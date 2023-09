Larreta abandonó la gestión antes de tiempo: Un delincuente murió tras tirotearse con policías en Palermo

La zona más segura de la Argentina resulto ser un chasco. Cientos de miles de millones tirados a la basura en seguridad en el Gobierno de Larreta que abandonó la gestión antes de tiempo. Los delincuentes van por más por que el Gobierno de la Ciudad ya no gobierna ni la calesita. Abandonaron todo tipo de gestión, no solo en lo más alto, si no en cualquier Comuna de Buenos Aires y dejan que el Boti atienda a los Porteños.

Un delincuente murió tras tirotearse con policías y robar a un diplomático turco en Palermo

Un hombre que junto a un cómplice le robó la camioneta a un diplomático de la Embajada de Turquía murió tras una persecución y tiroteo con policías en el barrio porteño de Palermo, informaron hoy fuentes de la fuerza de seguridad.

El hecho ocurrió en la madrugada de hoy cuando dos delincuentes en motocicleta interceptaron una camioneta marca Volkswagen T Cross en el cruce de las calles Soldado de la Independencia y Gorostiaga, en el mencionado barrio de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, uno de los delicuentes tomó el mando del rodado mientras su cómplice contininuó a bordo de la motocicleta.

Según detallaron las fuentes a Télam, el vehículo era oficial de la Embajada de Turquía y en que se movilizaban un diplomático -de quien no trascendió su identidad- y su chofer.

Momentos después, los efectivos lograron ubicar a dos sospechosos en el cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, por lo que se inició una persecución hasta las calles Gelly y Salguero.

Allí, el Volkswagen T Cross fue interceptado por un patrullero de la Comisaría Vecina 14V, y terminó chocando con un vehículo estacionado.

En ese momento, el delincuente sacó un arma de fuego y comenzó a efectuar disparos contra los agentes policiales, y se produjo un enfrentamiento armado, tras lo cual, falleció.

Los voceros indicaron que, dentro del vehículo sustraído, los efectivos encontraron un arma de fuego.

En tanto, el delincuente que manejaba la motocicleta logró darse a la fuga y es intensamente buscado por la policía.

En tanto, las víctimas del robo resultaron ilesas, agregaron.

En la causa intervino el Juzgado Criminal y Correccional 25, quien dispuso que todas las actuaciones del caso queden a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA).