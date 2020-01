Las malas contraseñas te pueden costar dinero y causar problemas

Compartí :-) .







Desde estrellas del fútbol hasta esposos infieles, el uso de contraseñas fáciles de vulnerar pone todo, desde tu forma de vida hasta tus relaciones, en riesgo.

Sabemos por diferentes historias y análisis, como las filtraciones de Ashley Madison, que las personas no manejan bien sus contraseñas. Los usuarios no pueden crear contraseñas seguras y sin duda no las cambian una vez que las establecen – incluso si sus datos sensibles, mensajes y fotos con bromas o payasadas potencialmente vergonzosas, y hasta el matrimonio, están en juego. ¡Incluso los hackers no eligen contraseñas seguras!

Muchas personas todavía no saben cómo crear una contraseña segura o se quedan tan frustradas que no se molestan en hacerlo bien. Esto se demuestra una vez más por una lista de las contraseñas más usadas comúnmente, compilada por nuestros investigadores de Avast. Aquí están las Top 10 contraseñas que nuestros investigadores encontraron la semana pasada de los datos filtrados distribuidos al público en línea.

1. 123456

2. 123456789

3. Contraseña

4. 101

5. 12345678

6. 12345

7. Contraseña1

8. qwerty

9. 1234

10. 111111

La lista incluye las contraseñas simples, como el 123456 (el favorito de todos los tiempos), la contraseña y QWERTY. Más abajo en la lista está otro de los favoritos, iloveyou (#19), junto con trustno1 – sin confiar, en inglés-(#57), lo cual es irónico en una lista de contraseñas más populares.

«Ahora, podés pensar que las contraseñas filtradas solas no son críticas – sin embargo, aproximadamente el 50% de las contraseñas filtradas incluía un correo electrónico adjuntado a la cuenta», dijo el investigador de Avast, Michal Salat. «Sabemos que las personas utilizan la misma combinación de correo electrónico y contraseña para diferentes cuentas. Así que si un hacker sabe su contraseña de Ashley Madison, también se conoce su contraseña de Facebook, Amazon, eBay, etc. »

Como crear contraseñas seguras

El 5 de mayo es el Día Mundial de la Contraseña, y no hay un mejor momento para tener sus contraseñas bajo control. Siga estos consejos para mantener sus contraseñas fuertes y seguras:

· Cree contraseñas largas y fuertes

· Use contraseñas únicas para cada cuenta

· No comparta casualmente sus contraseñas

· Cambie sus contraseñas con regularidad

· Deje que un administrador de contraseñas memorice las suyas

· Bloquee su móvil con una contraseña PIN

· Deje de usar contraseñas de una palabra

· Habilite la autenticación de múltiples factores

Avast Passwords puede administrar tus contraseñas (y tu frustración) creando y sincronizando tus contraseñas a través de su PC, Smartphone y todos tus dispositivos. Para ello, sólo tenés que recordar una contraseña. Se trata de un administrador de contraseñas gratuito para todos los usuarios de Avast 2016

