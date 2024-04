La misteriosa base china en Neuquén: ¿cooperación científica o amenaza imperial?

Estados Unidos ve a América Latina como parte de su área de influencia tradicional y ha expresado su preocupación por el aumento de la presencia china en la región, percibiendo esto como una amenaza a su hegemonía en el hemisferio. La base china en Neuquén es solo un ejemplo de cómo Estados Unidos está atento a cualquier movimiento que pueda socavar su posición en la región.

La preocupación de Estados Unidos por la creciente influencia china en Argentina es un tema que ha sido abordado públicamente por funcionarios estadounidenses. Ven la presencia de la base china en Neuquén como una preocupación, ya que temen que pueda tener implicaciones no solo científicas, sino también militares, como el potencial para el espionaje satelital. Esta inquietud se inscribe en un contexto más amplio de rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China a nivel global.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la preocupación de Estados Unidos por la influencia china en Argentina no se limita únicamente a cuestiones de seguridad, sino que también tiene dimensiones económicas y geopolíticas. Estados Unidos busca proteger sus intereses comerciales y estratégicos en la región y ve a China como un competidor en este sentido.

En el corazón de la Patagonia argentina se alza un complejo enigmático que ha suscitado interrogantes y especulaciones desde su construcción en 2014: la base satelital china en Neuquén. Este proyecto, destinado a la investigación del espacio profundo, ha fortalecido los lazos entre Argentina y China, pero también ha avivado sospechas y preocupaciones, especialmente por parte de Estados Unidos.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, expresó recientemente su sorpresa y preocupación por la presencia de soldados del Ejército chino operando en secreto en esta estación espacial. El acuerdo entre los dos países, iniciado durante el gobierno de Cristina Kirchner y continuado por sus sucesores, estipula que la base operará durante 50 años con una exención impositiva total, bajo la administración de la agencia china CLTC, dependiente del Ejército Popular de Beijing.

Aunque China ha asegurado que la base tiene fines exclusivamente civiles y científicos, su dependencia del Ministerio de Defensa chino ha avivado dudas sobre posibles usos militares, como el espionaje satelital. Esta incertidumbre ha alimentado teorías conspirativas entre los habitantes locales, quienes se preguntan qué sucede realmente tras los muros de la base.

La creciente influencia china en Latinoamérica, y en Argentina en particular, preocupa a Estados Unidos, que ve en la base de Neuquén un punto especialmente sensible. A pesar de expresar sus sospechas, Estados Unidos no ha ofrecido alternativas de inversión para contrarrestar la influencia china en la región.

El misterio que rodea a la base china en Neuquén persiste, con operadores herméticos y escasa información sobre sus actividades. ¿Es simplemente una instalación científica, como afirma China, o hay algo más detrás de ella? Esta incógnita sigue flotando en el aire, mientras la base se erige como un enigmático enclave chino en la Patagonia argentina, simbolizando una relación bilateral cada vez más estrecha, pero también cada vez más cuestionada.

Si bien la crítica de Estados Unidos hacia la presencia china en Argentina puede estar motivada por preocupaciones legítimas en cuanto a seguridad y competencia económica, también es importante considerar el contexto geopolítico y los intereses económicos en juego. Es posible que detrás de esta crítica haya una lucha por el control de recursos y la influencia en la región, con empresas estadounidenses que buscan proteger sus intereses frente a la creciente presencia china.