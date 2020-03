Compartí :-) .







Han sido unos días inspiradores desde que lanzamos el Fondo de Respuesta Solidaria # COVID19. Muchísimas gracias a nuestros muchos donantes y socios que se han unido con nosotros. ¡$ 43M de más de 173K individuos y compañías! http://covid19responsefund.org

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Así pide la OMS el dinero.

Todos estamos afectados por la creciente pandemia de COVID-19. Es un desafío de salud sin precedentes y sabemos que las personas y organizaciones de todo el mundo quieren ayudar. La Organización Mundial de la Salud lidera y coordina el esfuerzo global, apoyando a los países para prevenir, detectar y responder a la pandemia.







La mayor necesidad en este momento es ayudar a garantizar que todos los países estén preparados, especialmente aquellos con los sistemas de salud más débiles. Las donaciones apoyan el trabajo de la OMS para rastrear y comprender la propagación del virus; para garantizar que los pacientes reciban la atención que necesitan y que los trabajadores de primera línea obtengan suministros e información esenciales; y para acelerar los esfuerzos para desarrollar vacunas, pruebas y tratamientos.

Consulte a continuación para obtener información sobre otras formas de dar, deducibilidad de impuestos y opciones de donaciones corporativas y de fundaciones.

@WHO @unfoundation #BeKind https://twitter.com/WHO/status/1240314094298824712

«Las medidas de distanciamiento físico como la cancelación de eventos deportivos, conciertos y otras grandes reuniones pueden:

-ayuda a frenar la transmisión del #coronavirus

-reducir la carga sobre el sistema de salud

-ayudar a hacer que las epidemias sean manejables, permitiendo medidas específicas y focalizadas «-

@DrTedros

# COVID19

«Physical distancing measures like cancelling sporting events, concerts & other large gatherings can:

-help to slow the #coronavirus transmission

-reduce the burden on the health system

-help to make epidemics manageable, allowing targeted and focused measures»-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020

It’s been an inspiring few days since we launched the #COVID19 Solidarity Response Fund. Huge thanks to our many donors and partners who have joined together with us. $43M from more than 173K individuals and companies! https://t.co/7VqPblxsIr @WHO @unfoundation #BeKind https://t.co/Fsh7Mkh9io — Kate Dodson (@katesdodson) March 18, 2020

Thanks for donating to the #COVID19Fund, @Nike!

We’re so happy to welcome you to this global partnership to support @WHO‘s response to #COVID19. https://t.co/fbcEB8nJe1 pic.twitter.com/K5DxHeD1hX — UN Foundation (@unfoundation) March 18, 2020

Governments are using quarantines or #SocialDistancing, to slow the spread of #COVID19, but each has a different effect on «flattening the curve.» Explore more in this interactive feature by @washingtonpost‘s @Harry_Stevens: https://t.co/vHNXBBiSHP — UN Foundation (@unfoundation) March 18, 2020

SIMULADOR DE CONTAGIOS

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/