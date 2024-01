Las primeras respuestas del consultorio psicológico online de Villa Freud: un viaje al interior de Palermo en el año 2005

«Estamos hechos de carne pero tenemos que vivir como si fuéramos de hierro».

Sigmund Freud

El consultorio de Villa Freud se convirtió en un fenómeno de internet en Argentina. Miles de personas de todo el país enviaron sus consultas a «Herr Professor Dr. Sigi», que respondía con un estilo enigmático y lleno de humor. Las respuestas, que a menudo eran sorprendentes y reveladoras, se convirtieron en objeto de culto entre los internautas argentinos.

En esta nueva publicación, las respuestas del consultorio de Villa Freud han sido revisadas y corregidas para hacerlas más accesibles al público actual. Además, se han añadido algunos comentarios y notas explicativas para contextualizar las consultas y las respuestas.

Las respuestas del consultorio de Villa Freud del año 2005 ofrecen una mirada única al mundo de la psicología y la mente humana. Son una herramienta valiosa para todos aquellos que buscan comprenderse a sí mismos y a los demás.

Barrio de Palermo 2005

VILLA FREUD ATIENDE EN PALERMO CONSULTORIO PSICOLOGICO ON LINE GRATUITO

Herr Professor Dr. Sigi lamenta la demora en las respuestas, motivadas por la impresionante saturación de esta página con las renovadas preguntas de nuestros consultantes. Asimismo, dado que subsiten los inconvenientes técnicos, las respuestas se encontrarán en esta página y no siempre lograrán arrivar a la casilla de email del consultante.

***********

Respuestas

Laly – 27 de julio de 2005

Sea como sea, vas a tener que viajar. En el hospital Evita (ex Castex) hay

un servicio de psicopatología bastante recomendable. Probá ahí.

Una consulta en privado sería óptimo; además del costo, claro, tendrías que

desplazarte más lejos.

Sigi

Rosario – 26 de julio de 2005

¡¡Crisis de la mediana edad a los 47!! esperá que me agarro la panza para

que no se agite por las carcajadas.

¿Lo de «crisis de la mediana edad» es una definición tuya o un verso que tu

pareja te impone para hacer cualquier verdura?

El hombre, contás, está deprimido, desganado, irritable. Pues bien, eso no

tiene ninguna relación con el almanaque y mucha con cómo se llevan ustedes

dos. ¿El te pide que aparezcas y desaparezcas o lo hacés de motu propio?

Acaso lo que él ya no tolere es tu personaje bobo, sumiso. O tal vez seas

vos la que ya no lo soporta, ni a tu propio personaje ni a ser maltratada

por él. Pues al tipo le pueden suceder muchas cosas, está en su derecho,

como cualquiera; lo que no tiene derecho es a basurearte.

¿Siempre fue así?

¿En el medio, qué pasó? ¿Tu edad? ¿La cama?

Sigi

Aldous – 26 de julio de 2005

Entonces la angustia por un lado y el cansancio por el otro. Esto último:

urgente consulta al médico generalista, chequeo general, dormir mejor, comer

menos peor y sexo a discreción. respecto a la angustia: no endosarle todo su

caudal al tema laboral, financiero, etc. El trabajo suele ser un buen pozo

donde arrojar toda clase de desperdicios producidos en otras, cercanas

altitudes; viene bien echarle la culpa porque no atañe a la familia y se

disuelve en esa generalidad del país que anda para la mierda.

Por supuesto que los dramas económicos y laborales angustian, pero lo que

sospecho es que en esta oportunidad se encuentran un tanto sobrecargados con

otras taras.También está el asunto de la disponibilidad de herramientas

destinadas a afrontar tales adversidades, que asimismo suelen estar plagadas

de obstrucciones que provienen del fondo de la historia.

Una consulta psi no te vendría nada mal, en particular a fin de ir

despejando la problemática y, en ese trayecto, resituar los temas.

Sigi

Tía preocupada – 24 de julio de 2005

Vos tenés 16, tu sobrina 8; como cuando niñitas (vos) duermen juntas y una

noche se despiertan, sorprendentemente, en una escena semi sexual (¿semi?).

No te preocupes tanto por tu inocente sobrinita sino por vos: preguntate qué

te pasa que sometés a una niñita a esas situaciones, que no las detenés a

tiempo cuando te das perfecta cuenta de lo que está pasando.

Si estás excitada, resolvelo con ese novio con el que tanto soñás. pero a tu

sobrinita sacala de la cama, no vuelvas a ponerle una mano encima ni dejes

que ella lo haga porque te vas a meter en problemas mucho más grandes de los

que ya estás (lo cual no es poco decir).

Sigi

La lokita – 24 de julio de 2005

Tu pregunta no es a mi, es a un padre, es a un adivino, es al panadero. Qué

siente el susodicho por vos es algo que vas a tener que averiguar sin tantas

mediaciones. Si lo que estás esperando es que alguien te diga lo que hacer

(un padre), lo que otro siente (un adivino), etc; es estar esperando que la

infancia no se pierda nunca. Pues solo los niños reciben de otro lo que

tienen que hacer, les descifran sus sentimientos, les informan de los suyos.

Lo tuyo es el réquiem al fin de la infancia.

Las cosas que se te podían decir siendo niña son distintas a las que se te

pueden decir ahora, que tu cuerpo ha echado curvas.

Se sufre pero es mejor, porque es inevitable.

Sigi

Miller – 23 de julio de 2005

Resulta muy inquietante la frase que te define como «una persona que siempre

ha sido movido por el miedo», como si nada más hubiese en el mundo; ni

deseos, ni anhelos, ni siquiera antojos. La actitud temerosa es, muchas

veces, una eficaz artimaña a fin de lograr obtener otros objetivos; lo que

se dice, un personaje.

En particular en tanto y en cuanto no hay especificidad de ese miedo, es

decir ¿miedo a qué?. Decir «tengo miedo» es cerrar el problema. Pues una

cosa es temerle a los leones, otra temerle a los leones que se escaparon de

la jaula y te están corriendo, y otra temerle a los leones que pueden entrar

por la ventana de tu dormitorio en un piso quince mientras estás durmiendo.

Entonces, otra vez: ¿miedo a qué? ¿desde cuándo? ¿en qué circunstancias? y,

sobre todo, qué hacés vos con ese miedo porque si trabajaste toda tu vida de

vendedor y ahora ponés tu propio negocio, un temor paralizante no ha sido el

que te acompañó.

Por otra parte, ante una nueva empresa, ante lo desconocido, la mayoría de

las veces lo que aparece como miedo es solo prudencia. Y eso no está mal.

Sigi

Guido – 22 de julio de 2005

Está claro que idealizás. Porque es tan por las esferas de los ideales lo

que contás que es difícil adivinar lo que te sucede. ¿Qué es «me pongo muy

mal por cosas que no tendría que ponerme así»? ¿Qué cosas? ¿Cuán mal? ¿Cómo

se supone que deberías ponerte? Dame un ejemplo, por favor.

