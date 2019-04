La nueva versión de Avast Secure Browser ofrece mayor privacidad al consumidor

Las nuevas características incluyen Anti-Reconocimiento y Módulo Webcam para mejorar la privacidad del usuario y mantener a las personas seguras mientras navegan

Buenos Aires, abril de 2019- Avast (LSE:AVST), líder mundial en productos de seguridad digital, ha lanzado una nueva versión de Avast Secure Browser (nombre en código Aspen) que brinda a las personas una mayor protección y control sobre su privacidad, identidad y datos personales cuando navega por Internet. La nueva versión presenta nuevas funciones que incluyen Módulo Webcam para dar a los consumidores un control completo sobre quiénes pueden acceder a las cámaras de sus computadoras, y la Anti-Reconocimiento mejorada para evitar que los sitios web rastreen a las personas mientras navegan. Esta capacidad mejorada de protección y privacidad del consumidor se logra junto con un alto nivel de rendimiento y velocidad de navegación.

William Drewett, gerente senior de productos de Avast Secure Browser, dijo: “La conciencia del consumidor sobre su privacidad y seguridad en línea se ha visto incrementada por las recientes violaciones de datos de alto perfil, pero a menudo a las personas les resulta complejo o lleva mucho tiempo descubrir cómo protegerlas por sí mismos. En una reciente encuesta Avast* de 8,000 personas en varios paises, el 67% dijo que sentía que su privacidad y seguridad estaban amenazadas por la información recopilada sobre su comportamiento en línea en los sitios web que visitaron. Con nuestra versión más reciente de Avast Secure Browser, nos enfocamos en hacer que la gente proteja su privacidad en línea de forma simple y rápida”.

Anti-Reconocimiento(mejorado)

La identificación de huellas digitales es la práctica en la que muchos sitios web y redes publicitarias recopilan información sobre el navegador web y la configuración del sistema para identificar y rastrear a las personas. Las huellas digitales del navegador pueden crearse incluso si se rechazan las cookies o se ha instalado una red privada virtual (VPN), ya que rastrean más información del usuario que sólo la IP. La función Anti-Reconocimiento de Avast utiliza nuevas y sofisticadas técnicas para camuflar completamente el navegador sin comprometer el rendimiento de los sitios web visitados. Esto hace que el navegador lica como si fuera otros navegadores, ocultando efectivamente al usuario a simple vista y haciéndolo menos identificable.

Módulo Webcam

Módulo Webcam le da a las personas un control completo sobre qué sitios web pueden acceder a las cámaras de sus computadoras. Cuando está habilitado, bloqueará automáticamente los sitios web que intenten usar las cámaras web de las personas. Los usuarios pueden guardar las preferencias de sus sitios web favoritos en la configuración avanzada u optar por permitir sólo un acceso temporal.

Verificación de la violación del Email

Millones de direcciones de correo electrónico robadas y contraseñas asociadas se están intercambiando en Internet. Para los consumidores preocupados por la vulnerabilidad de los datos que podrían haber sido robados en las recientes violaciones de datos, Avast Secure Browser ahora incluye una función de verificación de piratería que permite a las personas saber si sus direcciones de correo electrónico han sido comprometidas. Se proporciona una opción para un informe detallado sobre las credenciales robadas junto con una guía sobre cómo generar una nueva contraseña aleatoria para los afectados.

Avast Secure Browser también incluye otras características populares como Anti-Tracking, que evita que los sitios web rastreen usuarios en línea a través de cookies y otros rastreadores; Modo Banco impide que los hackers vean lo que escriben los usuarios, por lo que no pueden robar contraseñas, números de tarjetas de crédito y otros datos personales; Adblock que aumenta la velocidad de navegación y protege contra anuncios maliciosos; Extensión Guard bloquea complementos no deseados; y Anti-Phishing, que analiza las URL en busca de phishing no seguro o posibles dominios de malware.

Avast Secure Browser es compatible con Windows 10, 8 y 7 y está disponible para descargar ahora: http://www.avast.com/secure-browser

Notas a los editores:

* La encuesta, realizada por Censuswide en nombre de Avast en 2018, encuestó a 8,102 encuestados en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania.

Acerca de Avast:

Avast (LSE: AVST) es el líder mundial en productos de seguridad digital. Con más de 400 millones de usuarios en línea, Avast ofrece productos bajo las marcas Avast y AVG que protegen a las personas de las amenazas en Internet y la evolución del panorama de amenazas de IoT. La red de detección de amenazas de la compañía se encuentra entre las más avanzadas del mundo, y utiliza el aprendizaje automático y las tecnologías de inteligencia artificial para detectar y detener amenazas en tiempo real. Los productos de seguridad digital de Avast para dispositivos móviles, PC o Mac son los mejores clasificados y certificados por VB100, AV-Comparatives, AV-Test, OPSWAT, West CoastLabs y otros. Visita: www.avast.com

