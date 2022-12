La Corte Suprema se transformó en un partido político opositor al Gobierno.

El Gobierno no acatará el fallo de la Corte Suprema por la Coparticipación

El presidente Alberto Fernández analizó la decisión judicial junto a 14 gobernadores. Los detalles patéticos de todo este bluf que no quiere la sociedad y que ya le aviso a toda la política que no solo no quiere al Gobierno sino que no quiere a la oposición y menos a la corte suprema que se eligiera ellos mismos. Un fin de época.

La Corte Suprema se transformó en un partido político lamentable y corrupto. Donde el vocero es Mauricio Macri y su faldero Horacio Larreta con su valet de chupamedias como la icónica Elisa Carrió. Que son el pasado fracasado que quiere volver al gobierno. La pelea no es por ideas, es por el vil metal.

El Gobierno nacional no acatará el fallo de la Corte Suprema, que restituyó fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que «es de imposible cumplimiento» y «tiene una mirada unitaria» de la Argentina.

«Luego de reunirnos con el Presidente de Nación, Alberto Fernández, las y los Gobernadores coincidimos en que el fallo de la Corte Suprema tiene una mirada unitaria, netamente centralista del país, que es de imposible cumplimiento para el Gobierno nacional», subrayó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en su cuenta oficial de Twitter.

El mandatario provincial participó de manera virtual del encuentro que compartió este mediodía el Presidente en la Casa Rosada junto a 14 gobernadores para fijar postura sobre el fallo de la Corte que obliga a la Nación a entregarle a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.

Tras la reunión, que contó con la presencia de diez mandatarios provinciales y cuatro de manera virtual, Melella afirmó que el fallo del máximo tribunal de Justicia es «un golpe al federalismo para beneficiar políticamente a la Ciudad de Buenos Aires».

Del encuentro que se realizó en la Casa de Gobierno participaron de manera presencial los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

En tanto, de forma virtual se sumaron Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

Alberto Fernández: «Estamos enfrente de un choque de poderes»

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que a partir del fallo de la Corte Suprema sobre fondos coparticipables «estamos enfrente de un choque de poderes» porque el máximo tribunal «logró lo increíble», en referencia al hecho de que una resolución «contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo».

«La Constitución nacional no menciona jamás a la ciudad de Buenos Aires como parte de la coparticipación», planteó el mandatario en declaraciones a C5N.

Otros cuatro gobernadores peronistas criticaron el fallo de la Corte y expresaron su preocupación

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta); Arabela Carreras (Río Negro); Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones) cuestionaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires.

Los cuatro mandatarios -que no participaron de la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo ayer con gobernadores en Casa de Gobierno- se expresaron en las últimas horas a través de un comunicado conjunto.

«Las y los gobernadores de la República Argentina que firmamos este comunicado, manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte Suprema de la Nación que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto», comienza el texto.

Y agregan: «El traspaso jurisdiccional de la Policía, desde la órbita federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado en el año 2016, es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a CABA, fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial. Por otro lado, es importante destacar que esa es una circunstancia que es común a todas las provincias: pagar con nuestros recursos nuestra propia policía».

«Estamos convencidos de que ninguna jurisdicción, en este caso CABA, debe percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades que le fueran asignadas; pero también sostenemos firmemente que esos fondos nacionales, al momento de ser retrotraídos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina», afirman los mandatarios provinciales.

Finalmente agrega que «cuestiones como estas no hacen más que profundizar la falta de genuino federalismo que las provincias del interior padecemos desde hace décadas y que se materializan en inequidades y desproporcionadas asimetrías».

De esta manera, estos cuatro gobernadores se sumaron a los otros 14 que participaron de la reunión de ayer con el Presidente -algunos en forma presencial, y otros virtualmente- y que firmaron el comunicado difundido al término de la reunión.

Ellos son Axel Kicillof (Buenos Aires) , Raúl Jalil (Catamarca). Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos),Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), y Osvaldo Jaldo (Tucumán

Tras esa reunión, el presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria «in extremis» contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.

«En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe», argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de la reunión mantenida entre el Presidente y gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.

Posteriormente, el mandatario reiteró en declaraciones al canal C5N que el fallo es «muy singular» y de «imposible cumplimiento».

Fernández indicó que las leyes sancionadas por el Congreso «se deben cumplir» y añadió que la norma en cuestión «no ha sido declarada nula ni cuestionada en su constitucionalidad».

Sobre ese punto, aclaró que «más allá» de que quiera cumplir con el fallo, debe enviar una ley al Congreso que «resuelva un nuevo presupuesto» para que se establezca «de dónde va a sacar los fondos», y en ese caso si es con «impuestos, aumento de retenciones o endeudamiento».

El mandatario señaló que la Corte estableció que Nación debe asignar 2,95% de transferencia a la Ciudad pero que el Gobierno «no tiene la menor idea» de por qué «llegaron a ese cálculo» en el máximo tribunal, al advertir que «ese dinero no está en el presupuesto nacional».

También consideró que con el fallo se asiste a un «choque de poderes» porque el máximo tribunal «logró lo increíble», en referencia al hecho de que una resolución «contradiga al Poder Ejecutivo y al Legislativo».

«La Constitución nacional no menciona jamás a la ciudad de Buenos Aires como parte de la coparticipación», apuntó el jefe de Estado.

El Gobierno, con el acuerdo de 14 gobernadores que firmaron el documento, consideró que lo resuelto por el máximo tribunal constituye «un fallo político, de cara al año electoral» y advirtió que, con esa decisión, «la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA».