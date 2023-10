Chicas de moda, celebridades en sus países y modelos a seguir por muchas chicas. It girls como Olivia Palermo, Alexa Chung, Carlota Casiraghi o Cara Deleveigne tendrán que enfrentarse a otras tres caras nuevas sobre las pasarelas, las calles y las fiestas.

Una «It girl» es una mujer joven, atractiva y con estilo propio. Es alguien que marca tendencia en la moda y que es seguida por otras personas por su buen gusto. Las It girl suelen ser famosas, pero también puede ser mujeres anónimas que se destacan por su estilo único.

Las It girl se caracterizan por su capacidad para combinar prendas de diferentes estilos y marcas, y por su atrevimiento a la hora de experimentar con la moda. Son mujeres que no tienen miedo de lucir looks diferentes y originales.

Las It girl tienen un gran poder de influencia en la industria de la moda. Sus looks son los que determinan lo que se va a llevar en la próxima temporada. Por ello, las marcas y los diseñadores las tienen en cuenta a la hora de crear sus colecciones.

Algunos ejemplos de It girl son:

Estas mujeres son solo algunos ejemplos de las muchas It girl que hay en el mundo. Cada una de ellas tiene su propio estilo único, pero todas ellas tienen algo en común: son mujeres que marcan tendencia y que inspiran a otras a expresarse a través de la moda.

¿Quieres conocerlas?

Destacan por no perderse ningún evento de moda y muchas de ellas no tienen un oficio conocido. Aún así, acaparan las calles, pasean sus looks y se han convertido en todo un must en el mundillo de la moda. Muchas de ellas son nuevas protagonistas de campañas de moda robándole protagonismo a modelos consolidadas. Las «chicas del momento» determinan lo que se va a llevar y lucen las tendencias mucho antes de que se pongan de moda.

Son fashionistas por excelencia.

Las It girl crean sensación

Kendall Jenner: La modelo estadounidense es una de las It girl más populares del mundo. Su estilo, que mezcla prendas de lujo con piezas de street style, es seguido por millones de personas en todo el mundo.

Gigi Hadid: La modelo estadounidense es otra de las It girl más influyentes de la actualidad. Su estilo, que combina prendas clásicas con piezas más atrevidas, es admirado por muchas mujeres.

Bella Hadid: La hermana de Gigi Hadid también es una It girl muy popular. Su estilo, que se caracteriza por su sensualidad y su glamour, es imitado por muchas jóvenes.

Hailey Bieber: La modelo y esposa de Justin Bieber es una de las It girl más seguidas en redes sociales. Su estilo, que combina prendas de lujo con piezas más asequibles, es admirado por muchas mujeres.

Olivia Rodrigo: La cantante estadounidense es una de las It girl más recientes. Su estilo, que mezcla prendas vintage con piezas de alta costura, es seguido por millones de adolescentes en todo el mundo.

Tres han entrado en el mundillo It girl como pez en el agua. Éstas son:

Anya Taylor-Joy: La actriz británica, conocida por su papel en la serie «Gambito de dama», ha irrumpido en el mundo de la moda con su estilo único y personal. Suele apostar por prendas de corte clásico y elegante, pero con un toque de modernidad.

Millie Bobby Brown: La actriz británica, conocida por su papel en la serie «Stranger Things», es una de las It girl más jóvenes del momento. Su estilo es fresco y juvenil, y combina prendas de alta costura con piezas de street style.

Zendaya: La actriz y cantante estadounidense es una de las It girl más populares del mundo. Su estilo es atrevido y vanguardista, y siempre está a la última en las tendencias.

Estas tres mujeres han conseguido hacerse un hueco en el mundo de la moda gracias a su estilo personal y su capacidad para marcar tendencia. Sus looks son seguidos con atención por millones de personas en todo el mundo, y son una inspiración para muchas mujeres.

Otros ejemplos de It girl que han irrumpido en el panorama en los últimos años son:

Camila Cabello: La cantante cubana es conocida por su estilo sexy y atrevido.

Dua Lipa: La cantante británica es una de las It girl más influyentes de la actualidad. Su estilo es elegante y sofisticado.

Billie Eilish: La cantante estadounidense es conocida por su estilo ecléctico y personal.

Estas mujeres están demostrando que la moda no es solo cosa de modelos o actrices. Cualquier mujer puede convertirse en una It girl si tiene estilo propio y se atreve a expresarse a través de la moda.