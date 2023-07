La UTA ratifica paro. Un día re Bondi

La UTA ratifica paro: «En la empresa que no pague lo que acordamos, no salen los servicios»

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, ratificó esta tarde el paro de colectivos que comenzará esta medianoche y se extenderá por 24 horas, en el sector de corta y media distancia, mientras que desde el Ministerio de Transporte se informó que esta semana se abonaron 27 millones de pesos a las empresas del sector, un monto «suficiente para pagar los aumentos salariales», según fuentes oficiales.

«En la empresa que no pague lo que se acordó, desde esta noche no saldremos a trabajar y no habrá servicios. Estamos esperando que las empresas paguen todo lo acordado, sino no saldremos a partir de las 0 horas de mañana», dijo Fernández a Télam.

No obstante, el dirigente gremial aclaró: «Si los empresarios (de los colectivos) no pagan hoy, hay paro. En la empresa que se paga, se sale a trabajar y el que no paga, no saldrá a tomar servicio».

Esta mañana, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había informado en una rueda de prensa en Casa de Gobierno que los ministerios de Trabajo y Transporte «van a trabajar durante todo el día» para evitar el paro de colectivos dispuesto para mañana por la UTA, que fue convocado en caso de que las empresas no cumplan la resolución conjunta de esas carteras, que determinó los salarios para el interior y el área metropolitana.

En tanto, desde el Ministerio de Transporte, que encabeza Diego Giuliano, se recordó que el Estado nacional abonó esta semana 27 mil millones de pesos a las empresas prestatarias del servicio, 6500 millones de pesos más que el mes anterior.

«Se trata de un incremento suficiente para pagar los aumentos salariales de los trabajadores y trabajadoras que deben cobrar su salario el quinto día hábil del mes», indicaron fuentes de esa cartera.

Según precisaron las fuentes oficiales, en este anticipo está contemplada la actualización de los costos no salariales, como el combustible, neumáticos, seguro y mantenimiento del sistema a valores de abril.

Además desde esa cartera informaron que se está llevando adelante un análisis «en profundidad sobre el funcionamiento del sector», incluido el parque automotor vigente y la operación real del mismo para considerar «futuras compensaciones económicas».

Se recordó además que la recomposición salarial a los trabajadores del mes pasado «tuvo que realizarse junto al Ministerio de Trabajo mediante una resolución conjunta puesto que el sector empresario no acordó la paritaria laboral con los trabajadores y pretendió que el Estado nacional reconozca incrementos sobre los márgenes de ganancia empresarial».

«El Estado, responsable de aportar más del 80% del financiamiento del sistema de transporte automotor, y que además procura la eficiencia y accesibilidad del servicio público de transporte para los usuarios, debió hacerse cargo del reconocimiento de la pretensión salarial de los trabajadores», indicaron desde la cartera de Transporte.

Esta semana, la UTA y las juntas ejecutivas seccionales ratificaron «la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)».

La medida de fuerza, de concretarse ante un posible incumplimiento del pago de esas escalas salariales, afectará desde esta medianoche los servicios de corta y media distancia de todo el país.

«Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio», afirmó el comunicado de la UTA de esta semana.

La UTA exigió el cumplimiento de esa resolución de ambas carteras de Estado y del acuerdo alcanzado con la Fatap, y advirtió que de no producirse por parte de las empresas, desde el primer minuto del viernes comenzará una retención de tareas nacional.