Lanzan novedosa campaña en Perú por el Día Internacional de la Tierra en Perú

The 3Hundred y Pausa Perú junto al ilustrador Cake, presentan “Artbientalismo”,

la campaña que invita a las personas a intervenir su obra de arte para salvar la naturaleza

Los jóvenes ambientalistas han protagonizado varias intervenciones a obras de arte en museos de todo el mundo, como forma de protesta por la inacción de los gobiernos y las empresas ante el cambio climático. Sin embargo, esta estrategia, para una gran parte de la sociedad, resulta contraproducente, ya que dañaría el patrimonio cultural y genera rechazo en la opinión pública.

Por eso, Pausa, junto a la aceleradora creativa T3H y en colaboración con el artista Cake, han creado una propuesta innovadora y pacífica para canalizar el activismo ambiental: el” Artbientalismo”. Se trata de una obra de arte que invita a los compradores a intervenirla como quieran, con la garantía de que estarán contribuyendo a la protección del medio ambiente.

La obra de Cake, el reconocido muralista peruano, se puede adquirir por internet y el dinero recaudado se destina a apoyar a las organizaciones que trabajan con Pausa, una plataforma de turismo sostenible de Perú que tiene como objetivo conectar a los viajeros con destinos, sin deteriorar los recursos naturales y propiciando la participación e involucramiento de las comunidades. Así, los compradores se convierten en “Artbientalistas”, es decir, en activistas que usan el arte como herramienta para generar conciencia y acción sobre el cambio climático.

«Creemos que el turismo sostenible no sólo implica la conservación del medio ambiente, sino también una responsabilidad social y política que debe llevarnos de las palabras a la acción», afirmó Diego Freundt, Gerente General de PAUSA. “Nos esforzamos por forjar un movimiento global arraigado en un compromiso profundo con la sostenibilidad ambiental y el turismo responsable, con el objetivo de promover prácticas que protejan nuestro entorno natural y apoyen el desarrollo económico y social sostenible en todas las comunidades involucradas”, señaló Freundt.

El trabajo de Cake es una oportunidad única para expresar tu compromiso con el planeta y con el arte, sin dañar ni uno ni otro. Para comprar la obra (se contará con solo 350 obras, numeradas y personalizadas) los interesados deberán ingresar a la web de Pausa: artbientalismo.com y cada compra contribuirá directamente a la protección del medio ambiente en Perú y al apoyo de emprendedores asociados con el turismo sostenible. Al adquirir una obra, los participantes se convierten en Artbientalistas y pueden expresar su compromiso con la protección del medio ambiente mediante intervenciones creativas en la obra adquirida.

Se alienta a compartir sus intervenciones en las redes sociales utilizando el hashtag #ARTBIENTALISTA para inspirar a otros a unirse al movimiento y fomentar el diálogo sobre la importancia del cuidado del medio ambiente en el contexto político y social.

“Este proyecto es fantástico. Por mi parte siempre me interesó la naturaleza y siento que preservarla es nuestro deber. Por eso me sumé a PAUSA en este gran proyecto y esta gran idea.

El hecho de poder proteger el mundo del arte es un plus al cual lógicamente no me puedo negar.

Los invito a todos a clickear el link (artbientalismo.com) y conocer a PAUSA, una empresa que trabaja para promover el turismo sustentable en Perú” sostiene Cake.

La aceleradora creativa T3H lideró la concepción de este proyecto. En colaboración con la productora OpenMind, crearon una pieza audiovisual que introduce la iniciativa. Además, con el respaldo de la casa de sonido Indigo Music, se lanzó el contenido en redes sociales, contando con el apoyo de influyentes del mundo del arte y la sostenibilidad.

“Encaramos este brief entendiendo que lo que buscaba la marca iba más allá de la visibilización de un problema ambiental. Por eso nos enfocamos en pensar una idea que no sólo cuente, también sume.

Junto a Pausa, tomamos la polémica para mandar al frente la situación ambiental y cultural que se esconde detrás, creando una obra de arte que por primera vez valga la pena destruir. Así creamos ARTBIENTALISTAS, un proyecto que nos llena de orgullo y que transmite de manera simple y clara el compromiso de la marca con las generaciones futuras y con el planeta que queremos dejarle”, sostuvo Iara Gauna García, quien forma parte del equipo de The 3hundred.

«ARTBIENTALISMO» se lanza este 22 de abril en honor al Día Internacional de la Tierra como un tributo a nuestro planeta y a la importancia de protegerlo y preservarlo para las generaciones futuras. Este día se convierte en una plataforma para reflexionar sobre los desafíos ambientales y promover la acción colectiva para abordarlos.

FICHA TÉCNICA

Anunciante: PAUSA

Campaña: “ARTbientalistas”

País: Perú

Fecha Lanzamiento: Abril 2024

Agencia: The 3Hundred

Founders: Andrés Sánchez / Manu Ventura

DGC: Charly Napoli

Director creativo: Gonzalo Cepeda

Redacción: Iara Gauna García, Charly Nápoli, Lucio Freire

Dirección de arte: Majo Maidana, Gonzalo Cepeda

Supervisión de cuentas: Constanza Fiora

Ejecutiva de cuentas: Magali Buzzo

Head of social: Noe Potanski

Productora audiovisual: OpenMind

Founders: Edu Weis / Nicolas Pintshanski

Director: Edu Weis

Productor Ejecutivo: Nicolás Pintshanski

Jefe de Producción: Kevin Kaplun

DF: Julian Babino

Gaffer: Machi

Cámara Juan Ferraro

Grip: Felipe Perez Vilches

Dirección de Arte: Grisel Marino

Utilero: Omar Enríquez

Asistente: Maxi Nahuel cantos

Edición: Carlos Capurro

Rental: Cineman

Locación: Bubble Studios

Asistente de Arte: Mery Zeta

Casa de Música: Indigo music design