La dieta mediterránea para la piel

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

De la mano de la exclusiva cadena Rocco Forte, llega un espacio de naturaleza de origen orgánico para trasladar la riqueza de la gastronomía del mar de Europa, a la nutrición de la piel.

Inspirada en Sicilia y con ingredientes seleccionados de la granja orgánica de Verdura Resort, Irene Forte Skincare ha sido cuidadosamente desarrollada durante tres años. Así nombrada en honor a su fundadora, Irene Forte, directora de bienestar de Rocco Forte Hotels, es una marca multi-beneficios, natural y sostenible para el cuidado de la piel que constituye la dieta mediterránea para lapiel. Aquí, Irene Forte presenta la marca, y su secreto para una piel radiante.

-¿Puedes contarnos un poco sobre la filosofía detrás del cuidado de la piel Irene Forte?

-Me di cuenta de que los ricos ingredientes de Sicilia y la abundancia de la granja orgánica de Verdura eran la base perfecta para una línea de cuidado de la piel. Inspirado por la autenticidad y la hermosa naturaleza de Sicilia, sabía que quería crear una línea de cuidado de la piel nutritiva y natural que fuera sostenible en todo su ciclo de vida. También me influenciaron las artesanías sicilianas, queriendo asegurar que mis productos fueran hechos a mano y que mis tratamientos se enfocaran en el poder del tacto.

-¿Qué creés que hace que los ingredientes sicilianos sean especiales?

– La dieta mediterránea ha sido considerada durante mucho tiempo como la más saludable a seguir, y creo firmemente que también es la más apropiada para la piel. Tenemos algunos ingredientes sorprendentes en Sicilia que realmente hacen maravillas en la piel. Algunos de mis favoritos incluyen Prickly Pear (considerado ácido hialurónico de origen vegetal y el último súper alimento, que es rico en Vitaminas K, E y C); el hibiscus (conocida como la “planta de botox” y cargada con ácidos hidroxi alfa); la granada (rica en vitamina C, flavonoides y antocianinas, que son fuertes antioxidantes para la piel); el aceite de oliva (rico en polifenoles y vitamina E); y mucho más … Tenemos 75 ingredientes activos en toda nuestra línea que cuentan con importantes beneficios para aumentar la piel.

– ¿Qué productos recomendaría para aquellos que buscan comenzar un nuevo régimen de belleza?

– Recomendaría comenzar con unos pocos pasos simples. Con un limpiador (como nuestra leche limpiadora de almendras o limpiador de espuma de lavanda y romero), luego con nuestro suero de hibisco, para terminar con la crema hidratante de aloe vera para el rostro, la crema de lavanda y el romero equilibrantes o la crema facial de pera que envejece. Dependiendo del tipo de piel.

Una vez que se hayan dominado los conceptos básicos, se puede agregar algunos pasos adicionales para obtener los mejores resultados. Recomiendo el agregado del Tónico Hialurónicose de limón o Helichrysum, aplicado después de la limpieza, y la Crema de ojos de almendra, aplicada después del suero. También recomendaría agregar unas gotas de nuestro Aceite facial de rosa o de flor de naranja al humectante. Los viales de ácido hialurónico también son una excelente alternativa para la crema facial. Para el mantenimiento semanal, optaría por nuestro Exfoliante Facial de Almendra o Peeling Facial de Albaricoque y una de nuestras tres máscaras faciales, cada una de las cuales trata problemas específicos de la piel, como el equilibrio y el brillo”.

-¿Y qué productos son mejores para vencer a jetlag y piel deshidratada al viajar en aviones?

-Como alguien que viaja mucho, he aprendido que la hidratación es la clave para evitar los signos reveladores de los viajes de larga distancia y el jet lag. Me gusta colocar los ingredientes en capas para asegurar una pérdida de humedad mínima y una nutrición máxima, así que comienzo con un suero en mi piel desnuda durante el vuelo, agrego nuestro Aceite Facial de Rosa y seguiré con la Crema de Noche Hibiscus superhidratante. Nuestro bálsamo labial de pistacho, es deliciosamente adictivo

-Si tuvieras que elegir solo un producto para llevar contigo cuando viajas, ¿cuál sería?

Si me presionaran, probablemente optaría por nuestra crema de noche Hibiscus, que es mi mejor salvador para la piel, ya que está cargada con ingredientes ultra hidratantes y suavizantes para la piel, como la vitamina E, la manteca de karité y la hialurónica”. Ácido y ceramidas.