Para empezar, parece ser que el primero de tus obstáculos es pretender que

los demás adivinen lo que te pasa.

Sigi

Laly – 22 de julio de 2005

Me parece óptima la idea de que vayas a un psicólogo. Decime por donde vivís

y te cuento si conozco a alguien.

Además, por más lejos que vivas, algún profesional ha de haber y también se

puede levantar el culito de la silla y tomarse un medio de transporte

público, que no le hace mal a nadie. La salud bien lo vale.

Sigi

Nomehisterikes – 22 de julio de 2005

No se como se puede hacer «algo» de terapia; es como estar «medio

embarazada». Poco serio: escasa vocación por averiguar qué te pasa, que les

pasa; tal vez cagazo, ¿tal vez culpa?

La mejor manera que se desencadene lo peor es que no pase nada. Y que llegue

el cataclismo es hacer como que no pasa nada. Si desde que nació el nene ,

hace diez años, vos decís «éramos más amigos que esposos», he de leer que

hay poca cama y escasas palabras: con razón el hombre zarpó en pos de otro

colchón.

Darle bola a lo que dicen las tarotistas y demás brujas es aceptar que la

respuesta se encuentra en el más allá y no dentro de cada uno; entonces el

paso siguiente es sumergirte en una posición pasiva hasta que los astros te

sean propicios. Recuérdote que los tiempos cósmicos son más amplios que los

humanos y la vida es corta…

Me preocupan ciertos (¿falsos?) plurales: refiriéndote a vos y tu hijo decís

que tu ex (digámoslo como corresponde) «nos llevó a pasear», «nos trajo

chocolates» y de ahí en más. Es decir: vos y tu niño son un conjunto y del

otro lado del río está el hombre. ¿desde cuándo funciona así?

Abogada, 41, súper positiva, rulos, gimnasio, delgada… ¿pensás que con eso

basta? ¿No te faltan los tipos, decís? ¿Entonces qué hacés ahí? No, no te

engañes: no sos tan bárbara & sensacional: hiciste una isla con tu hijo y

nadie puede entrar. Tu marido se fue porque (también) vos lo expulsaste de

una y varias maneras. O al menos sostuviste lo insostenible por demasiado

tiempo. Si sos abogada y no ejercés… ¿qué otras cosas no ejercés? ¿No será

que sos un fracaso en más de un sentido?

Encará con seriedad tu terapia, o cambiá. Empezá por vos y no esperes que

las cartas del tarot o la macumba resuelvan el embrollo en el que solista te

metiste. Porque te mentiste.

¿No te faltan tipos? ¿Qué hacés con eso? ¿Para qué te sirve?

De acuerdo con que el tipo se te transformó en una obsesión al solo fin de

que los reflectores le apunten a él y, de paso, dejen en lo oscuro lo que te

sucede a vos.

Sigi

Nora – 22 de julio de 2005

Sospecho que estás trazando una alianza con tu mamá contra la decisión de tu hermano de tener una novia mayor que él. Lo importante es que él esté contento y feliz, no lo que piensen ustedes.

Sigi

Aldous, 21 de julio de 2005

La angustia y el cansancio suelen estar emparentadas pero, sin embargo, por

lo que describís no estaría nada imprudente hacer un chequeo médico. Una vez

que todos los estudios te den bien, entonces encaramos por el lado

psicológico.

Mientras, tal vez vos puedas vincular este estado de cansancio con algún

acontecimiento que pueda haberlo disparado o algo que te haya disparado la

angustia. ¿Se te ocurre algo?

Sigi

Nomehisteriques – 21 de julio de 2005

Me encanta tu nikname. Ya que sabés que él necesita terapia ahora confirmá

que vos también. Tu marido se fue con una mina casi veinte años más joven,

además su empleada, dice que le da lástima, no la quiere echar ¿y separarse

de ella? Te pide por tercera vez ¿en nombre de qué? Vos querés que vuelva

¿en nombre del amor?

¿Qué te estás bancando? ¿Es por amor?

No hay retorno posible (por más que el tipo vuelva físicamente) sin revisar

qué ha sucedido, digamos… en los últimos diez años. Con cada uno, entre

los dos. Por ejemplo: vos afirmás (sic): «…se me fue el marido…»; te

informo que no se «te» fue; se fue, él, a secas; con la minita, para más

datos. Te cuento también que lo referís como «el» marido; NO es «mi» marido;

es como a otra persona a la que le pasaran las cosas. Estos detalles, en

apariencia una boludez, describen tu posición.

Luego, lo que al tipo le corresponde, claro; todo aquello que es

responsable, que no es poco. Pero eso que lo diga él.

Contame cómo sigue y, antes que nada, averiguá qué querés hacer vos. Con el

marido. Con la vos misma.

Sigi

Violeta – 21 de julio de 2005

Fantástico: cogé con quien quieras y cuando quieras si te parece «natural y consecuente»; lo importante es que lo disfrutes sin un gramo de padecimiento (la vida ya otorga suficientes como para agregarle en algo placentero.

respecto que a veces No usás gomita… ¿qué decirte? ¿Qué te podés morir? ¿Qué un embarazo y su consiguiente aborto es un bajonazo? ¡Como si no lo supieras!

Claro: la potencialidad de convertir un hombre en padre a veces es excitante.

Dejate de joder. Usá gomita.

Sigi

Laly – 21 de julio de 2005

Un poco salvajemente puedo decirte que las estrellas son una y sos vos,

brillando en el firmamento, y los corazones son aquellos que te aman. Los

sueños son siempre expresiones de deseos y los deseos son siempre sexuales,

insatisfechos, reprimidos, infantiles e inconscientes.

Por eso tu sueño de volar en una cama, con los chicos saludándote desde las

ventanas y vos regalándoles destornilladores etc. se puede leer como un

sueño erótico. Fijate que vos le das a los varones algo que supuestamente

desean, herramientas, pero que al mismo tiempo, por su forma alargada (¿me

seguís?) se parecen a algo que vos deseas, o desearías. Algo asó.

Pues bien: estos sueños se interrumpieron cuando llegó La Pesadilla.

Veámosla.

Sigi

Cris – 21 de julio de 2005

Lo que te sucede se llama duelo, es el dolor por la pérdida de un ser muy

querido y lleva su tiempo. Puede agregársele, en tu situación, algo bastante

habitual: que hayas salido a cubrir la ausencia de tu mamá frente a tu

hermano y tu padre, convirtiéndote respectivamente en madre del primero y

esposa del segundo. Fantasía fundante que, por otra parte, anida más o menos

secretamente en el fondo de la más recóndita aurícula de cualquier persona.

