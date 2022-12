Larreta es Marcelo D’Alessandro y le dicen carbón: quema y mancha.

Nos encontramos con Mario un amigo del barrio, esos tipos rudos mecánicos que saben de todo en Paraguay y Scalabrini, un clásico para hablar de política. Nos explicó de esta manera el «quilombito» que tiene Larreta en todos lados. nos comentó que «Larreta es Marcelo D’Alessandro. Mientras el Cuco Milei se impone en varias comunas. La gente de publicidad quiere cambios. En este marco, Larreta está obligado a mover fichas, las consultoras que paga CABA indican que la corporación Clarín aún no lo deja mover o si, no están muy de acuerdo. Magnetto al tener de perrita a Horacio Larreta y su novia entre otros caniches y cachorras. Cristina tiene razón cuando dice mascota…Todo a esta altura un cachivache. Se sabe que a Marcelo D’Alessandro le dicen carbón, quema y mancha. El Etorrrr Magnetto es un experto en publicidad le habría pedido a la agencia de publicidad correr a D’Alessandro, ¿que triste no terminar como un che pibe tu carrera política?. Además, Larreta es la perrita de Clarín solo tienes que obedecer… CGBA es el primer anunciante de Clarín. No más preguntas, el cuco es Milei, este país se merece un Javier Milei por los argentinos son boludos» nos dijo mojando la medialuna esta mañana en famoso bar de Palermo Varela Varelita.

Legisladores porteños del FdT exigieron remoción «urgente» del ministro D’Alessandro

El bloque del Frente de Todos (FdT) en la Legislatura Porteña exigió hoy al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que «en forma urgente remueva de su cargo» al ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

Así lo manifestó el conjunto de legisladores porteños del FdT en un comunicado que difundió en redes sociales, donde también solicitaron que Rodríguez Larreta «dé las explicaciones del caso de cara a la ciudadanía».

Esto deriva a partir de la difusión de una serie de chats atribuidos al ministro D’Alessandro, y a Silvio Robles, director general de vocalía de la Corte Suprema de Justicia y señalado como colaborador directo del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, que tuvieron difusión durante el día en algunos medios y las redes sociales.

«Más allá de las acciones judiciales que correspondan por los delitos que surgen de los chats que han tomado estado público, es absolutamente imposible que siga en su cargo, nada más ni nada menos que al frente de la Justicia y de la Seguridad de nuestra Ciudad, quien ha perdido toda autoridad frente a la ciudadanía», indicaron los legisladores de la ciudad.

Además, señalaron que «resulta inadmisible aceptar y naturalizar los hechos que denotan una cadena de eventos de corrupción y tráfico de influencias escandalosos que afectan directamente el interés de los porteños y las porteñas».

«Por todo ello, requerimos la remoción de Marcelo D’Alessandro y solicitamos que Horacio Rodríguez Larreta de las explicaciones del caso de cara a la ciudadanía», completa el texto.