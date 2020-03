Compartí :-) .







El desabastecimiento de productos farmacéuticos se ha instalado como una incómoda rutina en las farmacias de todo el mundo. Hay empresas que les interesa que los medicamentos falten en la farmacias. Para otros el juramento hipocrático es obligatorio, que solo pueden hacer las personas que se gradúan en las carreras universitarias de Medicina. Tiene un contenido de carácter solo ético porque orienta al médico en la práctica de su profesión. Pero no todos desean curar a los enfermos.







Uno es un científico, el otro un esclavo de las corporaciones y farmacéuticas, uno es la voz de los antisistemas, el otro forma parte de la elitte.

La guerra de la guerra contra el Coronavirus.

Unos apuestan a que dure un año, otros apuestan a soluciones. Mientras que Didier Raoult tiene juramento hipocrático, el otro tiene juramento de hipotécas.

Mientras Didier Raoult dijo que “Somos un grupo independiente de científicos, médicos y estadísticos que trabajan en una investigación basada en encuestas de datos abiertos para la prevención de COVID-19, mediante el uso de hidroxicloroquina en combinación con otros agentes terapéuticos, para la prevención de la infección por SARS-COV2. ¿Por qué centrarse en la prevención? El mayor riesgo sistémico que enfrentamos es que nuestro sistema de atención médica se vea abrumado: los suministros se agotan, la atención estándar ya no está disponible y la tasa de mortalidad comienza a aumentar bruscamente. Necesitamos evitar que las personas se infecten. Esto es aún más crítico para nuestros profesionales médicos que luchan en la primera línea. A diferencia de un ensayo de drogas comercial típico, nuestro objetivo es compartir los datos del ensayo con el público * y la comunidad médica lo más cerca posible en tiempo real (con un nivel razonable de garantía de calidad de los datos)”.

El director del organismo, con fuertes necesidades defacturación presionado por las corporativas y en defensa de los laboratorios el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo durante la rueda de prensa diaria de la OMS que “el uso de medicamentos no testados podría generar falsas esperanzas e incluso hacer más daño que bien y causar escasez de medicamentos que son necesarios para tratar otras enfermedades”.

Queda claro que mientras algunos laboratorios privados, mixtos y estatales quieren llegar rápido a una vacuna, otros, como por ejemplo los fabricantes de respiradores también tienen intereses, es más los que fabrican material de protección quieren que el virus aumente radicalmente, dado que ellos van a vender más de la cuenta.

Oportunistas y buitres en Argentina, Muchos son auspiciantes de TN Miente en su versión Billetera Alberto 2.0

Desde clínicas privadas de empresas, municipalidades, sindicatos y sus proveedores ven ésto como una Lotería o Prode. Incluso Hospitales públicos, es tan así, que la danza delos millones (17.000) le llego a los nuevos «Cuerpo de Marines» los médicos, enfermeros, personal de limpieza y administrativos, es que Alberto 1 le tiró por úínica vez 30 «luquitas», para que no se sientan mal de ver pasar firmas de resoluciones de millones de pesos a sola firma. Gines teléfono.

Desde la secretaría de Industria, comenzaron a contactar a empresas dedicadas a la producción de bienes intermedios. Concretamente, uno de los sectores consultados fue el de los fabricantes de autopartes agrupados en AFAC, entidad que se puso a disposición. El requerimiento tenía por objetivo saber la disponibilidad de espacio ocioso en las plantas y personal disponibles para que, en caso de un agravamiento de la situación, se pudiera utilizar para la fabricación de respiradores artificiales y productos que puedan requerirse para la atención de personas contagiadas. No se descartan barbijos o alcohol en gel. La fiesta inolvidable.

Un fabricante de respiradores radicado en Córdoba tiene un cuello de botella para incrementar la producción por la falta de una válvula importada de EE.UU. Se están haciendo gestiones, a través de Toyota, para reemplazarla por un proveedor japonés. Desde el Gobierno dejaron trascender que también esta automotriz podría comenzar a fabricar un tipo de respiradores de atención primaria en su planta de Zárate de donde salen las pickups Hilux. Esto está en una etapa incipiente en conjunto con la autopartista Mirgor, fabricante de aires acondicionados y stereos para los autos. Se utilizarían componentes electrónicos para adaptarlos a dos prototipos de respiradores que tienen la patente liberada.