Pensalo, mirá un poco por fuera de la lúgubre atmósfera, correte de los

lugares domésticos en la medida de lo posible, y si persiste volvé a

consultarme.

Sigi

Esty – 21 de julio de 2005

Tarde piaste. Primero le saltás de güevo en güevo y enseguida le pedís que

no le duela….

No hay fórmula para reconquistarlo.

Podés ir intentando rastrear la raíz de tus celos enfermizos (los celos son

enfermizos siempre porque si agarrás a tu pareja infraganti eso no son

celos), de la necesidad de basurearlo, de estropear lo que querés, de que te

odie lo que amás. Esa «otra» supuesta que vos imaginás no es más que vos

misma (pruebas al canto: es fruto de tu imaginación, sólo de tu imaginación

y de nada más que de tu imaginación), haciendo lo que vos no te animás a

hacer. Poné en línea todas las imágenes fantaseadas y obtendrás lo que te

estás perdiendo y, trascartón, lo que estás deseando. No creo que puedas

sola con ésto, pensá en terapia.

Una vez que sitúes este enjambre, en una de esas, si se lo contás

acla

rándole que te sentís, porque lo sos, una pelotuda, tal vez, con suerte,

reaccione. Ahí hablamos de nuevo.

Suerte: la necesitarás.

Sigi

Nora – 21 de julio de 2005

Entonces tu sueño apunta al cambio de empleo. Por lo tanto ¿qué hacía ahí la novia de tu hermano? ¿Celos? ¿Qué se te ocurre?

Contame la historias con tu hermano.

Sigi

Chirolita – 20 de julio de 2005

Terminaste la carrera, adelgazaste, conseguiste trabajo pero la relación con

el chico (¿chico?) se te pudrió hace tres meses y loas cosas no son como las

habías imaginado.

Una curiosidad ¿las «personas que te conocen hace 24 años» son tus

progenitores?

Hay un momento en que Chirolita deja las rodillas de Mr. Chasman, con lo

cual ya deja de funcionar como el amplificador del otro y, hasta que

encuentra sus propias palabras (deseos, ganas, inclinaciones, destinos… su

ruta) se angustia un rato.

Sigi

Tavo – 20 de julio de 2005

No es un test vocacional lo que te va a decir qué carrera has de seguir

estudiando. Tal vez pensar y reflexionar acerca de tus gustos y deseos,

inclinaciones, facilidades y limitaciones algo aporten a esta disyuntiva.

Además, una carrera terciaria o universitaria no tiene por qué ser

definitiva; eso -como su nombre lo indica- una carrera (de obstáculos) en la

que nadie te corre.

Si vivís en la Argentina, hay una Guía publicada por la editorial

universitaria (Eudeba) que contiene todas las carreras habidas y por haber.

Si vivís en otro país, ha de existir algo semejante. Comenzá por ahí.

Enterándote de algo.

Sigi

Vale – 19 de julio de 2005

Cuidado: drogarse no necesariamente es sinónimo de estar mal ni de arruinarse la vida.

Miles, millones de señoras insatisfechas ingieren ansiolíticos y

antidepresivos (la principal causa de drogadicción en el mundo), están para

el culo y se arruinan la vida y, como es legal, a nadie se le mueve un pelo.

Si vos percibís que lo que tu hermano hace, efectivamente, le hace mal y le

arruina la vida, pues bien, preocupate por eso y acercate a él con esa día.

Nunca con una moral de canal nueve.

Sigi

Fredy – 19 de julio de 2005

Estás metido en una maraña de postergaciones y engaños que te están

devorando. No es por evitar ofenderla que ocultás a tu familia que estás

viviendo hace dos años con tu novia (¿novia?), es porque les tenés miedo. Si

tu familia se encoleriza con tus acciones es que ni te mira, ni te entiende

ni pretende hacerlos, de manera que es mejor perderlos que encontrarlos.

Si estás por perder el trabajo porque tu novia (¿?) te reclama que estés con

ella y vos te quedás; y cuando te vas ella se va a bailar con los amigos, te

cuento que algo pasa en esa relación que la amenaza (real o velada) que ella

hace te deja por algún motivo paralizado.

Dado lo avanzado de la trama pensá con seriedad en buscar ayuda psicológica.

Sigi

Mirna – 18 de julio de 2005

Agraciada de ti que tenés mucha facilidad para conocer chicos; lástima que

no tenés la misma facilidad para retenerlos. Por fortuna lográs situar unos

puntos de repetición en cuya coincidencia ha de alojarse la clave de la

causa y asimismo la vía de solución.

Así, con pocos datos y fuera del marco de un psicoanálisis, te cuento que se

abren a grosso modo dos posibilidades: a) elegís siempre con el mismo molde

a una clase de tipos de esas características que describís y cuando aparece

alguno distinto no lo registrás; b) algo dentro tuyo hace que aparezcan

rasgos sumamente asquerocientos y los espantás.

Ojo: hay otras alternativas; que tengas ganas de joder con los hombres y

revistas todo eso con una pátina de ideales; que pongas vallas para seguir

estando donde estás, en fin…

Es buenísimo que el tema sin embargo te haga pensar. Que sea en tu favor.

Sigi

Naty – 18 de julio de 2005

Lo detestás y soñás que él te habla y te besa. Decís «nos enojamos» y

trascartón relatás «yo le hice algo»… ejem. Difícil que te pongas de

acuerdo con vos misma en estos términos y, por otra parte, no es algo

imperioso que así suceda. Son sentimientos encontrados que bien pueden

convivir en una persona a fin de satisfacer dos fantasías diferentes. De

manera que empezá a averiguar de qué se trata esta aparente contradicción,

antes que nada.

¿Qué fue lo que hiciste? Tomemos esa punta para ir tirando a ver qué se

desmadeja. Huelo algo por ese lado.

Sigi

Chispa – 18 de julio de 2005

En primer lugar podrías observar en qué punto los graves problema en que

está tu quinceañera amiga hacen espejo con cuestiones que, en otra magnitud,

te suceden a vos. Luego, podés contarle a ella lo que a vos te pasa (qué

pensás, qué sentís) con lo que a ella le sucede.

Probá por ese lado. Si no funciona, vemos que rumbo tomar.

Sigi

Nora – 18 de julio de 2005

Todo permite suponer que alguien entregaría un riñón o apostaría doscientos

millones de bolívares por cambiar de empleo. O que a la novia de tu hermano

la querés ver enferma de los riñones y empobrecida.

O todos a la vez.

Dame una pista.

Sigi

May – 18 de julio de 2005

El novio viene con el combo niño de ocho años y toda vez que lo coloques en

la disyuntiva «el pendejo o yo», vas a perder como en la guerra. Tu encono

hacia la criatura te coloca a la misma altura (en edad, cronológica, física

& mental) que él (pibe) y entonces el hombre tiene que cargar con dos

infantes, ¡menuda tarea!, propiamente.

