La infidelidad se refiere, popularmente, a las relaciones amorosas, a corto o largo plazo, establecidas con personas distintas del vínculo oficial que a menudo se mantienen en secreto por considerarse como una amenaza a la institución familiar. Aunque de acuerdo con el DRAE el vocablo (proveniente del latín infidelĭtas, -ātis) denota el incumplimiento del compromiso de fidelidad o la falta de ésta.

Por consiguiente, puede significar la carencia de lealtad o quebrantamiento de la misma hacia cualquier compromiso moral como la religión, la amistad, el matrimonio (situación que se conoce como adulterio) o cualquier otra relación amorosa o erótica. La infidelidad amorosa, acepción con la que frecuentemente se asocia el término, es descrita, grosso modo, como la falta al pacto normativo que limita el número de personas involucradas en una relación amorosa o erótica y, por tanto, la prohibición de mantener otras de forma paralela, sean ocasionales o continuas. De forma que, en las relaciones con tradición monogámica la inclusión de un tercero supone una violación del acuerdo, mientras que en relaciones poliamorosas se produce al involucrar a personas ajenas al círculo aceptado. Bajo esta definición, ser infiel es romper de forma consciente un acuerdo afectivo o sexual preestablecido para el tipo de relación escogida.

La mayoría de las personas infieles aseguraron que prefieren tener sexo con su amante, pero que a la hora de dormir eligen hacerlo con su pareja, debido a que priorizan el amor y la estabilidad del vínculo por sobre una aventura.

Así lo reveló un estudio realizado por la página web de infieles Victoria Milan, entre 4.658 mujeres y hombres que son miembros del portal de Internet.

Los resultados del estudio muestran que el 76 por ciento de los infieles prefieren tener sexo con su amante, pero dormir con su pareja estable.

También se les preguntó a las personas sobre su relación con su pareja y si se han planteado en algún momento una ruptura por infidelidad y en este caso, el 69 por ciento de los infieles respondió que no tenia pensado dejar a su pareja.

Además, el 85 por ciento aseguró que nunca consideraría a su amante como un buen candidato para tener como pareja.

En ese sentido, en su mayoría señalaron que prefieren ser infieles por un tiempo para recuperar la pasión o diversión en sus vidas y seguir adelante con su relación.

A la hora de buscar razones sobre qué le aporta la pareja por sobre una aventura, los infieles destacaron: seguridad, en un 35 por ciento, amor, 29 por ciento, estabilidad, 19 por ciento, una familia, 12 por ciento y felicidad, 5 por ciento.

Con respecto a los aspectos negativos que ven en su relación con su amante, que hace que lo descarten como posible pareja, las respuestas también fueron variadas.

Un 42 por ciento de los infieles indicó que no busca otra pareja, mientras que un 38 por ciento aseguró que sólo le interesa ir tras el sexo y la pasión, pero nada más.

En tanto, el 11 por ciento de los infieles respondió que «el sexo no es suficiente» para formar una pareja y el nueve por ciento de los encuestados dijo que «no es fácil encontrar a alguien con el que uno conecte más allá del terreno sexual».

Por su parte, Alicia Gallotti, sexóloga y portavoz del portal de citas Victoria Milan, señaló que «la falta de pasión en una relación no es siempre una razón suficiente para el divorcio o la separación».

«Si tienes una buena relación con tu pareja, hay amor y cariño, si es un buen padre o una buena madre, se trata de un bonito núcleo familiar. Los infieles no necesariamente están buscando la ruptura cuando tienen una aventura, solo quieren añadir un poco de pasión en su vida», agregó.

La mencionada página web de infieles es un portal de citas para hombres y mujeres casados o en pareja que buscan tener una aventura discreta.

En la actualidad, se convirtió en en uno de los sitios de más rápido crecimiento y líder en webs de citas extramatrimoniales, con más de cuatro millones de miembros activos en 33 países.

CUERNOS

Frecuentemente se refiere a la infidelidad como una de las principales situaciones que conflictúan las relaciones amorosas monógamas. Su descubrimiento generalmente trae emociones desagradables como tristeza, baja autoestima e ira para el miembro «engañado», quien en muchos casos suele retirar toda la confianza depositada en la pareja. Aunque es considerada una de las principales causas de divorcio, no necesariamente significa el final de la relación.6 8 Entre las principales causas que evitan el rompimiento, además de los fuertes vínculos afectivos, se encuentran el temor a la soledad, evitar un daño al otro, no conflictuar a los hijos y no modificar la calidad de vida.























