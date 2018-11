Los amantes de la cerveza artesanal podrán disfrutar este sábado 17 de la sexta edición de La Noche de las Birrerías. Una propuesta que regirá en 45 bares de cinco barrios porteños: Palermo, Villa Crespo, Caballito, San Telmo y Colegiales.

Esta actividad propone recorrer bares y acceder a muestras de arte y recitales, además de probar toda clase de cervezas no industriales. Las más éxoticas que estarán disponibles son de: frambuesa, vainilla Bourbon, Honey Walker, Red Velvet (chocolate y remolacha), Blueberry cream, Calabaza, Pumpkin, Sour con mango, granos de café, cáscara de limón y maracuyá, entre otras.

Será posible deleitarse con la Neipa, una de las grandes novedades que aseguran, viene a revolucionar el estilo americano. Bautizada como la New England IPA tiene un fuerte impacto en la categoría de cervezas lupuladas. Los organizadores cuentan que lanzaron 10.000 pintas a un precio promocional de $60, que se podían comprar por internet, bajando un código QR, pero el stock disponible se agotó en menos de un mes.

Con el auge de las cervecerías, se impuso un nuevo juego llamado Beer pong, en el que los jugadores tratan de encestar desde el extremo de una mesa, con pelotas de ping pong en vasos llenos de cerveza. “Normalmente se juega por equipos formados por dos personas y un número variable de vasos dispuestos de forma triangular. Aunque no existen unas normas oficiales lo habitual es jugar con 6 vasos para partidas individuales y con 10 para las partidas en parejas”, explica Facundo Soler, uno de los organizadores. El dato interesante es que este deporte cervecero ya cuenta con una liga local llamada Grashopper.

¿Cuál es el consumo de cerveza per cápita en Argentina?

Los argentinos disfrutan de tomar cerveza. Las publicidades de esta bebida popular colapsan en las pantallas y en la vía pública. Ya sea con amigos, a la salida del trabajo en un after office o en reuniones familiares, la mayoría de los argentinos toman cerveza. Dentro del ranking mundial del consumo de cerveza per cápita, Argentina se ubica en el puesto 72. El primer lugar pertenece a República Checa (147 litros), seguido por Alemania (111 litros) y Austria (109 litros). Por año, se venden aproximadamente 17 millones de hectolitros, lo que permite posicionar al país como uno de los que tiene más potencial de crecimiento. El año de mayor consumo fue el 2011, con 45 litros per cápita.

Un estudio del sector publicado por Cerveceros Argentinos -la cámara que agrupa a las principales productoras locales de cerveza y malta de cebada- reveló que en nuestro país se consumen 43 y 62 litros per cápita al año.

Para los investigadores de este informe, Argentina es el país que más potencial crecimiento tiene en la región dentro de esta categoría.

Ademas de la cantidad de cerveza consumida por persona, el estudio reveló que la variedad mas elegida es la “lager”, conocida popularmente como rubia. También confirmó que esta bebida conforma el 50 por ciento del consumo del total de todas las bebidas con alcohol.

QUE ES LA CERVEZA

La cerveza (del celto-latín cerevisĭa1​) es una bebida alcohólica, no destilada, de sabor amargo, que se fabrica con granos de cebada germinados u otros cereales cuyo almidón se fermenta en agua con levadura (principalmente Saccharomyces cerevisiae o Saccharomyces pastorianus) y se aromatiza a menudo con lúpulo, entre otras plantas.

De ella se conocen múltiples variantes con una amplia gama de matices debidos a las diferentes formas de elaboración y a los ingredientes utilizados. Generalmente presenta un color ambarino con tonos que van del amarillo oro al negro pasando por los marrones rojizos. Se la considera «gaseosa» (contiene CO2 disuelto en saturación que se manifiesta en forma de burbujas a la presión ambiente) y suele estar coronada de una espuma más o menos persistente. Su aspecto puede ser cristalino o turbio. Su graduación alcohólica puede alcanzar hasta cerca de los 30 % vol., aunque principalmente se encuentra entre los 3 % y los 9 % vol.