Políticos, jueces y policías millonarios. No importa de que color político y a que represente. En Argentina «ganó el narco». No lo dice Palermonline, lo dice el mismo ministro de Seguridad de Argentina.

Los narcos con publicidad internacional. El mensaje fue duro y contundente, mandaron al frente a Javkin. Los narcos ahora son publiciarios internacionales y le dieron un duro golpe a todos, con un papel que vale menos de 1 peso.

Es importante señalar que existen muchos funcionarios honestos y valientes en la justicia, la política y las fuerzas policiales que están trabajando arduamente para abordar el problema del narcotráfico, pero no son los que toman las riendas. Sin embargo, hay varias razones por las que puede ser difícil resolver completamente este problema:

El narcotráfico está a menudo ligado a la política, la justicia y las fuerzas policiales debido a varias razones:

Corrupción: Los cárteles de drogas a menudo tienen una gran cantidad de dinero y recursos a su disposición. Utilizan estos recursos para sobornar a funcionarios del gobierno, jueces, abogados y agentes de policía para obtener información privilegiada, evitar ser atrapados o evitar que sus cargamentos de drogas sean confiscados. La corrupción facilita el tráfico de drogas y protege a los delincuentes involucrados.

Influencia política: En algunos países, los cárteles de drogas tienen una gran influencia política y pueden controlar a los políticos y a los partidos políticos. A cambio de apoyo financiero y protección, los políticos pueden permitir que los cárteles de drogas operen sin restricciones o incluso los protejan de la aplicación de la ley.

Presión de los cárteles de drogas: Los cárteles de drogas pueden amenazar a los funcionarios del gobierno, los jueces, los abogados y los agentes de policía para que no los persigan o los procesen. Estas amenazas pueden incluir intimidación, violencia y asesinatos.

Beneficios económicos: En algunas áreas, el tráfico de drogas puede ser una importante fuente de ingresos para la economía local. Algunas personas pueden estar dispuestas a proteger a los traficantes de drogas para mantener esta fuente de ingresos.

En general, el narcotráfico está ligado a la política, la justicia y las fuerzas policiales porque los cárteles de drogas intentan infiltrarse en estas instituciones para proteger sus operaciones y maximizar sus ganancias. La corrupción, la influencia política, la presión y los beneficios económicos son factores que contribuyen a esta relación estrecha entre el narcotráfico y estas instituciones.

Narcos con versión papelito explosivo

La mamá de Lionel Messi, Celia Cuccittini, habló tras el episodio que sucedió esta madrugada en Rosario cuando dos personas atacaron a balazos el frente del supermercado Único, cadena que pertenece a la familia Roccuzzo.

“Estamos bien, fue en el supermercado del papá de Anto. Nunca nos movimos con custodia, llevamos una vida normal”, le explicó Celia a la periodista Maite Peñoñori.

¿Qué sucedió?

Un supermercado que pertenece a la familia de Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, fue tiroteado en la madrugada de este jueves y en el lugar dejaron una nota dedicada al crack argentino.

“Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”, son las palabras que le dedicaron a Lionel Messi luego de atacar el lugar.

Lo sacaron del sillón de la comodidad

Fernández, sobre situación en Rosario: «Estamos haciendo mucho pero algo más habrá que hacer»

El presidente Alberto Fernández expresó hoy que «el problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio» en la ciudad en Rosario, y consideró que «algo más habrá que hacer» para combatirlo, luego de que un supermercado de la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fue atacado a balazos.

«Hoy amanecí con una noticia fea en Rosario donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente (Pablo Javkin) y con el jefe de Gabinete (Agustín Rossi) y le dije ‘pongámonos en marcha ya’, porque estamos haciendo mucho pero algo más habrá que hacer», indicó Fernández durante su discurso en La Poma, Salta, donde entregó la vivienda 90.000 de su gestión.

El mandatario señaló que «en Rosario el problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio» y aseveró que «hay que hacer algo por los rosarinos y santafesinos, que son argentinos».

En un sentido más amplio, Fernández reflexionó sobre el trabajo mancomunado que se está haciendo por «la Argentina que padece la violencia de Rosario, la Argentina que pelea frente al FMI para seguir creciendo, para seguir desarrollándose y por la Argentina que está en la Poma y que necesita definitivamente del apoyo del estado nacional para seguir creciendo».

El Presidente efectuó estas declaraciones durante el acto de entrega de las primeras casas del programa Habitar Comunidad en la localidad de La Poma.

Fuentes oficiales habían informado sobre el diálogo que el Presidente mantuvo con el intendente Javkin para analizar la situación.

Según confirmaron las fuentes, el jefe de Estado y el alcalde «intercambiaron información sobre las posibles causas de lo que había sucedido, lo que por ahora dice el personal que trabaja en inteligencia criminal y todo lo que se está haciendo».

