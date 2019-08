Lammens: “La Ciudad debe ser un faro de la innovación para fomentar la producción y generar empleo”.

Compartí :-) .







El candidato a Jefe de Gobierno por el Frente de Todos, Matías Lammens visitó el centro de distribución de la empresa Hierbas del Oasis S.R.L., ubicado en La Boca, donde empaquetan y procesan productos a base de hierbas, cuya materia prima traen de Entre Ríos. “Hoy por hoy las pymes no tienen perspectiva de mejora a futuro”, señaló.

“Recorrimos las instalaciones de la planta y charlamos con su director acerca de la falta de posibilidades que brinda la Ciudad para fomentar el desarrollo de las pymes. Lamentablemente, la ausencia de créditos les impide crecer, ampliar las operaciones y desarrollar el negocio. Hoy por hoy no tienen perspectiva de mejora a futuro”, precisó Lammens, respecto de la firma, que actualmente emplea a 29 personas en la Ciudad y a 11 en Entre Ríos.

“Los tarifazos también afectaron a la planta, al igual que a la mayoría de las pymes. Específicamente, los enormes montos que pagan de agua, en relación al bajo consumo que realizan. El Gobierno de la Ciudad abandonó a las pequeñas y medianas empresas, que son las grandes generadoras de trabajo en el distrito”, agregó el candidato a Jefe de Gobierno, acompañado por la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad y candidata a legisladora porteña, Cecilia Segura.

En este sentido, Lammens precisó: “El Gobierno porteño debe diseñar un plan de desarrollo económico para cuidar a los porteños de la crisis que generó el macrismo a nivel nacional”.

Por su parte, Segura indicó: “El Gobierno de la Ciudad no tuvo en doce años políticas para promocionar las más de 130 mil pymes que hay en el distrito y que generan el 86% del empleo registrado. No cuidar a las pymes es no cuidar el trabajo y el desarrollo económico de la Ciudad”.

“Queremos crear una Agencia de Ciencia y Técnica que ayude a las pymes a crecer y a poner en marcha el sistema productivo de la Ciudad”, insistió el candidato a Jefe de Gobierno por el espacio que lleva como candidato presidencial a Alberto Fernández.

“Después de doce años de macrismo, la Ciudad necesita un recambio. Queremos transformar a Buenos Aires en el faro de la innovación y de la ciencia, para poner en valor el conocimiento de los porteños y así fomentar la producción y generar empleo”, concluyó Lammens.