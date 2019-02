La remolacha, un producto saludable durante todo el año

Es una raíz que puede consumirse de muchas maneras y que tiene múltiples beneficios para la salud.

La remolacha es un producto que puede estar presente en la mesa de todos los argentinos en cualquier época del año. En el Mercado Central de Buenos Aires, en estos días, podemos conseguir unas realmente riquísimas de semilla híbrida de un operador y productor de la zona de Santa Fe. Tiene una forma alargada, sin fibra y es muy dulce, con un precio muy conveniente. Las principales ingresos provienen de Buenos Aires con un total de 3.343 toneladas en 2018, que en el corriente año ya originó 362 toneladas; Santa Fe, con 584 toneladas durante 2018 y Santiago del Estero con156 tn el año pasado. En estos momentos Mar del Plata produce y acerca el mayor volumen, ya que la zona ha crecido mucho en horticultura. La remolacha varía en tonalidad de rosáceo a violáceo y anaranjado rojizo hasta incluso el marrón. Es una raíz que fuera de lo que muchos creen puede consumirse cruda o cocida y para su correcta conservación es prioritario embolsarla y darle frío de heladera en la cubeta de las verduras donde aproximadamente tendrá vida útil por tres semanas. En el caso de congelarlas, la sugerencia es hervirlas, pelarlas y luego guardarlas en cubos. Oscar Liverotti, coordinador de la Gerencia de Calidad y Tecnología del Mercado Central de Buenos Aires, admitió que la remolacha no es de los productos más sencillos de elegir adecuadamente ya que a simple vista no se puede notar si proviene de una semilla varietal o híbrida. “Lo que se debe tener en cuenta es la uniformidad en tamaño, que no estén deshidratadas o hayan sufrido golpes”, explicó el especialista en diálogo con FM Mercado 90.9. Y agregó: “en cuanto a la hoja, que es muy rica para consumir en tortillas, hay que cuidar que su apariencia no sea áspera y de un tamaño considerable”. Si de beneficios hablamos, se destaca por su alto contenido de carbohidratos, ácido fólico (muy recomendable para las embarazadas), yodo, ácido oxálico y gran variedad de vitaminas.