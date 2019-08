La City Porteña acelera la comunicación con Alberto Fernández y abandonan a Mauricio Macri en la soledad más espantosa.

Compartí :-) .







“Soldado que huye sirve para otra guerra”. Estupor en Wall Street: las acciones argentinas se derrumban hasta 39%. Wall Street abandona a Macri para siempre. El dólar salta un 6,8% y roza los $50, mientras las miradas apuntan al Central. Las reservas del Banco Central cayeron por décima jornada consecutiva el jueves, al registrar una baja de u$s70 millones hasta los u$s66.310 millones.

El Gobierno aún no salen del estado de shock. Así podría titular un diario de la City Porteña. Ningún economísta se sucida en vispera y más con los resultados en la mano.

Mientras que el Diario Clarín y La Nación no saben que hacer ni escribir ante la caída de su castillo de naipes, surgen otras voces de medios que van por ellos. Ayer tenían más caras largas periodistas que políticos. EL famoso 5% les quedó corto eran 15% de diferencia.

El dólar cerró el viernes a $46,47. El tipo de cambio mayorista descendió 37 centavos a $45,22. El oficial del Banco Nación cerró en $46,55. La semana pasada el dólar para fin de año se operó a casi $56 en el Rofex. En operaciones online, el dólar se dispara hasta 6% y ya se vende a más de $49. Tras la rotunda victoria de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri, el mercado cambiario ya da su primera impresión y en las operaciones electrónicas el dólar se dispara un 6% a 48,50, lo que significa un salto de casi $3.

Alberto Fernández a los mercados: “Los que siempre sacamos las papas del fuego somos nosotros”.

“Macri todavía tiene que gobernar hasta diciembre. Me gustaría que tome nota de lo que pasó ayer y que entienda que si hacemos las mismas cosas tenemos los mismos resultados. Quiero que se de cuenta que tiene que cambiar ya, más allá del resultado electoral. Los argentinos no necesitamos más de esto tres meses más”, subrayó Alberto Fernández.

“Nos han dejado un cuadro de situación tan complejo que solo nos queda ponernos codo a codo y ver cómo salimos adelante”, agregó. “Hemos advertido que estamos viviendo una economía ficticia y el Gobierno no ha dado respuesta. El presidente tiene que ordenar el desorden que ha armado antes de dejar el mandato”, señaló.

En tanto Mauricio Macri no pudo dormir y tomó ansiolíticos. Hoy a las 11 horas se reunen en la Rosada.

El presidente Mauricio Macri llegó esta mañana a Casa de Gobierno donde mantendrá diversas reuniones con miembros de su equipo para analizar los resultados electorales de ayer, el comportamiento de los mercados y cómo encarará lo que resta de la campaña hasta las elecciones de octubre.

A la Casa Rosada está convocado el Gabinete Nacional, cuyos integrantes se reunirán con el Presidente a media mañana.

Además, más temprano llegaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y presidente del Banco Central Guido Sandleris.

El Gobierno aún no salen del estado de shock. En tanto los Home Banking venden antes de las 10 am dolares a ICBC $55, Galicia $51 y no dejan comprar. ¿Se viene una corrida?.

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se impuso por una diferencia de casi 15 puntos, con el 47,32 % de los votos, sobre el presidente Mauricio Macri, que cosechó el 32,28, en las elecciones primarias PASO, un resultado que coloca al dirigente peronista en inmejorables condiciones para triunfar en los comicios generales del 27 de octubre próximo.