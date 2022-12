La Dolfina Saudi recuperó el título en el Abierto Argentino y Poroto Cambiaso rompió un nuevo récord

¡La Dolfina Saudi volvió a coronarse de gloria!

El viernes 2/12, en la mítica cancha 1 de Palermo, el conjunto de Cañuelas venció a su vecino La Natividad por 13-9 en la definición del 129° Abierto Argentino de Polo HSBC, máximo certamen mundial de interclubes en el que participaron de 10 equipos de entre 28 y 39 goles de handicap conformados por los jugadores más importantes del mundo, entre ellos los 9 polistas que ostentan los 10 goles de valorización en nuestro país.

De esta manera consiguió su título N° 15 en el torneo e igualó a Hurlingham como el segundo máximo ganador del torneo, sólo superados por Coronel Suárez.

Fue una jornada histórica –una más– para el polo argentino, ya que Poroto Cambiaso, con sólo 17 años y 6 días, se convirtió en el polista más joven en lograr ser campeón del Abierto Argentino, superando a Benjamín Araya, que ostentaba el récord con 17 años, 3 meses y 11 días.

Además, fue el primer título en Palermo de Adolfito junto a su hijo, cumpliendo uno de los pocos sueños que le restaba realizar.

LOS NÚMEROS

Para los de Cañuelas fue su 22° final (hasta ahora ganó 15 y cayó en 7) en 23 abiertos de Palermo disputados desde la creación del club en 2000 (no estuvo únicamente en la definición de 2004).

En tanto, la organización creada por el “Lolo” Castagnola, jugó su segunda final consecutiva del Abierto Argentino de Polo.

En la faz individual, entre los cuatro jugadores de La Dolfina acumulan ahora 41 títulos (18 Cambiaso en 26 finales; 12 Nero en 16; y 10 Stirling en 13); mientras que para Poroto Cambiaso fue su primera corona.

Tuvieron que pasar 39 años para que un padre y su hijo ganen una final de Palermo, tras haberlo logrado Horacio y Benjamín Araya en 1983 jugando para Coronel Suárez. ¡Otro nueva marca de los Cambiaso!

Los equipos finalistas:

La Dolfina Saudi: Adolfo Cambiaso (h) 10 (2 goles, uno de córner), David Stirling (h) 10 (1), Adolfo Cambiaso (n) 9 (5, dos de penal) y Juan M. Nero 10 (5). Total: 39.

La Natividad: Camilo Castagnola 10 (6, tres de penal), Pablo Pieres 10, Bartolomé Castagnola (h) 10 (3) e Ignatius du Plessis 9. Total: 39.

La Natividad: 2-0, 3-1, 6-4, 8-4, 10-6, 11-7, 11-7 y 13-9.

Jueces: Gastón Lucero y Martín Pascual. Árbitro: José I. Araya.

ENTREGA DE PREMIOS

Trofeo Gonzalo Heguy al mejor jugador de la final: Juan M. Nero.

Premio Javier Novillo Astrada al goleador del campeonato: Camilo Castagnola, 54 tantos.

Trofeo Revelación Rubén Sola: Tomás Panelo.

Copa Fomento Equino al jugador mejor montado de la final: Juan M. Nero.

Premio Gonzalo Tanoira al polista mejor montado del certamen: Adolfo Cambiaso (h).

Premio Fair Play al jugador más disciplinado del torneo: Adolfo Cambiaso (n).

Copa Lady Susan Townley al mejor caballo jugador de la final: Irenita Harinosa, jugada por David Stirling (h).

Premio Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo al Mejor Producto Jugador Inscripto Raza Polo Argentino y Premio Sociedad Rural Argentina: Anay Sur Brandy, jugada por Juan M. Nero.

