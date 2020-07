La vuelta de los runners a Palermo. Medidas de cuidado y prevención.

Compartí :-) .













Desde hoy volvió la actividad al aire libre y será permitida de 10 a 18 todos los días con la nueva cuarentena escalonada. El ministro de Salud, Ginés González García, había opinado sobre esta actividad que al principio había generado polémica: “Por supuesto que el riesgo es bajo en los runners salvo que lo hagan como fueron los primeros días, que fue un desastre, que iban todos juntos. Después de eso, también tenía una gestualidad”.

Medidas de cuidado y prevención para realizar actividad física

➔ El horario para realizar actividad física es desde las 18h y hasta las 10h.

➔ DNI terminado en número par (0, 2, 4, 6 y 8) podrá salir en días pares; y DNI terminado en número impar (1, 3, 5, 7 y 9), los días impares.

➔ No podrán salir más de dos personas juntas.

➔ Para las actividades de baja intensidad, tales como caminar o andar en bicicleta, será obligatorio el uso de tapabocas. Para quienes salgan a correr, podrán sacárselo mientras realizan la actividad.

➔ La distancia entre personas siempre deberás ser superior a los dos metros. Esto es muy importante. Aquellos que salgan deberán evitar hacerlo por las zonas donde habitualmente hay corredores. Quienes salgan a correr y vean que hay mucha gente, deberán intentar buscar otra zona menos concurrida.

➔ Es siempre en las cercanías del domicilio. No se puede ir en auto a entrenar a su parque de preferencia o a otro barrio que no sea el suyo.

➔ Se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas.

Los cortes de calle suman un total 14 km lineales y ampliarán el espacio peatonal en las inmediaciones de Parque Tres de Febrero (Bosques de Palermo), Parque Centenario, Plaza Arenales, Parque Saavedra, Parque Chacabuco, Parque Patricios, Parque Lezama, Parque Avellaneda y Plaza República Oriental del Uruguay para garantizar distanciamiento físico y reducir los riesgos de contagio.

Para el operativo los organizadores de carreras aportarán 150 vallas para Parque Tres de Febrero y Parque Chacabuco y 12 colaboradores en cada uno. Además estarán participando más de 50 entrenadores que oficiarán de orientadores y para asistir a los corredores en todos los parques y plazas. Por su parte, la Subsecretaria de Deportes tendrá 3 docentes en cada parque más personal de educación física trabajando en el operativo.

Carriles exclusivos para corredores y ciclistas

En Parque Tres de Febrero, en Figueroa Alcorta entre Pampa y Sarmiento, se cerrará el tránsito y se generarán carriles diferenciales para ciclistas y corredores. Los dos carriles centrales serán para ciclistas y los dos externos serán para corredores, siempre con sentidos de circulación definidos.

En Parque Chacabuco, los organizadores implementarán carriles exclusivos para corredores con el apoyo de los orientadores. En todos los casos carriles se establecerán con fines recreativos, no competitivos.