Larreta: Se podrá estacionar en forma paralela a algunas ciclovías.

Compartí :-) .







Muy preocupado (extremadamente preocupado, con miedo y aterrorizado) por las encuestas que lo llevarían directo a un balotaje, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta quiere un lavadito de cara con la clase media muy castigada por su política de mano dura e impuestasos y afloja en algunos estacionamientos.

Sólo será en calles de la Ciudad que cumplan determinadas características. Se estima que se sumará hasta el 60% de espacio de estacionamiento dependiendo de la cuadra.

A partir de reuniones y talleres realizados con los vecinos en distintos barrios de la Ciudad y luego de analizar sus pedidos, la Secretaría de Transporte realizará una prueba piloto para determinar la posibilidad de habilitar estacionamiento paralelo a algunas ciclovías en calles de CABA que cumplan determinadas características: que sean mano única, que no posean circulación de colectivos, y que cuenten con un ancho mayor a 10,40 metros. La calle General César Díaz será la primera traza en contar con estacionamiento paralelo a la ciclovía.

“Trabajamos en conjunto con los vecinos de los distintos barrios con la intención de delinear soluciones de movilidad en conjunto y estudiamos continuamente nuevas posibilidades de mejora. En esta oportunidad avanzamos con una propuesta que busca optimizar el espacio de estacionamiento en algunas calles de la Ciudad en línea con la experiencia de otras ciudades del mundo.” Juan José Mendez, secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.

La ciclovía de prueba se construirá en General César Díaz entre Chivilcoy y Artigas (1,87 km), traza que se extiende sobre los barrios Floresta, Villa Santa Rita y Villa General Mitre; mientras que el tramo donde se podrá estacionar en forma paralela a la ciclovía será en General César Díaz entre Chivilcoy y av. Nazca (1,31 km), ya que entre av. Nazca y Artigas circulan colectivos.

Con el objetivo de preservar la seguridad vial de peatones, ciclistas y conductores, cuando el conductor estacione el auto va a contar con un espacio de un metro de distancia de la ciclovía (fuelle) para poder descender en forma segura. Luego deberá caminar por este espacio hasta la esquina más próxima.

Características de las calles a implementar:

Deberán contar con un ancho de más de 10,40 mts.

Serán trazas en donde no circulan colectivos.

En general, se implementará en calles que tengan un único sentido de circulación.

No todas las calles que posean estas características son aptas, siempre están sujetas a previo análisis del equipo técnico.

Nueva ciclovía

La permisión de estacionamiento paralelo no será aplicable a los ejes ya existentes, si no a las trazas de ciclovías a construirse y, exclusivamente, en aquellas luego de las evaluaciones técnicas pertinentes siempre se encuentren en calzadas que posean un ancho mínimo de 10.40 m, no posean circulación de líneas de colectivos y que, en general, tengan un único sentido de circulación.

Fuelle de separación entre la ciclovía y el auto estacionado.

Delineadores

Cordón separador

Espacio para ingreso a cocheras

Señal de permitido estacionar

Nueva señalización

En los lugares donde quede permitido estacionar en forma paralela a la ciclovía se dispondrá un nuevo cartel que indicará; por un lado, la prohibición de estacionamiento sobre ciclovía, y por otro, la permisión de estacionamiento en paralelo.

Objetivos

Optimizar el espacio disponible de estacionamiento en la vía pública.

Administrar de manera eficiente el uso del espacio público.

Adoptar medidas que favorezcan el ordenamiento del tránsito y ya funcionan en otras partes del mundo.

Promover alternativas que prioricen la seguridad vial de todos los actores del tránsito.

Trabajar en conjunto con los vecinos de cada barrio de la Ciudad.