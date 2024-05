Las locas fotos de Elton John

Las locas fotos de Elton

Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello

El V&A ha revelado más detalles sobre la exposición Fragile Beauty: Photographs from the Sir Elton John and David Furnish Collection. Hoy también es el día en que salen a la venta las entradas para la exposición, que se inaugura el 18 de mayo y será la exposición temporal de fotografía más grande del V&A hasta la fecha.

Con más de 300 impresiones raras de 140 fotógrafos, la exposición será una importante presentación de fotografías de los siglos XX y XXI prestadas por la colección privada de Sir Elton John y David Furnish. Seleccionadas de su colección de más de 7.000 imágenes, las fotografías expuestas (muchas de las cuales se exhibirán públicamente por primera vez y algunas en marcos personalizados de la colección) son imágenes que definen una era y exploran la conexión entre la fuerza y la vulnerabilidad inherentes al ser humano. condición. Si bien son universalmente convincentes, las imágenes son intensamente personales para John y Furnish, al igual que las fotografías con las que viven en su casa.

A continuación de la exposición de 2016 The Radical Eye: Modernist Photography from the Sir Elton John Collection en la Tate Modern, esta exposición cubrirá el período desde 1950 hasta la actualidad, incluida una instalación monumental de 149 grabados de Nan Goldin de su serie de Acción de Gracias. Reunirá una selección inigualable de los fotógrafos más importantes del mundo para contar la historia de la fotografía moderna y contemporánea, e incluirá obras célebres de Robert Mapplethorpe, Cindy Sherman, William Eggleston, Diane Arbus, Sally Mann, Zanele Muholi, Ai Weiwei, Carrie Mae Weems y otros.

También se exhibirán nuevas adquisiciones de Tyler Mitchell, Trevor Paglen y An-My Lê. A estas se unirán algunas de las primeras adquisiciones realizadas por John, fotografías de moda de Horst P. Horst, Irving Penn y Herb Ritts.

Sir Elton John y David Furnish dijeron: “Desde que prestamos por primera vez una selección de fotografías de Horst al V&A en 2014, nuestra relación con el museo ha crecido significativamente. Fragile Beauty lleva nuestra colaboración a nuevas alturas realmente emocionantes, mostrando algunos de los fotógrafos más queridos e imágenes icónicas de nuestra colección. Trabajar nuevamente junto al V&A ha sido una experiencia verdaderamente memorable y esperamos compartir esta exposición con el público”.

Duncan Forbes, curador de Fragile Beauty, dijo: “Estamos encantados de trabajar con Sir Elton John y David Furnish para presentar los aspectos más destacados de su incomparable colección: desde lo lúdico y sorprendente hasta lo contemplativo y reflexivo. Ya sea a través de la elegancia de la fotografía de moda, la creatividad de músicos e intérpretes, la exploración del deseo o el paso de la historia capturado por el fotoperiodismo, la fotografía revela algo importante sobre el mundo. Fragile Beauty será un viaje verdaderamente épico a través de la historia reciente de la fotografía y una celebración de la pasión de Sir Elton John y David Furnish por este medio”.

La exposición, que marca 30 años de coleccionismo, celebrará la pasión de John y Furnish por el medio y reflejará su gusto personal y su visión única como coleccionistas.

A lo largo de ocho secciones temáticas, Fragile Beauty explorará temas como la moda, el reportaje, las celebridades, el cuerpo masculino y la fotografía estadounidense. También se presentarán retratos de estrellas del escenario y la pantalla, incluidas fotografías de Aretha Franklin, Elizabeth Taylor, The Beatles y Chet Baker. Muchas fotografías de la exposición responden a temas de persecución, resistencia y momentos clave de la historia, e incluirán imágenes del movimiento por los derechos civiles de los años 1960, el activismo contra el SIDA de los años 1980 y los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.

También se reveló hoy que se exhibirán tres imágenes que representan a Marilyn Monroe tomadas entre 1957 y 1962: la conocida fotografía temprana de la actriz tomada por Richard Avedon en Nueva York en 1957, el retrato de Eve Arnold de Monroe ensayando sus líneas en el set de The Misfits en 1960, y finalmente The Last Sitting® (1962), de Bert Stern, que captura a la estrella perdida en sus pensamientos dos meses antes de morir. Presentados juntos al público por primera vez, estos sinceros retratos capturan a Monroe en el apogeo de su fama, en momentos entre escenas escritas o rodajes en escena.

Lo más destacado de la exposición, revelada hoy por primera vez, es la serie de Acción de Gracias de Nan Goldin. Una serie de 149 imágenes, mostrada en su totalidad en la exposición, documenta eventos ocurridos entre 1973 y 1999 y describe algunos de los momentos más íntimos y emocionales en la vida de Goldin y su comunidad, desde lo eufórico hasta lo sensual y lo angustioso. Exhibidas desde el suelo hasta el techo, las fotografías se convierten en un intenso homenaje tanto a las amistades que sobrevivieron esos veintiséis años como a los amigos que ella ha perdido.

Otros aspectos destacados incluirán; tres fotografías de David LaChapelle, incluido el retrato humorístico de Elton John con dos huevos sobre los ojos (Elton John: Egg On His Face, 1999); once imágenes de Robert Mapplethorpe que van desde su naturaleza muerta, incluida Poppy (1988), hasta el icónico autorretrato con cuernos tomado en 1985; Crying Men (2004), de Sam Taylor-Johnson, que presenta algunos de los mayores talentos masculinos de Hollywood, incluidos Laurence Fishburne, Robin Williams y Daniel Craig, en estados vulnerables de llanto y contemplación; retratos fotográficos de los hijos de John y Furnish, tomados por Adam Fuss; la imagen viral del fotógrafo de Associated Press Julio Cortez, tomada en las protestas en Minneapolis tras el asesinato de George Floyd en mayo de 2020, que muestra a un manifestante solitario portando una bandera estadounidense al revés junto a un edificio en llamas; el retrato inquebrantable de Peter Hujar, Candy Darling in Her Deathbed (1974), que representa a la actriz transgénero estadounidense Candy (una superestrella de Andy Warhol y musa de The Velvet Underground) en su cama de hospital; Fire Island Pines, 1975-1983, de Tom Bianchi, una serie de fotografías que celebran la alegría gay en una época en la que la homosexualidad todavía era ilegal en todo Estados Unidos y capturan los días felices del complejo con fotografías de torsos bronceados junto a la piscina.

Belleza frágil: fotografías de la colección Sir Elton John y David Furnish está comisariada por Duncan Forbes, jefe de fotografía del V&A, Newell Harbin, director de la colección fotográfica Sir Elton John y David Furnish, y Lydia Caston, curadora del proyecto de exposición en el VIRGINIA. La exposición es parte de la asociación actual entre Sir Elton John y David Furnish con el V&A, que comenzó con su generoso apoyo al Centro de Fotografía del V&A en 2019.