No le pidas eso.

Hay cosas de tu infancia, o de vos como niña (no es lo mismo pero es igual),

que jamás lograrás tramitar en esta presente circunstancia. Además, no es

improbable que tu novio arrastre culpas, taras y tonterías surtidas que

emergen en la relación con su hijo; pero tu exacerbada competitividad

aplasta esos asuntos y los traslada al plano de la discordia. Es decir que

tampoco a tu novio lo ayudás.

No te pierdas una espléndida oportunidad de dejar de ser hija y comenzar a

ser (la) mujer (de).

Sigi

La lokita – 17 de julio de 2005

Cuando digo pueblo de mierda no es porque lo sea (jamás podría afirmarlo: ni

se de qué pueblo se trata) sino, precisamente, por esto que vos decís de que

parece «una gran familia». Y las flias grandes son maravillosas cuando se

llevan bien, no se obstaculizan mutuamente y, por sobre todo, cuando no se

inmiscuyen en las respectivas intimidades. eso es justamente lo que en tu

pueblerina familia NO sucede. Eso es una mierda. Al menos para vos.

Seguí enamorada del panadero, sometete a los dimes-y-diretes de todos, de tu

anciana abuela a los chicos del jardín; dejá que la mujer de tu enamorado te

siga despreciando… en fin.

Lo que es contundente es que si C. tiene algún interés por vos, algún

movimiento ha de hacer; una señal, un signo, una mueca. De lo contrario,

lamento comunicarte, todo es un invento tuyo destinado a que te dejen de

tratar como una nena. Que se enteren: ya no lo sos.

Sigi

Faroles – 16 de julio de 2005

Ignoro por completo si lo perdiste para siempre pero lo que te puedo

asegurar es que vos estás usando el nombre íntimo con que lo bautizaste a él

(Faroles) porque dejaste de ser vos y (creíste) que eras parte del tipo. Lo

confirmás al sostener que, cuando estabas con él «yo me olvidaba del

mundo»… y el mundo se te cayó en la cabeza. Semejante monopolio no puede

ejercer otra cosa que ahogo a una persona, a una relación. Por lo demás,

dejaste de mirar el mundo, la gente, las cosas; abandonaste la humana tarea

de circular por la diversidad, de elegir, lo que los analistas denominamos

erotizar el mundo exterior. Ahora estás asida el pincel del techo y te

quitaron una escalera que vos misma habías construido.

Salí del frasco, mirá el mundo, analizate.

Sigi

Laly – 15 de julio de 2005

Precisaría saber en qué contextos dibujás flores, redondeles, globos,

estrellas, corazones; en qué pensás cuando lo hacés, si te alivia o te

angustia y por qué le das importancia.

Sigi

Vanesa – 15 de julio de 2005

Desde ya que vos, como mamá de ese niño de 7 años, sos el problema. Sería

grave que NO lo fueras. Ahora bien: ¿él está a la defensiva o es tu mirada

lo que lo coloca en esa posición? ¿Por qué un chico de esa edad va a

integrarse con gente y asociarse a ellos? ¿Se integra con otros chicos?

¡¡Siete años, tiene!!

Sigi

Chaquetas – 15 de julio de 2005

¿Qué es masturbarse «muchísimo» a los 23 años? Tu nikname no me da pautas si

eres varón o mujer pero para el caso es lo mismo.

¿Probaste coger? Pues en una de esas si la masturbación es una actividad

monopólica lo que hace es funcional al clausurar las puertas del amor y el

sexo consiguiente.

¿Qué pensás cuando te masturbás? ¿Qué métodos utilizás?

Necesito algún otro dato.

Enferma lo que pienses que te enferma: la culpa, para empezar.

Masturbarse de por si no es malo. Es malo que te pierdas de algo.

Sigi

Mane – 15 de julio de 2005

Tal vez nadie te quiera.

Depende d lo que vos hagas para que te quieran.

Tal vez estés rodeada de miserables.

Tal vez lo que sentís no sea lo que sucede.

Sigi

Chelita – 14 de julio de 2005

Un aborto de seis meses de embarazo es un tema muy grave que trae

consecuencias de todo tipo. El lapso (mas que lo prudencial indica) para

sacarte el feto parece señalar alguna vacilación fuerte, una indecisión, un

malestar que ahora se aglomera.

Nadie atraviesa una situación así sin salir indemne. Es lógico, por otra

parte, que haya lesionado la relación con tus padres pues, desde el vamos,

te lesionó a vos.

Pedí ayuda, no te quedes sola con esto.

Sigi

Violeta – 14 de julio de 2005

No entiendo muy bien qué querés decir en que sos prolija y ordenada en todo

menos en tus temas sexuales. ¿Tenés sexo en forma indiscriminada? ¿No usas

látex? ¿O simplemente te carcome la culpa?

Sigi

Grisi – 14 de julio de 2005

Sí, dramatizas un poco. Al ser poco mirada parece que podés mirar con valor

positivo poquitísimas cosas tuyas. Como si fuera poco tenés cientos de

cuestiones sin resolver. Para nombrar unas pocas: el rencor contenido con tu

madre que siempre te instaló en situaciones riesgosas, un vínculo inestable

y difícil de disfrutar con tu padre quien, pese a todo, a su manera

establece un circuito cariñoso contigo.

Mirar el pasado como modelo impide construir la forma en que vos querés

vivir. ¿Pensaste en una consulta psi?

Sigi

Ro – 14 de julio de 2005

Quien se mastica las uñas lo hace por ansiedad; para no «tragarse» otra cosa

que «no le pasa».

Los ejercicios voluntaristas para este tipo de cosas no sirven: dejás de

morfarte las uñas y después hacés una gastritis; el síntoma se hace viajero

pero no se ataca de frente.

Todo parece indicar que es otra cosa lo que te sucede. Empecemos por el

principio: ¿podés situar en qué momentos se te hace compulsivo masticarte

los dedos?

Sigi

Pamela – 13 de julio de 2005

Probablemente sentís que no servís para el estudio y que lo que hacés para

la universidad «no te sale» porque seguís aplicando el esquema del colegio

secundario. Y la universidad es otro asunto, hay que estudiar de otra

manera, relacionarse de otro modo.

En principio, a la universidad nadie te obliga a ir ni nadie te obliga a

elegir la carrera que elegiste. ¿O es de otra manera?

Sigi

Mash – 13 de julio de 2005

Aprecio con alegría que estás apropiándote cada día más de tu vida,

incluyendo las imágenes de la infancia que hasta aquí parecían estar

monopolizadas por no se qué.

Mi trabajo, Mash, tiene precio pero por sobre todo tiene valor. El precio es

el de mi consultorio privado que de alguna manera financia esta página. Si a

vos te ha servido nuestra actuación, tal vez le puede servir a otro. Acaso

sea esa mi manera de cobrar. Mis respetuosos saludos al señor Alan Alda.

