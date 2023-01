La condición que deberá cumplir Camila Homs para no perder el acuerdo con Rodrigo de Paul

Revelaron la condición que le impuso Rodrigo de Paul a Camila Homs para no perder el acuerdo millonario que pactaron tras anunciar su separación definitiva.

La condición que deberá cumplir Camila Homs para no perder el acuerdo millonario con De Paul

La expareja había llegado a un arreglo económico y ahora trascendió la condición que le puso el futbolista a la modelo.

Camila debe llevar a sus hijos a Madrid o a donde esté jugando el futbolista para que se encuentren cada 45 días. Las consecuencias de que Camila no cumpla es ponerle fin al acuerdo económico que pactaron.

“El acuerdo final es el 10% del sueldo neto de Rodrigo. Dos departamentos en Puerto Madero. Una suite en un hotel. Dos autos y sus renovaciones. 150.000 dólares en una cuenta y cada 45 días, un viaje a Europa”, detalló Ángel de Brito.

Camila Homs y Charly Benvenuto están separados. La noticia la dio a conocer, Juan Etchegoyen y dio detalles de esta nueva separación. «Camila Homs y Charly Benvenuto están separadísimos. Me cuentan que decidieron separarse en buenos términos, aunque todavía no saben si será definitivo”.

“Lo que me cuentan fuentes allegadas a la familia de Camila es que ellos últimamente no conectaban como siempre, estaban en tiempos distintos y que decidieron distanciarse por el momento. Desde la familia de Camila, me confirman la separación», agregó.

A ella le escribí, pero todavía no me respondió, pero la noticia es que la ex de Rodrigo de Paul se separó de Charly Benvenuto. La información la tengo súper confirmada”, concluyó Etchegoyen.