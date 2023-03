La libertad creada

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

La pandemia dejó algunas flores frescas. Natalia y Hernán se animaron a ver el mundo con anteojos propios y crearon una idea que reúne todos sus sueños. Simple Makers comenzó como un desafío en lo que parecía tierra yerma. Hoy es una gran sonrisa para sus clientes y para sí mismos.

Ella tiene 34 años, el arte y el diseño siempre fueron parte de su vida. “Mis papás modelistas -me cuenta-, dos personas muy creativas, por lo cual crecí en un hogar con materiales a la mano para crear siempre, ellos fueron quienes despertaron esa pasión en mí desde muy chiquita. También mis dos abuelos postizos, dos personas nacidas en el campo, me enseñaron el amor por la naturaleza».

Se recibió de diseñadora de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde también fue docente, desde ese momento estuvo ligada al mundo textil en diferentes proyectos, entre los cuales su mayor experiencia la adquirí desarrollando merchandising corporativo, donde diseñaba accesorios a pedido según la necesidad del cliente. «Me considero más una diseñadora de accesorios que de indumentaria -continía-, trabajé en firmas de moda, pero estoy convencida que la industria de la moda debe cambiar, el fast fashion es una de las mayores responsables de la contaminación del planeta, el cambio lo debemos hacer todos».

Hernán, por su parte, tiene 42 años y viene de una familia de clase media con mucho amor y libertad. Siempre tuvo alma de emprendedor. “Arranque mis primeros trabajos desde antes de terminar el colegio industrial -me relata-, a lo largo de la vida tuve muchos proyectos pero siempre me intereso la tecnología: fui Dj, tuve un ciber, proyectos cryptos, entre otras cosas que fueron formando mi experiencia». Estudió sistemas informáticos y complementó su desarrollo profesional en una empresa multinacional donde trabajó por 16 años siempre ligado a la calidad y mejora de procesos. Es auditor en Normas ISO de calidad y medio ambiente y su última posición fue de ingeniero de procesos. A diferencia de Nati que el diseño y arte es su mayor valor, por su lado tiene un razonamiento más lógico y técnico por sus experiencias y desarrollo, que si bien a priori pueden parecer diferencias no compatibles, «la sinergia entre ambas características nos da un mayor valor que supimos capitalizar”, afirma.

Como pareja se conocieron en el 2008 por amigos en común y fueron novios por 2 años («lo que llamamos la primer gestión”, cuentan con humor). 10 años después, en 2018 la vida los volvió a cruzar y se elegieron nuevamente. «Desde ese momento trabajamos diseñando nuestra vida de forma libre, haciendo lo que nos gusta y aportando a diario nuestro granito de arena para que eso suceda -cuenta Naty-. El dinero no es nuestra única fuente de motivación, sino lograr el equilibrio entre las cosas que nos apasionan, la familia, el respeto por el medio ambiente y nuestros valores. Por eso no sentimos a Simple Makers como un proyecto más, sino como parte de nuestras vidas y eso nos convierte en los mejores socios. Tener esa libertar cuesta mucho pero sabemos que es nuestro camino».

– ¿Cómo nace el emprendimiento?

N: Simple Makers nació durante la pandemia, la cual fue el puntapié inicial y el empujón que necesitábamos para dejar lo que veníamos haciendo y desarrollar el proyecto en común en el cual veníamos pensando. En marzo de 2020 estábamos en Medellin en la feria Pro Colombia en búsqueda de materiales sustentables relacionados a otro proyecto en el cual Natalia venía trabajando, el inicio de la pandemia adelanto nuestro regreso y durante ese primer aislamiento que todos padecimos le dimos forma a la idea y creamos Simple Makers (Simples fabricantes). Como no podía ser de otra manera por el momento que atravesábamos, nuestro primer desarrollo fueron los tapabocas, de ahí en más logramos salir al mercado con colecciones propias y potenciando el área custom.

– ¿Cómo es el proceso de diseño de sus productos?

H: Tenemos la libertad de crear el producto que nos da ganas, que nos entusiasma y le vemos potencial, esa libertad la tomamos como premisa. Por eso tenemos líneas tan diferentes: custom, kids, viajes y salud&bienestar. Productos de diferentes líneas, pero cuando ves todo en movimiento es una familia de productos y pueden convivir en armonía. Comparten los mismos pilares, en mayor o menor medida uno de otro: sustentabilidad, tecnología, funcionalidad, calidad, ormanetal e innovación.

N: Nos inspiramos en las necesidades cotidianas, diseñamos accesorios atemporales, también cuando viajamos miramos mucho lo que hay y lo que la gente usa y hace. Lo lúdico siempre se ve reflejado en nuestros productos, y tratamos de incluir detalles que hagan la diferencia. Basta sentarse en un café y observar para nutrirse de ideas. Muchas veces la premisa de creación de algún producto viene cuando encontramos una materialidad que nos encanta y vemos en que se puede convertir.

