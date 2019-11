La gran exposición de Europa sobre kimono. El último símbolo de Japón.

Compartí :-) .







Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Impresionantes prendas japonesas del siglo XVII, alta costura internacional y disfraces de Star Wars se unen en una importante exposición de V&A sobre la moda kimono

El próximo 29 de febrero, el V&A abrirá la primera gran exposición de Europa sobre kimono. El último símbolo de Japón, el kimono a menudo se percibe como tradicional, atemporal e inmutable. Kimono: Kyoto to Catwalk contrarrestará esta concepción, presentando la prenda como un ícono dinámico y en constante evolución de la moda.

La exposición revelará la importancia sartorial y social del kimono desde la década de 1660 hasta la actualidad, tanto en Japón como en el resto del mundo. El kimono raro de los siglos XVII y XVIII se exhibirá por primera vez en el Reino Unido, junto con las modas de los principales diseñadores y disfraces icónicos de películas y espectáculos. La reciente reinvención del kimono en las calles de Japón también será explorada a través del trabajo de una nueva ola emocionante de diseñadores y estilistas contemporáneos.

Lo más destacado de la exposición incluye un kimono creado por Living National Treasure Kunihiko Moriguchi, el vestido diseñado para Björk por Alexander McQueen y usado en la portada del álbum Homogenic, y trajes originales de Star Wars inspirados en kimono por John Mollo y Trisha Biggar. Los diseños de Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo y John Galliano revelarán el papel del kimono como fuente constante de inspiración para los diseñadores de moda. Pinturas, grabados, películas, accesorios de vestir y otros objetos aparecerán a lo largo de la exposición, proporcionando un contexto adicional a la fascinante historia del estilo, el atractivo y la influencia del kimono. Se presentarán más de 315 obras, incluido un kimono hecho especialmente para la muestra, medio extraído de las colecciones superlativas de V&A y el resto prestado generosamente por museos y colecciones privadas en Gran Bretaña, Europa, América y Japón.

Arte a la moda

Kimono: Kyoto to Catwalk comienza a mediados del siglo XVII cuando surgió una vibrante cultura de la moda en Japón. Las clases mercantiles cada vez más ricas exigieron los últimos estilos para expresar su riqueza, confianza y gusto, mientras que los actores principales y las cortesanas famosas marcaron las tendencias del día. La estructura simple del kimono enfocó la atención en la superficie, permitiendo la creación de patrones suntuosos utilizando técnicas sofisticadas. La primera sección de la exposición explorará estos diseños y arrojará luz sobre una sociedad consciente de la moda que no es diferente a la actual, en la que el deseo de la última imagen fue alimentado por un culto a la celebridad y alentado por los fabricantes, vendedores y editores.

El kimono se exportó por primera vez a Europa a mediados del siglo XVII, donde tuvieron un impacto inmediato en los estilos de ropa. También se trajeron telas extranjeras a Japón y se incorporaron al kimono. Los supervivientes raros de este período temprano de intercambio cultural, incluidas las prendas hechas en Japón para los holandeses y los kimonos a medida del brocado francés y el chintz indio, se mostrarán para revelar la relación fluida de moda entre Oriente y Occidente que resultó de la red comercial global.

A finales del siglo XIX se produjo una moda mundial por el arte y el diseño japoneses. Kimono comprado en grandes almacenes como Liberty & Co. en Londres fueron usados ​​por aquellos que desean expresar su talento artístico. Japón respondió fabricando ‘kimono para extranjeros osadamente bordado, mientras que el mercado interno se transformó con el uso de tecnología textil europea y tintes químicos. El mayor impacto del kimono en la moda occidental se produjo a principios del siglo XX, cuando diseñadores como Paul Poiret, Mariano Fortuny y Madeleine Vionnet abandonaron los estilos con corsé apretado en favor de las capas sueltas de tela que cubrían el cuerpo.

La sección final de la exposición mostrará cómo el kimono ha seguido inspirando a los diseñadores de moda de todo el mundo. El potencial de la prenda para traducirse y transformarse se ve en los diseños de Thom Browne, Duro Olowu y Yohji Yamamoto. La calidad intemporal y universal del kimono también lo ha convertido en el disfraz ideal para el cine y la actuación. La exhibición incluirá el atuendo usado por Toshirō Mifune en Sanjūrō, los trajes ganadores del Oscar de Memoirs of a Geisha y el conjunto de Jean Paul Gautier usado por Madonna en su video Nothing Really Matters. Japón mismo está presenciando un resurgimiento del interés en el kimono. Jōtarō Saitō diseña kimono de alta costura para la pasarela, Hiroko Takahashi busca cerrar la brecha entre el arte y la moda, y los estudios pequeños e independientes como Rumi Rock y Modern Antenna crean estilos más casuales.

Anna Jackson, curadora de Kimono: Kyoto to Catwalk en el V&A, aseguroó que “desde la sofisticada cultura de Kyoto del siglo XVII hasta la creatividad de la pasarela contemporánea, el kimono es único en su importancia estética y su impacto cultural, lo que le da un lugar fascinante. dentro de la historia de la moda”.