Teneme al tanto y felicitaciones a tu analista. Y a vos, claro.

Sigi

Retrasada/o – 13 de julio de 2005

¿Cómo trabajar con niños retrasados? No entiendo tu pregunta.

Pero comencemos por poner en claro que son chicos, personas a las que les

sucede algo, lo que groseramente denominás «retraso». Este puede ser de muy

diversas clases: parálisis cerebral, Down, etc., hasta un simple pelotudo.

Primero que todo son personas, su fatalidad de modo alguno define su Ser y

cualquier «trabajo» ha de comenzar por esta idea.

Se un poco más específica/o.

Sigi

Grisi – 13 de julio de 2005

Observá con atención que lo que te lleva a una convivencia de dos años con

tu chico es, por un lado, salir de una relación anterior fuerte & pasional

y, por otro lado, irte de la casa materna. En otros términos: más que una

pareja parece un refugio durante la huida. esto en absoluto hace que los

lugares verdaderos sean aquellos de los que te fuiste, por el contrario.

Sucede que el fragor, la pasión de la huída pudo haber empañado la fuerza de

que eras capaz de colocarle a la nueva relación.

De hecho volvés a calentarte con tu compañero cuando está ausente, es decir

ante la ausencia, la distancia, el temor a la pérdida. ¡¡Factores que, (no)

casualmente, fueron los que te arrojaron en sus brazos!! ¡Oh casualidad!

Así que recomencemos por visitar el asuntillo de la ausencia, la lejanía, la

pérdida y su relación con el sexo para empezar a hablar. No tomes decisiones

por el momento, seguí contándome y andá pensando en hacer terapia.

Sigi

Ani – 11 de julio de 2005

Tenés miedo al sexo. Es raro, porque en todo caso le tendrás miedo a los

hombres, a los novios, a los candidatos, a querer, a calentarte.

Porque tenerle miedo al sexo es como tenerle miedo al estómago o a la

rodilla, es parte de la condición humana.

De manera que me ayudarías especificando a qué del sexo le tenés miedo.

¿Cómo han sido tus experiencias al respecto? ¿Algún mal recuerdo acaso?

Sigi

Bren – 10 de julio de 2005

A los nueve años es muy natural tenerle miedo a los perros, más aún en

ciudades donde los canes andan sueltos e histéricos porque los dueños los

mantienen encerrados en departamentos pequeños.

También tu miedito puede basarse en que estás dejando de ser una niña y

empezando a convertirte en una preadolescente y el perro figura como lo

grande, lo exterior, lo peligroso.

Seguí contándome. hablar de los miedos es una forma de espantarlos.

Sigi

Hechicera – 10 de julio de 2005

¡¡Así que te has cogido al muchacho de la fotocopiadora y él te dice que no

pueden seguir la historia pues vos sos la clienta, él el empleado y la

empresa no se lo permite!! Mirá qué bien. Un hombre trabajador y respetuoso

y vos una tarada que se lo cree.

Pero rebobinemos que aún estamos a tiempo. Vos decís que «·en un momento de

debilidad o de cariño » llegaste a tener «relaciones íntimas» (me encanta el

término) con él. Claro que para que ello sucediese ha de haber mediado

alguna palabra, alguna salida, algunos besos, algunas manos, algunas

desnudeces. ¿O fue un polvo guerrillero atrás de la fotocopiadora? De alguna

manera te ofertaste cuan objeto sexual y de ese modo te tomó. No hubo ni

conjetura ni contrato. «Ven, soy una argoya así que tómame» ¿eso diste a

entender?

Si te busca «sólo para eso», decile que no y listo. Si el chico te gusta,

además de que te calienta, lo que es obvio, formulá una propuesta de

relación.

No estás de saldo, baby.

Sigi

Palpatin – 9 de julio de 2005

Sos apuesto y horrible a la vez, según como te mires. El paisaje es un

estado de ánimo. Tené cuidado con el espejo que refleja todo al revés y podés estar perdiéndote de lo que sucede por fuera de lo que su superficie refleja y, eso, tal vez esté bueno. Mejor que tu cara.

Sigi

Yeimy – 10 de julio de 2005

Hay un factor que hace excluyente, en vos, la función de madre y la de mujer

(ya ni diría la de esposa, porque parece que esta se homologa a madre). No

es improbable que se remita a tus propios padres (sería un clásico), a un

prurito religioso o que tu marido haya dejado de ser hombre para ser visto

(por ti) como padre y, como todo el mundo sabe, con el padre está prohibido

follar.

Antes, cuando conservabas tu «apetito sexual», ¿te gustaba follar?

¿Te atrae tu marido? ¿Algún otro? ¿Te calientas?

Sigi

Lumaggy – 7 de julio de 2005

¡Qué piola! Cuando se trata de darle a otro cualquiera es bravucón, pero

cuando vos sos el objeto de la crítica ya todo cambia. habría que empezar

revisando si a vos no se te produce una ensalada cuando se trata de una

charla y vos la sentís una discusión y cuando se trata de una discusión la

percibís como una pelea… acaso carezcas de experiencia de conversación.

Lo que es casi seguro es que cuando resultás interpelada se reactiva en vos

un mecanismo que de inmediato te infantiliza, de modo que habrá que visitar

aquellos días para averiguar qué marcas han resultado indelebles.

Sigi

Lauri – 7 de julio de 2005

¿relaciones de pareja? ¿Qué son las relaciones de pareja? Conozco las

parejas y las relaciones sexuales…

Si vos pensás que cogetear un rato con un tipo es haber formado una pareja,

con razón te asombra que no se comprometan y manifiesten «inmadurez

emocional» (tampoco se qué es eso pues ignoro por completo que sería lo

opuesto, la madurez emocional).

Ahora bien: si estoy diciendo pavadas y lo tuyo es simplemente un equívoco

en la expresión (¿?) y, efectivamente, formas parejas con tipos inmaduros

que se rajan, tal vez el tema no esté en ellos sino en el imán que hacia

aquellos te atrae.

Contame un poco más, dame un ejemplo.

Sigi

Pollo – 5 de julio de 2005

¿Por qué tu esposa te echó de la casa?

Decime por donde vivís y te cuento si hay una institución que pueda

brindarte atención psicológica gratuita.

Sigi

Yo – 4 de julio de 2005

Tú: primero querés saber qué terapia utilizamos si es que la damos. La damos

(¿la damos?) ¿La terapia es una donación? Me parece que no, no la damos; no

la doy, digo.

Soy psicoanalista, de los de Freud, mi tocayo.

Primero era eso, entonces ¿primero a qué? ¿Qué está en segundo término?

¿Quién?

