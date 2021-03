La Universidad de Palermo entre las mejores del mundo en diseño por 7mo año consecutivo.

La UP ha sido distinguida como la mejor Universidad de Argentina en Arte y Diseño junto a la UBA, siendo las dos únicas Universidades argentinas entre las 100 mejores del mundo en el QS World University Rankings by Subject, Art and Design 2021.









“Este reconocimiento reafirma nuestro liderazgo en la formación de la nueva generación de diseñadores en América Latina y consolida nuestro compromiso con la innovación en educación, la calidad pedagógica y el estilo creativo de la UP. Es para nosotros un orgullo ser reconocidos junto a la UBA como las mejores en Arte y Diseño” señaló Oscar Echevarría, decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP. Por séptimo año consecutivo, la Universidad de Palermo se encuentra entre las mejores Universidades de Argentina y de América Latina en el área de Arte y Diseño. La UP ha sido reconocida como la Universidad #1 en Diseño de Argentina, junto la UBA, siendo las dos únicas Universidades argentinas entre las mejores 100 del mundo en el QS World University Rankings by Subject 2021, Art and Design.

A nivel mundial, el ranking es liderado por Royal College of Art, University of the Arts London, RISD, MIT y Politécnico de Milán.

El QS World University Rankings by Subject evalúa todos los años a las Universidades de todo el mundo en diferentes disciplinas, agrupadas en amplias áreas temáticas. Las clasificaciones de QS World University por asignatura se compilan anualmente para ayudar a los futuros estudiantes a identificar las universidades líderes en una asignatura en particular. El actual ranking analizó 13.883 programas individuales procedentes de 1.440 universidades. Para confeccionar los rankings de cada carrera, QS pondera cuatro métricas: reputación académica, reputación de los empleadores, la cantidad de citas en papers y el impacto de la investigación.

Este reconocimiento de la Universidad de Palermo se suma a otros obtenidos por prestigiosos rankings y premios internacionales:

• #1 en América Latina entre las universidades de menos de 50 años; QS Top 50 Under 50 Ranking 2021. • #1 en América Latina en el indicador de Estudiantes Internacionales; QS World University Rankings 2021. • #1 MBA en Argentina y #4 MBA en América Latina; QS Global MBA Ranking 2021.