Está claro que no todos juegan para que la gente esté sana, Para ellos la idea es que todos nos enfermemos.

«No le deseo la muerte a nadie pero deseo que jamas me falte trabajo».

Se impone plantearse cuales puedan ser las causas que han conducido a tan incómoda situación. Todo apunta a que, más allá de los posibles problemas que puedan afectar a la fabricación o la capacidad de distribución de los medicamentos, nos encontramos ante un conflicto de tipo económico.

Todo enfermo es político

UN BILLETE DE MIL SABADO

El Senado de EE.UU. aprueba el paquete de estímulo de dos billones de dólares por el coronavirus tras días de disputas partidistas.

EN INGLES

Pharmaceutical shortages have become an uncomfortable routine in pharmacies around the world. There are companies that are interested in missing drugs in pharmacies. For others, the Hippocratic Oath is obligatory, which can only be done by people who graduate in medical Medicine. It has an ethical content only because it guides the doctor in the practice of his profession. But not everyone wants to heal the sick.

One is a scientist, the other a slave to corporations and pharmaceuticals, one is the voice of antisystems, the other is part of the elitte.

The war of the war against the Coronavirus.

Some bet that it will last a year, others bet on solutions. While Didier Raoult has a Hippocratic oath, the other has a Mortgage oath.

While Didier Raoult said that “We are an independent group of scientists, doctors and statisticians working on an investigation based on open data surveys for the prevention of COVID-19, by using hydroxychloroquine in combination with other therapeutic agents, for the prevention of SARS-COV2 infection. Why focus on prevention? The greatest systemic risk we face is that our health care system is overwhelmed: supplies are depleted, standard care is no longer available, and the death rate is starting to rise sharply. We need to prevent people from becoming infected. This is even more critical for our medical professionals who fight on the front line. Unlike a typical commercial drug trial, our goal is to share trial data with the public * and the medical community as closely as possible in real time (with a reasonable level of data quality assurance). ”

The director of the organization, with strong billing needs pressured by the corporations and in defense of the laboratories, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, said during the daily press conference of the WHO that “the use of untested drugs could generate false hopes and even make more harm than good and causing a shortage of drugs that are necessary to treat other diseases. ”

It is clear that while some private, mixed and state laboratories want to get a vaccine fast, others, such as respirator manufacturers, also have interests, more those who manufacture protective materials want the virus to increase radically, since they are going to sell more than the account.

Opportunists and vultures in Argentina, Many are sponsors of TN Lie in its version Wallet Alberto 2.0

From private clinics of companies, municipalities, unions and their providers they see this as a Lottery or Prode. Even public hospitals, it is so much so, that the dance of the millions (17,000) reached the new «Marine Corps», the doctors, nurses, cleaning and administrative personnel, is that Alberto 1 threw for the only time 30 «luquitas» , so that they do not feel bad to see millions of pesos signatures pass resolutions to a single signature. Gines phone.

From the Industry Secretariat, they began to contact companies dedicated to the production of intermediate goods. Specifically, one of the sectors consulted was that of auto parts manufacturers grouped in AFAC, an entity that was made available. The purpose of the requirement was to know the availability of idle space in the plants and personnel available so that, in the event of an aggravation of the situation, it could be used to manufacture artificial respirators and products that may be required for the care of infected persons. Chinstraps or gel alcohol are not ruled out. The unforgettable party.

A Córdoba-based respirator manufacturer has a bottleneck to increase production due to the lack of a valve imported from the USA. Efforts are being made, through Toyota, to replace it with a Japanese supplier. From the Government they let it be known that this automaker could also start manufacturing a type of primary care respirators at its Zárate plant where Hilux pickups leave. This is in an incipient stage in conjunction with auto parts maker Mirgor, manufacturer of air conditioners and stereos for cars. Electronic components would be used to fit two prototypes of respirators that have the patent released.

It is clear that not everyone plays to make people healthy, for them the idea is that we all get sick.

«I do not wish death to anyone but I wish that I never lack work.»

It is necessary to consider what may be the causes that have led to such an uncomfortable situation. Everything points to the fact that, beyond the possible problems that may affect the manufacturing or distribution capacity of medicines, we are facing an economic conflict.

Every sick person is a politician