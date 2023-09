Las élites del mundo ya tratan de «tarado» al presidente de Estados Unidos Joe Biden

El magnate Elon Musk escribió este sábado, en una publicación en su cuenta de la red social X, que el verdadero presidente de Estados Unidos no es Joe Biden, sino la persona que le envía información a través del teleprónter.

The real President is whoever controls the teleprompter — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2023

«El verdadero presidente es quien controla el teleprónter», señaló Musk. El comentario del multimillonario fue una respuesta a una noticia cómica del portal satírico The Babylon Bee.

En el artículo se describió la propuesta de varios congresistas republicanos para exigir la salida, mediante un juicio político o su renuncia, de la persona que le está indicando a Biden qué decir todos los días.

En julio del año pasado, se hizo viral en redes sociales la noticia de que probablemente Joe Biden leyó en voz alta las instrucciones que se mostraban en un teleprónter mientas firmaba una orden ejecutiva destinada a proteger el derecho al aborto en EE.UU.

«Las mujeres no carecen de poder electoral o político. Es digno de mención que el porcentaje de mujeres que se registraron para votar y votaron es consistentemente mayor que el porcentaje de hombres que lo hacen. Fin de la cita», declaró Biden. Posteriormente, el presidente comentó «repite la línea», volviendo a mencionar la parte que había pronunciado anteriormente.

Musk compartió una publicación en la que se burlaba de la situación. «¡Quien controle el teleprónter es el verdadero presidente!», reiteró.

Joe Biden accidentally reads the part on the teleprompter that says "repeat the line" when they wanted him to say the line again lmfao pic.twitter.com/pS3GdXPe5N — Greg Price (@greg_price11) July 8, 2022

No obstante, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Emilie Simons, afirmó que Biden tenía la intención de decir «déjenme repetir la frase» en su discurso. Simons incluso citó una transcripción de la intervención del mandatario para comprobar que no leyó las indicaciones del teleprónter.

EL FRACASO TOTAL DE EEUU EN Afganistán 2.0 Y A LA ESPERA DE LA PAZ

Por qué la derrota de Ucrania podría significar el fin de la OTAN en su forma actual.

A medida que la guerra por poderes de Occidente en Ucrania se desliza inexorablemente hacia el fracaso total, los neoconservadores detrás de la debacle se enfrentan a vías de retirada cada vez más reducidas.

La confianza inicial en que Rusia, en su forma actual, colapsaría bajo la presión del régimen de sanciones más severo de la historia no se materializó. Los primeros errores de cálculo rusos en el campo de batalla no fueron seguidos por una crisis militar, sino por una demostración pragmática de adaptabilidad estratégica, que es admirada a regañadientes en los cuartos de guerra militares de Occidente. El ejército ruso, lejos de desmoronarse, se ha armado de valor para tomar decisiones audaces de retirarse cuando sea prudente y avanzar cuando sea necesario, las cuales han resultado devastadoras para sus oponentes ucranianos. De ello se deduce que, mientras las élites políticas occidentales que cultivaron este conflicto se enfrentan a otro invierno de descontento político, militar y potencialmente económico, es ahora cuando enfrentamos potencialmente el período más peligroso en Europa desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

El catalizador de una guerra más amplia en Europa no es, de hecho, un conflicto limitado en Ucrania en sí mismo, que comenzó en 2014 y, en particular, había sido en gran medida ignorado por las potencias occidentales durante casi una década. El verdadero problema es que la OTAN, que actualmente está involucrada en una guerra indirecta con Rusia, se enfrenta a un escenario de “mal si lo haces y maldito si no lo haces” en relación con su creciente participación militar en Ucrania. Si el bloque liderado por Estados Unidos escala aún más a medida que se avecina una derrota, probablemente podría conducir a una confrontación directa con Rusia. Si no lo hace, su representante colapsará y dejará a Rusia victoriosa, un destino que alguna vez fue completamente impensable en Bruselas, Washington y Londres, pero que ahora se está convirtiendo en una realidad de pesadilla.

Una derrota así sería devastadora y potencialmente terminal para el prestigio y la reputación de toda la marca OTAN. Después de todo, a pesar de que la Unión Soviética hace tiempo que dejó de existir, el bloque todavía se promociona como un baluarte indispensable contra el imaginado expansionismo ruso. En caso de una derrota ucraniana cada vez más probable, ese “socio esencial” para “contrarrestar a Rusia” habrá demostrado ser absolutamente impotente y en gran medida irrelevante. Más cínicamente, a la vasta industria armamentista estadounidense también se le negaría un mercado enorme y lucrativo. Entonces, ¿cómo es posible que una máquina multimillonaria que ha profetizado una victoria absoluta contra Rusia empiece siquiera a contemplar la derrota? ¿Y cómo logran altos burócratas de la UE como Ursula Von der Leyen abandonar su devoción casi religiosa y dedicarse a la “causa” de derrotar por completo a Rusia, a la que ella ha evangelizado descaradamente durante más de un año y medio? Por último, ¿cómo contempla la administración estadounidense, que se ha volcado política, moral y económicamente contra Rusia en Ucrania, lo que equivale a una versión europea cada vez más inevitable de Afganistán 2.0?

Tendrán que hacer dos cosas: en primer lugar, encontrar a alguien a quien culpar de su derrota y, en segundo lugar, encontrar un nuevo enemigo hacia el cual desviar la opinión pública. Será bastante fácil identificar a ‘alguien a quien culpar’: la narrativa estará repleta de ataques a Estados como Hungría, China y, hasta cierto punto, India, a quienes se acusará de «socavar el esfuerzo unificado necesario para aislar y derrotar a Rusia». »

Culpar a la propia Ucrania también será fundamental en esta narrativa. Los medios occidentales se asegurarán de que se les señale como incapaces de «tomar la medicina» ofrecida por la OTAN y, por lo tanto, sufrir las consecuencias, no escuchar los consejos militares occidentales, no utilizar correctamente la ayuda occidental y, por supuesto, dado que Zelensky ha hecho poco para abordar la corrupción endémica en Ucrania; este hecho será fácilmente utilizado como arma en su contra y utilizado para lubricar una narrativa ingeniosa de que «tratamos de ayudarlos, pero simplemente no pudieron salvarse de sí mismos».

La narrativa de “cambiar el foco a otro enemigo” es la más simple y obvia: será China. La OTAN ya está intentando ampliar su influencia en Asia, incluso a través de una planeada “oficina de enlace” en Japón. La narrativa de que “China es la verdadera amenaza” está saliendo constantemente a la superficie en los medios occidentales.

Y, lo que es más preocupante, si las potencias occidentales no logran defender una “negación plausible” de la culpabilidad de esta guerra, siempre existe la opción de intensificarla aún más. Una escalada de este tipo podría conducir rápidamente a una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, un resultado que ningún observador lúcido de ninguno de los lados del debate podría ni debería contemplar. El problema es que la evaluación y la negociación racionales parecen haberse vuelto tan raras en Washington y Kiev que una escalada devastadora podría, sorprendentemente, ser considerada una opción por los engañados asesores de los think tanks neoconservadores que ejercen una influencia desproporcionada sobre una clase política cada vez más desesperada en Washington. y Bruselas. En el caso de que la OTAN efectivamente apruebe una intervención directa en Ucrania, ésta, por supuesto, se justificará como una intervención humanitaria o de “mantenimiento de la paz” por parte de Polonia o Ucrania.