Fernández y Javkin estuvieron reunidos la semana pasada, según se recordó. Además, desde la Casa Rosada se aclaró que, durante el diálogo de hoy, Javkin no le pidió a Fernández que fuera a Rosario, tal como el intendente deslizó en diálogo con diversos medios.

«Javkin estuvo muy agradecido por todo lo que se está haciendo y no le dijo nada de lo que dijo públicamente media hora después», señalaron las fuentes gubernamentales.

El propio Javkin se acercó al supermercado atacado y aseguró a la prensa: «Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo».

«La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal», agregó el jefe comunal.

En tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que el ataque es un hecho «típico de los que sucede en Rosario desde hace más de 20 años» y consideró que los narcotraficantes «ganaron» pero que la «situación hay que revertirla».

«Los narcos han ganado, hace 20 años que están haciendo lo que hacen, pero nosotros estamos dispuestos a revertirlo, por eso estamos con personal de las cuatro fuerzas trabajando en el lugar, porque estamos convencidos que es el camino», indicó el funcionario en declaraciones a la prensa en la puerta de la cartera que conduce, al tiempo que contó que dialogó con el Presidente sobre el tema.

«Desde que asumí, dijimos que íbamos a instalar a personal avezado, que sigue trabajando allí. Vamos a profundizar esa tarea», dijo el ministro, quien aclaró que el lugar donde ocurrió el ataque mafioso de esta madrugada no estaba «dentro de las fajas» elaboradas en el mapa del delito en el que trabajan las cuatro fuerzas federales de seguridad y la policía provincial.

El funcionario nacional cuestionó además a Javkin, quien exigió al Gobierno mayor seguridad: «El intendente de una ciudad de una provincia tiene que hablar con la gente de la provincia», respondió.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez (Santa Fe), se mostró hoy «muy preocupado por lo que está pasando» en Rosario y consideró que se debe «ir a fondo» con la investigación del ataque.

«Hay que ir a fondo con todo esto. Ustedes saben que vivimos desde hace un par de años largos con las balaceras en varios lugares. El Ministerio Público abrió una fiscalía especializada en el seguimiento de esta balacera. Esperemos que se aclare y podamos encontrar algún punto en el que poder trabajar mejor alrededor de Rosario, ciudad en la que vivo y a la que quiero muchísimo», enfatizó el legislador a radio El Destape.

Mientras que los precandidatos presidenciales del PRO, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la titular del partido, Patricia Bullrich, volvieron a discrepar hoy sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico, ante el citado ataque.

Rodríguez Larreta planteó la necesidad de un «Gobierno nacional presente», pero con las fuerzas armadas destinadas al conflicto en la frontera.

«La gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila. Mi propuesta es un Gobierno Nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3.000 gendarmes persiguiendo a los narcos mientras las FFAA blindan nuestras fronteras», escribió Larreta en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, Bullrich aseguró que «no hay lugar para soluciones a medias» y defendió la presencia de las fuerzas armadas en las calles para enfrentar el conflicto narco.

«Hace dos días lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo», expresó la titular del PRO también a través de Twitter.

Bullrich insistió en que «no hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales» y que la lucha contra el narcotráfico «tiene que ser de frente y sin cuartel».

«Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas», remarcó.

Asimismo, el expresidente Mauricio Macri también lamentó el hecho y llamó a «combatirlo con decisión».

«Esto es terrible. Otra advertencia al gobierno nacional y al de Santa Fe de que no se puede convivir con el narco. Hay que combatirlo con decisión. A fin de año esto empieza a cambiar. Todo mi apoyo a Leo, Antonela y sus familias», expresó.

Por otra parte, la exgobernadora bonaerense y también precandidata presidencial por JxC, María Eugenia Vidal, sostuvo que hay que «blindar las fronteras, desplegar fuerzas de seguridad y fortalecer la Justicia».

El hecho ocurrió minutos antes de las tres de esta madrugada en el local llamado «Único», ubicado al 2500 de la calle Lavalle, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: «Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar».

Fuentes judiciales indicaron que, según primeros indicios recabados, los autores del ataque fueron dos personas, hasta el momento no identificadas, que se desplazaban a bordo de una motocicleta, cuyas características se preservan para la investigación.

La fiscalía informó que «se constataron 14 impactos en el frente del local comercial» y «se recogieron 12 vainas servidas en el lugar», mientras que la nota manuscrita dirigida a Messi, fue enviada a peritar al igual que el material balístico.

«Se dispuso la comisión de gabinete criminalístico para preservación y relevamiento de la escena del hecho, inspección ocular, croquis demostrativo, vistas fotográfica, relevamiento de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas en el lugar y zona de influencia, levantamiento de rastros, toma de testimonios a vecinos del lugar y personas que puedan aportar datos a la investigación», agrega el reporte de la fiscalía.