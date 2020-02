Larreta Vs Vecinos: Los parquimetros van a generar violencia civil.

Compartí :-) .







El problema del estacionamiento, en vez de solucionarlo el Gobierno lo quieren empeorar, ganar dinero fácil para las empresas del el tercer y cuarto piso del Palacio Uspallata 3160, hacer ricos a un puñado de familiares de Larreta y destruir a la clase media.

«El lunes cierra la inscripción para la audiencia por la expansión y el aumento de los parquímetros».

Un impuesto criminal. Larreta no aprendió nada de la medicina que tomó Mauricio Macri, hacer veredas donde hay veredas, criminalizar perejiles por dos porros y «dos pastis» ir a detener al zoológico de las fiestas electrónicas a pibes de 18 a 20 años, bajar el presupuesto educativo escandalosamente, no haber encarado nada sobre el déficit habitacional y ahora cobrarte por estacionar en la puerta de tu casa.

El tema expensas ni lo pueden tocar siendo uno de los problemas más graves que afectan a los porteños.

No enviarte avisos de ABL y Patente para que te atrases, cobrarte punitorios, quejarte o hacer un trámite en la Web del GOB cuando queres reclamar, Larreta te manda al chat, en el chat está un bobi automático que no entiende nada y te manda al 147 donde te mandan al Chat… (eso en marketing es dejar huerfono al usuario), sumado al descontento generalizado de ex militantes barriales del PRO y haber demostrado crueldad con los periodistas vecinales de la Ciudad, favoreciendo solo a periodistas del PRO, no es de buena persona.

Larreta es de otra Ciudad, no el alcalde amigable que falsamente vende, solo hace fiestas con sus vecinos amigos y ni siquiera invita a las inauguraciones barriales a sus propios referentes. Un Horrible creido egocentrico y egolatra que quiere además ser Presidente…. Mamita que miedo.

Larreta debería leer más a Palermonline Noticias y Menos a Máximo Merchensky, la pata de Frigerio en la interna del PRO, que renovó, coronó el manejo de la pauta oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Un menudo Botín de 10 cifras, Máximo Merchensky se volvió a ganar la Lotería por segunda vez.

«La violencia engendra violencia, como se sabe; pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo.» Eduardo Galeano.

Los parquímetros van a generar violencia, por que los vecinos van a destruir esos parquímetros del odio. Es decir, Larreta está generando odio, rencor y violencia. Las políticas regresivas nunca dieron resultado en ningún país, Lo probó Roca, Videla, y el presidente de Chile probó y hasta la mujer del presidente Chileno llamó marcianos a los que protestan.







Los parquímetros van a generar violencia, van a generar un nuevo delito que es el de romper y quemar parquímetros. Esto es un hecho.

Larreta no pudo cuidar los boxes de las Ecobicis en el Sur y ahora llega a Palermo a medir por dinero estacionamientos… Horrible.

Larreta Vs Vecinos

El próximo 7 de febrero el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta convocó a una audiencia pública para tratar un aumento tarifario sobre los parquímetros de la Ciudad. Dentro de los puntos más salientes a tener en cuenta, se desatacan los siguientes:

● En el presupuesto 2020 aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires figura que se van a destinar 611 millones de pesos para instalar parquímetros.

● Según el Decreto N°28/20, publicado en el boletín oficial el día 06/01/2020, la hora del parquímetro pasará de costar $15 a $25, lo que representa un aumento del 60%.

● Se extenderá el estacionamiento medido al 45% de las calles de la Ciudad (pasando de 10.000 a 24.400 cuadras), multiplicando el número de espacios monitoreados por parquímetros. De los 4.000 que actualmente funcionan en el centro y algunos barrios porteños, pasarán a sumar un total de 86.768.1

● Según la RESOLUCIÓN CONJUNTA N° 1/MDEPGC/20, publicada en el boletín oficial, la tasa de remoción y acarreo pasa de $1800 a $3000.

Como se observa, no solo se aumenta el precio de los parquímetros de manera descomunal, sino que también buscan aumentar la red del sistema de estacionamiento regulado al 45% de las calles de la ciudad.

En tal sentido, en algunos barrios que no tenían parquímetros habrá que pagar por estacionar en más del 50% de sus calles. Colegiales, Villa Crespo, Palermo y San Cristóbal serán los más perjudicados.

Según el programa 95 llamado “Sistema de Estacionamiento Regulado” del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, la incorporación de parquímetros se implementará en 14 de las 15 comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por tanto, en gran parte de los barrios porteños, los vecinos tendrán que elegir entre estar eximidos de pago en su lugar de trabajo o poder estacionar gratuitamente cerca de su residencia.

Los parquímetros en enero aumentaron un 66% los ajustes, que fueron autorizados por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, también alcanzan al precio de la VTV la hora de estacionamiento en la vía pública costará $25.

GORILA NO. EL SEÑOR KING KONG DE LOS PARQUIMETROS

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, “pretende colocar nuevos parquímetros por toda la Ciudad. De los 4 mil actuales a 87 mil. Almagro, Boedo, Caballito, San Cristobal, Balvanera, Monserrat, San Nicolás, Recoleta, Palermo, Colegiales, Belgrano y Nuñez quedarán totalmente inundados de parquímetros. 14 de las 15 comunas van a quedar bajo este régimen”.?

Horacio Rodriguez Larreta llevará el parquímetro a todos los barrios de la ciudad pasando de 4.000 a 80.000 lugares de estacionamiento medido.

Hace casi un año, se aprobó en la Legislatura porteña la modificación a la Ley 5.728 sobre concesiones de la prestación de los distintos servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado. Así se abrió el camino para extender el estacionamiento medido al 45% de las calles de la Ciudad. Además, se autorizó la creación de once nuevas playas de acarreo.

con el nuevo sistema de estacionamiento regulado el número de parquímetros pasará de los 4 mil actuales a un total de 86.768, en el marco de la Ley 5728. De ese modo, se van a ubicar parquímetros en el 45% de las calles porteñas.

Estacionamiento medido

La función del estacionamiento medido es ordenar el tránsito en las zonas del micro y macro centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ampliación de los espacios de estacionamiento tarifado, y así permitir la rotación de vehículos estacionados en la vía pública y mejorar la circulación. Actualmente el estacionamiento tarifado funciona mediante 123 máquinas tickeadoras, que operan de lunes a viernes de 8hs a 21 hs y los sábados de 8hs a 13 hs. Los domingos los espacios son gratuitos.

Empresas prestadoras

Dakota S.A.: Av. Leandro N. Alem 896 7° piso (C1001AAQ) – Buenos Aires. Tel.: 4313 2241. Fax: 4334-0381. E-mail: rrii@dakota.com.ar

STO Grúas Zona Norte: Tel.: 0800-333-5464 / 4806-9556 / 48074522.

BRD S.A.I.C.F.I.: Av. Corrientes 1145, Piso 1º – Buenos Aires. Tel.: 0810- 222-7736. Email: recepcion@brd.com.ar

SEC Grúas Zona Sur: Tel.: 4302-5083/84.