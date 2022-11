La Dolfina Saudi finalista del 129° Abierto Argentino de Polo HSBC

129° AB. ARG. HSBC – Fecha 10 – P2

27-11-2022

Asociación argentina de polo

TRIPLE CORONA

El domingo 27/11, en la cancha 1 de Palermo se disputó una nueva edición del superclásico del polo argentino, en el marco de la definición de la Zona B del 129° Abierto Argentino de Polo HSBC: La Dolfina Saudi venció ajustadamente a Ellerstina Turismo Felgueres por 15-14, en chukker suplementario, con gol de oro de Poroto Cambiaso al convirtir un penal de 30 yardas a los 48 segundos del extra chukker y de esta manera, se clasificó una vez más a la gran final del torneo, en la cual enfrentará a La Natividad, reeditando el partido decisivo de 2021.

Con un partido excepcional de Poroto Cambiaso, autor de 13 goles, el conjunto de Cañuelas comenzó con todo y fue sacando ventajas que llegaron a ser de cinco en algunos pasajes del encuentro. La Zeta, que necesitaba no sólo ganar sino hacerlo por al menos tres goles de diferencia, nunca se dio por vencido, levantó una desventaja de tres tantos en el último parcial y aún sabiendo que no le alcanzaba, mandó el partido a suplementario. Allí, La Dolfina forzó una falta que Poroto transformó en gol.

FACU, 600 GOLES

Facundo Pieres ingresó al podio de los máximos goleadores históricos del Abierto de Palermo. Superó a Bautista Heguy (591) y con 600 tantos, quedó tercero en la tabla sólo detrás de Adolfo Cambiaso (h) y del Ruso Heguy. ¡Felicitaciones!

Los equipos y la progresión:

La Dolfina Saudi: Adolfo Cambiaso (h) 10, David Stirling (h) 10 (Recibió una tarjeta amarilla en el cuarto chukker), Adolfo Cambiaso (n) 9 (13, ocho de penal) y Juan M. Nero 10 (2). Total: 39.

Ellerstina Turismo Felgueres: Facundo Pieres 10 (10, ocho de penal y uno de córner), Hilario Ulloa 9 (1), Gonzalo Pieres (h) 9 (1) y Nicolás Pieres 10 (2). Total: 38.

La Dolfina Saudi: 2-2, 6-3, 7-4, 11-7, 12-8, 13-10, 14-11, 14-14 y 15-14.

Jueces: Gastón Lucero y Gonzalo López Vargas. Árbitro: José I. Araya.