Sigi

Pau – 4 de julio de 2005

Detrás de las diferencias ideológicas -política (NO moralmente) hablando-

hay mucho más que una mera distinción de índole estética sino una zanja

ética. Una forma de concebir el mundo y tu relación con el mundo, con los

demás; tu lugar, tu pertenencia, tu vínculo con la diversidad.

Una persona sin sensibilidad con el genocidio y los derechos humanos y/o

civiles delata algo de lo que le sucede interiormente. Aún la derecha más

liberal (hablo de los conservadores británicos, no de la derecha

latinoamericana que es antidemocrática y fascista) tiene consideración por

el semejante. No creo que tu futuro marido sea un facho propiamente dicho,

más bien se esconde detrás de ese discurso, como bien lo escuchás, a fin de

menospreciar tus pareceres. No sería extraño que piense que ser un verdadero

macho consiste en despreciar a las mujeres. Seguro que (vos también te das

cuenta de esto pero te hacés la boluda) aquellos notables ataques de ira se

emparienten con esta pseudo posición ideológica.

Habría que averiguar si se trata de un tipo violento (un impotente, en el

fondo) o si despliega esa violencia contigo (frente a quien se percibe a si

mismo impotentizado, tal vez). sabelo pronto, antes de casarte, porque

después vienen las sorpresas y vos ya no podés poner cara de ángel y decir

«no sabía…».

Hay una colega analista muy eficiente , argie, que vive en Londres.

Sigi

Eduard – 4 de julio de 2005

Adivinanza: ¿en qué se parece una visita al dentista con mirar hacia abajo

desde (muy) alto? Una vez que empiezas a darle vueltas a esa pregunta tus

fobias se hallarán en camino de apagarse.

Así, a lo bestia, puedo adelantarte que lo característico del dentista es

esa cueva en la que el profesional se adentra a fin de trabajar; parecido a

la visión del vértigo que figura un pozo insondable cuyos bordes se

disfuminan. ¿Qué se te ocurre con eso?

Una vez que lo pienses, pedí una consulta y contáselo al analista.

Sigi

Jein – 2 de julio de 2005

Tu problema no es del pasado, es del presente y está en vos que deje de

serlo en el futuro. El padre de tus niñas no es el último hombre en tu vida

ni mucho menos. El tema no es por qué el te engañó, te engaña y te engañará

sino por qué vos seguís con semejante tipo si lo que querés es un contrato

de fidelidad.

Salvo que el papel de víctima seducida & abandonada te guste.

Sigi

Mash – 1 de julio de 2005

Mucho trabajo en mi consultorio privado,tengo.

Gracias.

Sigi

Nena – 30 de junio de 2005

Las maestras suelen decir toda clase de boludeces por cuanto siempre se

refieren a algún escondido ideal. Pues ¿qué es un chico «agresivo» a los

cinco años? ¿Acuchilla a sus compañeritos? ¿O la maestra es incapaz de

contener a un chico inquieto?

¿Vos, como la mamá, coincidís en esa descripción de tu niño?

Te cuento algo: la nena (ya) NO sos vos, sos la mamá y tu hijo el nene.

¿Por qué pensás que la causa de la presunta «agresividad» es que sea hijo

único? ¿Tenés ganas de tener otro hijo? ¿Sos hija única?

¿Qué tiene que ver? ¿Qué se te ocurre?

Sigi

Dia – 30 de junio de 2005

No puedo interpretar un sueño sin las asociaciones que podrías producir de

cada parte del mismo, el contexto en que se produjo, qué relación tiene con

lo sucedido en esos días y cómo es el rollo con tu ex pareja.

Por lo pronto parece que vos andás con ganas que él venga a buscarte. es

decir, él viene y vos, dormida. ¡Diez años de novios! ¿Cogían? Es razonable

que el fulano se haya ido con una mujer, al menos, despierta.

Sigi

Madre – 30 de junio de 2005

¿Por qué es más importante saber si se encuentran restos de droga en un

análisis de de sangre u orina de tu hijo que el hecho de que tu hijo se

droga(ba) y vos no viste nada ni te enteraste de nada; aún cuando le robó

dinero a la abuela para comprar cocaína?

Si tu hijo tiene problemas a los 21 años es, en alguna medida, porque la

mamá estaba mirando otra cosa. ¿Qué es, qué era? ¿A su propia mamá?

Buscá un profesional, pero para vos primero.

Sigi

Galita – 29 de junio de 2005

Se rayó, no se lo bancó y está aplastado por el «deber ser» matrimonial

católico. Vos le propusiste coger y e tipo agarró viaje; sin compromiso,

nada más que unos (buenos) polvos. Ese era el contrato ahí quedó. Tal vez

fuiste vos quien pretendió algo más. Porque vos también sos casado ¿cierto?.

¿Qué te pasa?

Sigi

Schileno – 29 de junio de 2005

No es normal ni anormal a los 26 no tener mucha experiencia en el sexo. En

especial qué valor le adjudiques a «mucha». Lo que es seguro es que tenés

ganas de obtener mucha más experiencia. Dale nomás.

Sigi

Juli – 27 de junio de 2005

¿Hace cuánto que se cortó con tu ex?

Tal vez la forma de olvidarlo resida en averiguar qué cosas y por qué (las)

recordás. Para empezar.

Sigi

Si fuese novela me lleno de $$ – 27 de junio de 2005

Si vos pensás que esto es un culebrón, lamento informarte que bajará de

pantalla por falta de rating.

Si vos te comés el sapo de que tu inminente ex novio dejó de cursar un año

en la facultad para que vos te quedés tranquila con tus celos, antes de fin

de año te vas a recibir de idiota.

Las cuatro preguntas primeras que hacés te la respondo todas juntas: es un

pendejo. La última tal vez de cuenta de alguna manera por qué el tipo sigue

con vos, por qué seguís con él mientras te crecen los cuernos: por lo que

vos misma confirmás: a vos te da igual lo que pase…

Pues jodete.

Sigi

Princesatuc – 27 de junio de 2005

¿Cómo son los temores que te asaltan durante la noche?

¿En qué momento del día comenzás a sentirte mal?

¿Cuáles son las fantasías o ideas que te perturban tanto en una como en otra

situación?

Convivir con tus ancianos progenitores y tu pequeña criatura en una ciudad

tradicionalista y pacata como Tuxón no ha de ser sencillo, más cuando por lo

que decís no hay hombre/marido/novio en el horizonte. ¿Te pesa tal ausencia?

Sigi

Gisela – 26 de junio de 2005

Tu vida ha sido complicada: tu mamá que te abandona, tu papá lo mismo por

más que parece que cuando lo convocás él responde de alguna manera. El

asunto es que llamás a tu padre cuando estás en problemas, fundamentalmente

económicos y tal vez para la gente, cualquiera, no sea esta la mejor manera

que quiera ser recordada.

No loo decís pero me das a entender que tu tema, tu pánico, es repetir la

historia que viviste con tu hijita. Y si no, ¿cuál?

