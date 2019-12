La montada: En una semana Larreta se comió los mocos dos veces.

Compartí :-) .







El predio comprende ocho hectáreas de dimensión y varios inmuebles bajo protección patrimonial que no podrán ser intervenidos en caso de que se apruebe la venta del terreno.

Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño, quiere pero hoy no puede “rezonificar” un predio que se encuentra en una zona exclusiva del barrio de Palermo sobre la Avenida Figueroa Alcorta, entre Cavia y Casares.

El histórico predio de la Policia Montada “no se vende”. Teniendo en cuenta que quiere ser presidenciable, comenzó a pensar en ello y no en sus amigos contratistas, empresas constructoras y evasores de la real state.

ENTRE GALLOS Y MEDIA NOCHE, LA FIESTA QUE NO FUE

Larreta pretendía sancionar en la última sesión ordinaria del año un polémico proyecto de ley, que finalmente fue postergado tras fuertes críticas del jefe de la Policía, y de muchos “buenos muchachos” y ex Jefes y Comisarios con llegada a Alberto, lo apretaron y Larreta apretó rapidamente el “Cancel” y el “Deleted User”.

En Prensa pusieron la excusa que le dieron bola a algunos referentes en urbanismo de Arquitectura, pese que algunos ya se frotaban las manos con los millones que ganarían, pero esto no fué. A Larreta le apretaron los huevos.

“Paso Tiro Federal, pero la Montada no se toca”, con una llamadito del capo de tutti capi de la Federal, lo llamó a Horacio y esté declinó al mejor estilo “me cague encima”.

La legislatura que se va es un nido de cucarachas que si no le dan una moneda no levantan la mano. A esta altura las empresas constructoras no pusieron plata y entre el llamado del Jefe de la Poli y los sobres vacios el proyecto se hundió.

La preferencia N° 0610/19 deberá volver a las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. La ley, en su transcripción literal, propone “cambiar de zonificación los polígonos delimitados por las calles Cavia, Chonino, calle Sin Nombre Oficial, Av. Casares y Av. Presidente Figueroa Alcorta”.

El Poder Ejecutivo pretendía vender esas tierras –que desde hace 81 años son administradas por la Policía Federal– y habilitar la construcción de torres de 150 metros de altura.

Presiones… no. Amenzas de soltarle la mano en materia de seguridad en CABA “no te lo digo por mi, pero otros si”, “así de corta”. La policia de la Ciudad y ahora la ex Federal se bancó en estos 15 años de Macrismo desaires de todo tipo, uno tras otro, por eso “no hubo acuerdo para tratarlo” debido a “algunas presiones que llegaron en las últimas horas” el mensaje fue claro…. “Te van a incendiar la Ciudad”.

Actualmente se encuentra allí una de las propiedades más importantes y significativas de la Policía Federal y a la que no quieren resignar. La poli con Larreta fue muy clara,… “Vendes “la Montada”y se te incendia la Ciudad”.

Larreta comenzó a entender que la política que implementó junto a Nachón con billetera en los medios y agencias propias, adictos a la pauta, ahora no sirve para nada. Ayer y hoy Larreta se comió los mocos con la poli y con los residentes y concurrentes.

A partír del 10 de diciembre ya la escribanía Pro de la Legislatura y sus Chupamedias no la tiene más, los Radicales se le fugaron y a pesar de que están con Legisaldores y Comuneros nuevos, están solos en Altamar. Y el mar está lleno de tiburones.