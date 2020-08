Compartí :-) .













Tarado, tarada: Que está loco y ha perdido el juicio o se comporta como tal. Más que tarado, es un delincuente común y evasor impositivo. El escándalo sobre las prácticas financieras ilegales del rey emérito Juan Carlos I creció aún más, al revelarse que el ex monarca retiró efectivo de forma regular de una cuenta de Suiza entre 2008 y 2012 para pagar gastos no declarados. Mientras la prensa Española lo cubre, dando doble vergüenza por no informar que huyó del lamentable reino corrupto de España.

Los movimientos de la cuenta suiza que Juan Carlos de Borbón utilizó para esconder el dinero que presuntamente recibió de la dinastía saudita en concepto de coimas, reflejan continuas salidas de más de 100.000 euros mensuales

El rey emérito de España. Juan Carlos I, le comunicó a su hijo, el monarca en funciones Felipe VI, su «meditada decisión» de trasladarse a vivir fuera de España ante la repercusión pública de «ciertos acontecimientos pasados» de su vida privada, informó el Palacio de la Zarzuela en un comunicado.

El texto fue difundido este lunes, consignó la agencia de noticias EFE.

Hace una semana, el 27 de julio, la Audiencia Nacional de España imputó a la ex amante del rey emérito Juan Carlos I, la empresaria Corinna Larsen, y la citó a declarar el 8 de septiembre tras la reapertura de una causa judicial por presunto cohecho revelado a través de unas escuchas en las que hablaba de las finanzas ocultas del ex monarca.

La máxima instancia penal española tomó la decisión de oficio en base a documentación remitida por la policía judicial española a Suiza, que ya derivó en el inicio de una investigación preliminar de la Fiscalía del Tribunal Supremo para determinar si Juan Carlos I cometió delitos de blanqueo o fiscales desde en su condición de rey emérito, tras abdicar a favor de Felipe VI, en junio de 2014.

Juan Carlos de Borbón no puede ser investigado por la Audiencia Nacional por su condición de aforado, de ahí que lo está haciendo el Supremo.