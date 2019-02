La legendaria banda jamaiquina The Skatalites se presenta en Palermo Club

La legendaria banda jamaiquina The Skatalites, pioneros del ska, celebrará sus 55 años de trayectoria el 10 de marzo próximo, con un show en un local situado en el porteño barrio de Palermo. Se tratará del regreso del más influyente grupo de música jamaiquina, que inspiró a músicos emblemáticos del reggae como Bob Marley y Toots and The Maytals, entre otros, a partir de la inclusión de sonidos provenientes del jazz, el boogie-woogie y ritmos africanos, a la música local. The Skatalites se presentará desde las 19 en Palermo Club, ubicada en Borges 2450