H: También tenemos un abanico amplio de proveedores y somos muy selectivos en cuanto a calidad, responsabilidad y buen trabajo en equipo. Nuestros proveedores son parte de la creación de cada producto.

– ¿Cuáles son tus clientes?

H: Tenemos diversos perfiles de clientes desde empresas multinacionales como Meta, ICBC, Banco Galicia, Banco Hipotecario, Chandon, Claro, Zurich; grandes empresas familiares como Cerro Castor, Imcofue, agencias de marketing, de viajes, de eventos y también emprendedores como nosotros.

Simple Makers CUSTOM es una unidad de negocio corporativa, en la que desarrollan merch para empresas. Desarrollan a medida para una acción puntual. El cliente da la premisa y ellos le ofrecen diversas propuestas, trabajando en conjunto con el cliente o con el área de marketing y comunicación para llegar al artículo que están buscando. «Estamos orgullosos de crear un producto completamente nacional, el trabajo a medida y a conciencia, la velocidad de respuesta y calidad gracias a la estandarización y mejora de procesos logra marcar una diferencia por la cual nuestros clientes nos eligen -dice Hernán-. El merchandising muchas veces está ligado a un producto descartable, solo de promoción, desde nuestro pilar de sustentabilidad apostamos a productos de calidad, que comunique lo que el cliente necesita pero también que sea útil para el destinatario final, un producto funcional, con materiales y procesos amigables con el medio ambiente».

Tienen otra unidad mayorista en la cual se comercializan productos de colección, de sus 3 líneas: viajes, kids y salud&bienestar.

– ¿Creen que hay un nuevo mercado con clientes diferentes en el espacio digital?

H: ¡Sí, Claro qué sí! La venta e-comerce llegó para quedarse, las nuevas generaciones les es más práctico comprar lo que necesitan sin tener que salir de su casa con tan solo un clic y la pandemia potenció sin dudas este nicho de comercio. Nosotros trabajamos en varios aspectos para que el cliente tenga una buena experiencia de compra, es una mejora continua gracias a los avances tecnológicos. Por un lado, con una agencia digital, con fotógrafo de producto y campaña, diseñador gráfico y comunicación; un equipo multidisciplinario que nos ayuda a potenciar nuestra tienda online y redes, que los productos se vean tal cual son, que la descripción sea muy clara y que la compra sea sencilla, sin vueltas, para darle seguridad y tranquilidad a nuestro cliente. Lo más importante no es que compre, sino que nos vuelva a elegir.

N: Tenemos una logística con la cual trabajamos desde el principio y son quienes entregan nuestros productos a todo el país, es una empresa chica con la que tenemos trato personal y son quienes nos brindan esa tranquilidad de que el producto llega al cliente cuidado tal y como salió de nuestras manos, además de darnos un soporte increíble ante cualquier consulta con el envío. Tenemos una hermosa comunidad en Instagram donde comunicamos los nuevos productos y mostramos también algunos trabajos corporativos, un poco de todo lo que hacemos. Nos gusta manejarlo nosotros para tener un contacto real con el cliente, recibimos muchísimos mensajes hermosos y eso es 100% genuino y nos alegra interactuar con nuestra comunidad.

– ¿Qué imaginan como los siguientes pasos para su emprendimiento?

N: Este 2023 tenemos grandes proyectos, venimos de un viaje en el sur de nuestro país que nos ayudó a pensar y diseñar nuestro plan anual. En el ámbito custom, una unidad de negocio que nos divierte mucho, nos gusta potenciar alianzas y queremos ser productores de colecciones para clientes que nos inspiran y que nos es muy divertido trabajar para ellos. Ya tenemos algunos trabajos en proceso y varios pensados para hacerles las propuestas.

H: También tenemos nuevos productos para sumar a nuestras colecciones. En kids, luego de nuestra última colección “Save the Ocean” de trajes de baño infantil de indumentaria técnica, que está hecha con materiales reciclados y tiene como concepto principal el cuidado del medio ambiente, vamos por la siguiente colección que es “Space”, inspirada en el espacio, porque si no tomamos conciencia del cuidado del planeta no nos va a quedar otra que marcharnos. Un poco en broma y otro poco no, comunicar el cuidado y respeto por el medio ambiente es muy importante para nosotros, como así también sumergirnos en el mundo lúdico de los más minis.

– ¿Cuáles son tus mayores desafíos hoy?

N: Ser emprendedor en Argentina ya por sí mismo en un gran desafío, la falta de materias primas, el desarrollo industrial textil, y los problemas económicos complican mucho el normal desarrollo de cualquier empresa emergente, pero como dice el dicho: “Ningún marinero se hizo experto en un mar calmo”. Nosotros seguimos apostando al país porque Argentina es hermosa y la queremos mucho, tenemos nuestra familia, amigos, y todo ese contexto malo que antes mencionamos hacen al Argentino único, siempre buscando la manera de salir adelante, reinventándose y apelando a su creatividad, bueno, ya lo vimos Somos campeones del Mundo!!. Por eso este año queremos que Simple llegue a otros países, desde Argentina al mundo.