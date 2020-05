Compartí :-) .







La izquierda reclama que el Congreso sesione ya para debatir impuesto a las grandes fortunas.

En declaraciones a la prensa el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño señaló que «no puede haber más excusas para seguir dilatando la sesión. Hace casi cuatro meses que el Congreso no funciona y queremos que se discuta un impuesto de emergencia a las grandes fortunas para enfrentar esta crisis. El oficialismo amagó pero no presentó nada y se sigue pagando la deuda mientras se gobierna a decreto limpio». Del Caño agregó que «si no se puede sesionar a través de la web, entonces que sea presencial, por ejemplo en el CCK, contemplando los casos que sean población de riesgo y que se puedan conectar telematicamente. No puede haber más excusas. Las trabajadoras y trabajadores de los supermercados y las fábricas de la alimentación van todos los días a trabajar, ¿por qué no se pueden reunir los diputados en un lugar amplio?».

«Un impuesto extraordinario a los bancos y grandes fortunas como el que presentó el Frente de Izquierda no puede dilatarse más: es necesario para que todos aquellos que lo necesiten puedan tener un salario de cuarentena de $30.000, sin exclusiones, además de conseguir recursos para paliar las necesidades del sistema de salud frente a la pandemia y construir 100.000 viviendas en un año. Eso es lo que queremos poner a discusión y se siguen con excusas para dilatar la sesión», remarcó el diputado del FIT-U.

Del Caño también se refirió a la política del bloque oficialista: «Nuevamente el Frente de Todos, que amagó con presentar un proyecto y aun no lo ha hecho, junto con Cambiemos rechazan tratar un proyecto de impuestos a los ricos. El único ingresado en esta cámara es el del Frente de Izquierda. La decisión del oficialismo de no impulsar el proyecto de impuesto a las grandes fortunas va a tono con las concesiones hechas al gran empresariado, como la posibilidad de suspender y rebajar salarios, que gracias al acuerdo entre la UIA y la CGT rubricado por el gobierno está extendiendo masivamente los recortes salariales, que se suman a los despidos».

Por ultimo, del Caño señaló que «vamos a insistir en nuestro planteo y pedir que se traten nuestros proyectos: impuestos a las grandes fortunas, prohibición de despidos y suspensiones, prohibición de reducciones salariales, salario de cuarentena de 30 mil pesos, condonacion del pago del monotriburo, centralización del sistema de salud publica, medidas de emergencia para el personal de salud y un plan de emergencia contra la violencia machista, entre otros presentados por el FIT».