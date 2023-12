La Navidad en Rotterdam

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

Rotterdam, incluso durante la temporada navideña, no defrauda y ofrece la mezcla perfecta de innovación y tradición, la dosis justa de calidez y actividades al aire libre para disfrutar de la Navidad. Gracias al clima del norte de Europa, la ciudad ha convertido la oscuridad de las largas noches de invierno en una oportunidad perfecta para iluminarla festivamente y crear un ambiente realmente navideño. El frío, por su parte, ofrece la oportunidad de realizar actividades invernales como patinaje sobre hielo y curling.

Descubrimos los destinos y eventos de la ciudad para vivir unas navidades como un lugareño.

The Maker Market Rotterdam – Edición navideña 17 de diciembre

Este fantástico mercado de diseño está ubicado en el enorme Groothandelsgebouw en una posición muy céntrica. Se puede encontrar de todo en el campo de objetos hechos a mano y de diseño. El objetivo del mercado es dar a conocer a jóvenes creadores innovadores de todo el mundo.

The Rooftop at GHG

Una razón adicional para visitar este destino gastro en Rotterdam es la oportunidad que te ofrece para disfrutar de un refrigerio, una comida completa o simplemente compartir un café con amigos en la azotea del GHG, en el bar y restaurante que acaba de reabrir hace apenas dos meses. Es un lugar íntimo y perfecto para disfrutar de toda la ciudad y el temprano atardecer.

Schaatsbaan, pista de patinaje y curling

Schaatsbaan es la hermosa pista de patinaje sobre hielo cubierta que acoge a todos, incluso cuando el termómetro no desciende por debajo de cero y los canales no se congelan. Perfecta para todas las edades (incluso hay un área dedicada exclusivamente a los más pequeños) y sobre todo para todos los niveles de experiencia. Para aquellos que no quieren limitarse al patinaje, hay una zona perfecta para practicar curling, el típico deporte invernal del norte de Europa. Es genial la idea de iluminar los 400 metros de longitud de la pista con íntimas luces de colores pastel.

Celebrar en un crucero

SS Rotterdam es un imponente crucero anclado en el centro de la ciudad, sobre el río Mosa, y ofrece un escenario perfecto durante las festividades para experimentar el espíritu navideño. No solo se puede disfrutar de sus interiores originales y ricamente decorados en la temática, sino también combinar alojamientos con cenas especiales de Navidad y Año Nuevo. Desde la amplia cubierta, la vista del centro con sus imponentes edificios de arquitectura contemporánea es impresionante.

Fuegos artificiales de Año Nuevo

¡Los fuegos artificiales que celebrarán el Año Nuevo serán los más grandes de la historia! La edición de este próximo 31 de diciembre se llevará a cabo en el modernísimo Puente Erasmus, una magnífica ubicación que permitirá que los fuegos se reflejen sobre las aguas del Mosa. Será el espectáculo pirotécnico más grande de todos los Países Bajos.

Compras navideñas: glamour y sostenibilidad

Ir de compras en una ciudad internacional como Rotterdam es variado, dinámico y se adapta a tus gustos. Muchos residentes de Rotterdam, creativos y artistas, han optado en los últimos años por hacer negocios «de manera diferente». Con más atención y cuidado hacia las personas y el medio ambiente, por ejemplo. Hemos enumerado una serie de tiendas sorprendentes, sostenibles y, en nuestra opinión, atemporales.

Susan Bijl: Ropa, bolsos y accesorios sostenibles diseñados en Rotterdam.

De Groene Passage (The Green Passage): Compra aquí de manera respetuosa con los animales, las personas y el medio ambiente, desde comida orgánica hasta accesorios para el hogar y maquillaje.

El mercado en Binnenrotte: Todos los martes y sábados puedes visitar el gran mercado al aire libre en Binnenrotte (justo enfrente del elegante mercado cubierto Markthall), donde encontrarás de todo, incluyendo los típicos buñuelos holandeses, oliebollen, y muchas otras delicias que se disfrutan solo durante la temporada navideña y se venden en los típicos y coloridos puestos alrededor de la ciudad.

Freitag Rotterdam: El pionero de la reutilización FREITAG ha convertido el reciclaje en un arte transformando lonas de camiones en bolsas térmicas.

Dearhunter: El lugar donde descubrir los objetos vintage más hermosos en Eendrachtsweg un edificio monumental.

Very Cherry: Marca de ropa de mujer diseñada en Rotterdam de manera sostenible o como resultado del comercio justo.