Sigi

Empresariopsicótico – 25 de junio de 2005

Salvo que seas argentino, es imposible que seas empresario y psicótico al

mismo tiempo ya que lo segundo impide lo primero. Si lo querés ser es

«exitoso fashion popular humilde único al que todos los que ofrecen…»,

comenzá a estudiar algo, lo que sea, al menos para aprender a colocar los

signos de puntuación y dejar el analfabetismo.

Sigi

Pame – 22 de junio de 2005

Tu hermana Lorena de 17 se ha transformado en el pitito con que tu anciana

madre de 53 añitos intenta , todavía, seguir haciendo pis parada y, cuando

se moja las rodillas, se bajonea. Tu hermanita trata de huir de ese espanto

de estrago materno y tiene razón. Ella y vuestra mami piden en forma

manifiesta o solapada que vengas a suplantarla en la función de pitito.

Recomiendo a todas en su conjunto que releguen la busca y función del pitito

materno y se busquen un suculento pene que las satisfaga. Recién entonces,

cuando tu hermanita se escape a la demanda imposible de la mamá, podrá hacer

algo de su vida. Recordemos que siempre detrás de un/a inútil hay alguien

que banca. Y el que banca algo está pagando.

Sigi

Faroles – 21 de junio de 2005

Si estás deprimida porque tu papá no está con vos, porque tu amor se halla

lejos y porque estás apartada de tus amistades, dejá de ponerlo todo en una

misma bolsa porque los afectos revueltos se confunden. Como decía Tupac

Amaru vayamos por partes y empezá a trabajar en cada una de estas lejanías

en su particularidad. Es farragoso que se te mezclen duelos con pérdidas y

pérdidas con distancias.

Respondemos todas las consultas, fijate en la página web porque las

respuestas personalizadas por email tienen problemas técnicos y muchas veces

no llegan.

Sigi

Karina – 21 de junio de 2005

En efecto: en el triángulo de las Bermudas no suceden desastres porque

suceda algo sobrenatural o avancen los ovnis: hay concentración de

accidentes porque es la ruta más transitada entre dos continentes. Y algo

así sucede con tu anciano compañero y su ex: apesta a culpa por haberla

dejado y, además a que en su momento vos no pusiste en claro debidamente las

reglas del juego.

Nunca es tarde.

Sigi

Blanca Luz – 21 de junio de 2005

¿En qué medida podés «perder el control» de tu relación?

¿Qué «control» hay que tener en una relación?

Acaso te invada la desconfianza toda vez que sentís la necesidad de

«controlar» algo.

¿También controlás tus efusiones amorosas, tus besos, tus demandas, tus

caricias, tus orgasmos?

¿Qué importa en este marco que se lleven bien con las respectivas familias ?

¿Vos estás con tu novio por él o por las familias?

¿No será que vos estás proyectando un modo de vida aprehendido en el seno de

tu propia, sagrada familia, hacia tu novio?

Sigi

Mif – 18 de julio de 2005

Ella no te obliga a nada: sos vos el que se siente irremediablemente

imantado por una mujer que te humilla. ¿Qué te atrae de ella? ¿Que te

menosprecie? ¿Acaso ella materializa tu propia fantasía de hacerte daño? ¿O

es ella quien prolonga una relación (parental, probablemente) donde vos

fuiste maltratado mientras estabas convencido (o te decían) que te querían?

Ella no es ella: es un representante frívolo de algo que sucede en tu

interior y hay que descubrir antes que te carcoma.

Sigi

Doctor – 16 de junio de 2005

Psiquiátrico no, de ninguna manera, aún. Psicológico, el tratamiento, sí. El

stress existe tras un esfuerzo desproporcionado a la libido & entusiasmo que

depositás en la tarea. La pregunta también sería por qué te embarcaste en

una empresa tan titánica; tal vez para zafar de pensar en qué sucede con tus

elecciones, con tu pareja, con tu familia, con tus amigos.

Si podés, además, tomate unas vacaciones; practicá el sexo hasta que el

cuerpo diga basta y emborrachate alguna noche.

Pero hacé la consulta a la vuelta.

Sigi

Nina – 16 de junio de 2005

A los 23, saliendo con un pendejo de 18, drogón, vago y pandillero, es una

absoluta garantía de seguir viviendo y siendo mantenida por tus padres por

muchos años mientras te lamentas de «los hombres no me quieren como yo los

amo». Paparruchadas.

Te informo que tus celos, la desconfianza, la paranoia, bah; irá en aumento

a medida que pasen las sucesivas parejas que te dejen insatisfecha, tal vez

alguna vez embarazada, tal vez alguna vez contagiada de algo.

Te sugiero una pronta consulta profesional (con un psicoanalista, no con un

psiquiatra que solo te va a medicar) para que empieces a hablar de qué es lo

que sucede en tu dulce hogar. Tu historia con los hombres es un sucedáneo de

ello.

Mientras tanto, contame algo de esto.

Sigi

Polin – 15 de junio de 2005

Adivino que estás buscando en el Google «Segismundo» y te apareció esta

página. El Segismundo que buscás, decís, es de «La vida es sueño» de

Calderón de la barca y dista añares de Sigmund Freud, médico vienés inventor

del psicoanálisis, que es lo que nos ocupa en esta webpage.

Te recomiendo por tu salud estudiantil, que leas el libro de Calderón en

lugar de querer ahorrarte el trámite. No muerde.

Sigi

Barchu – 14 de junio de 2005

A los 13 años, que llegues a tu casa y te pongas a llorar pensando en el

chico que te gusta es algo absolutamente natural que se te va a ir pasando a

medida que comiences a conocer las venturas y desventuras del amor.

A tu edad, para peor, las jóvenes mujercitas crecen en forma asimétrica:

primero a lo ancho, luego a lo largo, luego a lo alto y de vuelta a lo ancho

hasta que el cuerpo se te estabiliza. Si tenés dudas podés ir consultando a

los médicos para que hagan un seguimiento de tu salud y, de paso, comenzar a

ir al ginecólogo.

Te cuento algo: en el target amoroso de tu edad, a los chicos muchas veces

no les importa si estás un poco gordita o si sos un esqueleto. Los varones

están con todas las hormonas a full y desbocados. Otra dificultad es que las

mujeres suelen a esa edad comportarse en forma más madura que los varones,

que aún lloran por la mamá y piensan en jugar a la pelota mientras se

asustan de eso que les crece entre el ombligo y las rodillas.

Sigi

Eliana – 14 de junio de 2005

Si a la amiga de tu novio, Analía, es la única que no conocés y desconfiás

porque salen a cenar y se ven y esto te da celos, tenés tres opciones: a)

acuchillar a Analía; b) acuchillar a tu novio; c) percatarte que sos,

efectivamente, cornuda.

