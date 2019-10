La importancia el juego para los niños con discapacidad.

Compartí :-) .







Por Karina Segura, Gerente de locales de Magneto (www.magnetoregalos.com).

Todo niño debe jugar durante su infancia, sin importar sus capacidades. En este sentido, son los adultos quienes tendrán la tarea de ir encontrando los estímulos indicados según las necesidades del pequeño. Esto es vital, pues los chicos toman contacto y entienden el mundo que los rodea mediante el juego, con las acciones lúdicas se expresan, conocen y se reconocen. Por eso, en los niños con capacidades diferentes el juego es vital.

Hay que saber que el juego es un lugar placentero y desde esa perspectiva hay que poder seleccionar juegos y juguetes que den placer a quienes interaccionan con ellos. Cuando hay juego hay placer, y desde ese lugar positivo se da la construcción del vínculo y de los momentos lúdicos.

Siempre la presentación del juego tiene que ser paulatina para que el niño pueda ir descubriendo lentamente como accionar con ese objeto, e ir descubriéndolo, respetando sus propios tiempos.

Para que el momento lúdico sea enriquecedor es importante que haya una buena comunicación entre el niño y los adultos que juegan con ellos. Por eso hay que vincularse tiernamente, con empatía, esto es la matriz que generará el juego. Si me adapto a lo que el otro me ofrece, ahí

hay un encuentro. Los principios del juego no varían, lo que cambia es mi flexibilidad en el rol de adulto.

Así, los juegos que incluyen expresiones artísticas siempre son una buena puerta de entrada, porque con ellos los niños se expresan y también experimentan sus sentidos, tanto el tacto (pueden tocar las pinturas, las masas) como la vista, incluso el olfato. Jugar con las formas, los colores y las texturas los ayuda a crear mundos en los que ellos son los protagonistas. En esos mundos, ellos pueden hacer todo lo que desean.