La Ciudad suspendió las calificaciones en las escuelas y harán una evaluación pedagógica.

¡Todo es igual!

¡Nada es mejor!

Lo mismo un burro

Que un gran profesor







Desde el ámbito de educación de la Ciudad de Buenos Aires decidieron realizar una valoración del proceso pedagógico sin aplicar calificaciones numéricas para las escuelas primarias y secundarias privadas y públicas.

Las autoridades educativas de la Ciudad de Buenos Aires decidieron implementar una valoración del proceso pedagógico sin aplicar calificaciones numéricas y dejar sin efecto, para escuelas primarias y secundarias del ámbito público y privado, “las fechas de cierre de bimestre, trimestre y cuatrimestre” en el marco del aislamiento por la pandemia del coronavirus, informó el Ministerio de Educación porteño.

Pasamos todes degrado!!!

Recreo eterno para todos!!!

Que el mundo fue y será

Una porquería, ya lo sé

En el quinientos seis

Y en el dos mil, también

Que siempre ha habido chorros

Maquiavelos y estafa’os

Contentos y amarga’os

Varones y dublés

Pero que el siglo veinte

Es un despliegue

De maldá insolente

Ya no hay quien lo niegue

Vivimos revolca’os en un merengue

Y en un mismo lodo

Todos manosea’os

Hoy resulta que es lo mismo

Ser derecho que traidor

Ignorante, sabio, chorro

Generoso o estafador

¡Todo es igual!

¡Nada es mejor!

Lo mismo un burro

Que un gran profesor

No hay aplazaos (Que va a haber) ni escalafón

Los inmorales nos han iguala’o

Si uno vive en la impostura

Y otro hala en su ambición

Da lo mismo que sea cura

Colchonero, Rey de Bastos

Caradura o polizón

¡Qué falta de respeto

Qué atropello a la razón!

Cualquiera es un señor

Cualquiera es un ladrón

Mezcla’o con Stavisky

Va Don Bosco y La Mignon

Carnera y Napoleón

Don Chicho y San Martín

Igual que en la vidriera

Irrespetuosa

De los cambalaches

Se ha mezcla’o la vida

Y herida por un sable sin remache

Ves llorar La Biblia

Lunto a un calefón

Siglo veinte, cambalache

Problemático y febril

El que no llora no mama

Y el que no afana es un gil

¡Dale, nomás!

¡Dale, que va!

¡Que allá en el Horno

Se van a encontrar!

No pienses más, sentate a un la’o

Que a nadie importa si naciste honra’o

Da lo mismo al que labura

Noche y día como un buey

Que el que vive de las minas

Que el que roba, que el que cura

O está fuera de la ley

Vivimos revolca’os en un merengue

Y en un mismo lodo

Todos manosea’os