Una pareja tiene pactos, acuerdos, cláusulas de contrato que nunca son

obvias ni tácitas. La más usual en occidente es la de la monogamia. tal vez

convenga que ustedes se pongan de acuerdo en estas cláusulas.

Respecto a la ex de él: muchas veces, tras una relación de pareja o amantes,

puede perdurar una amistad más allá del vínculo sexual propiamente dicho.

estas amistades pueden convertirse en duraderas y profundas precisamente

porque la ansiedad erótica ya ha sido superada y otros objetos pueden ser

investidos. Si él te muestra los mails y los mensajes de texto en el celular

es porque no tiene nada que ocultar. Preocupate de lo que NO muestra, de lo

que esconde.

Sigi

Gabita – 14 de junio de 2005

Que tu novio te mienta en tonterías y vos no puedas comentarle porque

descubriste este asunto por medios que no podés comentarle quiere decir que

la pareja se encuentra sumergida en una impostura difícil de superar. Si uno

le esconde al otro algo es porque eso que deja de mostrar lo considera

pecaminoso, indecoroso; en fin, una infidelidad potencial o efectiva.

Algo no funciona entre ustedes. Tampoco resulta de ello que entre los novios

deban contarse todito y todo; cada uno ha de guardar un espacio para su

intimidad. Ahora bien, si el otro se entera es porque quiso que esto suceda.

Ambos tienen algo que esconder. ¿Por qué?

Sigi

Nernin – 13 de junio de 2005

¿Así que las mujeres leen tus pensamientos así como vos adivinás lo que

piensan los demás?

Una pregunta: ¿escuchás voces, ruidos de cadenas, música cuando no la hay;

tenés alucinaciones? Pues si es así te cuento que hay excelentes

medicaciones para ello.

Si no escuchás voces ni ves cosas raras lo que te pasa es que estás

recaliente y no tenés idea de cómo hacer para acercarte a alguien del otro

sexo que de inmediato No «adivine» tus intenciones. Más cuando puede

resultar inocultable esa prominencia que crece en cada oportunidad por

detrás de tu bragueta. Eso no es un don, es erección.

Ignoro cuál es tu edad pero tengo la premonición de que sos joven. Intuyo

que recién tenés acceso a los vericuetos de la pasión y la sexualidad y

apenas estás descubriendo que el mundo está empapado de erotismo. ¿Me

equivoco? ¿Tendré un don?

Don Sigi

Skaker – 13 de junio de 2005

Así como no podés poner un punto (ni una coma) en la frase de pedido de

consulta tampoco podés poner punto final a la relación con el cargoso de tu

ex enamorado así como sospecho que tampoco podés imponer un corte en muchas

cosas de tu vida incluyendo la infancia y la familia de modo que vayamos de

a poco y contame en que otras cuestiones se te dificulta poner un corte de

modo de poder respirar o bien pensar en otra cosa sin ir mas lejos en lo que

querés de tu propia vida en lugar de que la anden dirigiendo los otros…

¿Viste qué incómodo es leer sin puntuación? ¿Cómo a los demás también esto

les incomoda?

Sigi

Debo – 11 de junio de 2005

Pensar en el sexo siempre es que no podés ejercitarlo toda las veces que

quisieras, donde quisieras, cuando quisieras, con quien quisieras. Más aún:

pensar en el sexo siempre no sólo NO se trata de un problema psicológico

sino, por el contrario, estarías en un grave aprieto (nada más apropiado

cuando quieres que te aprieten) si no lo hicieras.

¿Cómo vas en ese asunto de practicar el inmemorial deporte del orgasmo?

Sigi

Susan – 10 de junio de 2005

Lo que podés hacer es buscar tu propia seguridad económica, transformarte de

una buena vez por todas en una mujer independiente que deja de ser la

«esposa de» ese tipo que ninguna satisfacción ni espiritual ni sexual te

produce. ¿Qué seguridad te brinda tu marido? ¿La de poner el plato de sopita

en la mesa todos los días mientras vos hacés sopa entre las piernas pensando

en tu novia? ¡Qué joder!

Tu futuro ex marido no te coge no porque tenga 55 años sino porque no te

desea. Y vos lo que en principio parece que querés fervientemente es ser

deseada. Dedicate a eso, para zafar de la varadura.

Tenés 32 años, toda una vida por delante; irte a vivir con tu chica de 20,

tener hijos o no; bha, lo que quieras una vez que te animes.

¿Es necesario divorciarte de tu marido? (primero hay que separarse, claro).

¿Le importa a él que vos te acuestes con otra mujer?

Sigi

Derrik – 9 de junio de 2005

Lo de ustedes ya no funciona y en esto tenés razón. Toda vez que tu ex novia

se abalanza hacia vos en los pasillos de la universidad cuando estás

hablando con otra chica, no son celos, es histeria. Es decir: esa forma de

cruza entre la Gata Flora y el Perro del Hortelano: no deja gozar ni goza

ella misma. Ella no quiere perder nada y que vos pierdas todo; que te quedes

con ella para luego botarte. Escapa de esa trampa, cortale el rostro y, la

próxima vez que la brujita se te acerque decile «estoy ocupado». Y chau.

Sigi

Manuel – 9 de junio de 2005

Me da la impresión que tu preocupación por lo que hacen o dejan de hacer los

muchachos que son compañeros tuyos en la escuela te ocupa más pensamientos

que tu anterior atención hacia las mujeres. En particular por tu irredenta

defensa de ese compañero tan «delicado» (¿gay?) y tu enfrentamiento con el

chico «nuevo» en una franca competencia por la popularidad… entre los

varones.

Lo tuyo tiene todo el aspecto de la clásica pregunta acerca de la sexualidad

que sobreviene en la adolescencia y que muchas veces se acrecienta con una

idea ambivalente acerca de si te gustan los hombres o las mujeres. Esto

emerge bajo la forma de identificación, encandilamiento u hostilidad. Sea lo

que sea es un pasaje, un puente, un tránsito hasta que descubras lo que

querés, algo que sólo la experiencia podrá respondértelo. Tales

contradicciones internas (paradojas, más bien) hasta que se armen en un

campo reflexivo, es decir que pasen de la forma fantaseada a la de ideas

optativas, hacen ruido a través de migrañas, sueños, pesadillas e ideas

recurrentes.

Relatame algo de tu vida sexual (con partenaire o masturbatoria), de tu

relación afectiva, de tu entorno y veremos cómo habremos de avanzar.

Sigi

Mash – 8 de junio de 2005

Disculpá la demora.

La fe es aquella sistematización de la creencia cuyo propósito no es otro

que desmentir una (importante) porción de la realidad en beneficio de una

impostura. De manera que, me parece, lo que te sucede nada tiene que ver con

la fe y sin con colocar las patitas sobra la superficie terráquea; es decir:

todo lo contrario. Tu alusión religiosa debo traducirla como el último

manotón que la superchería infantil perpetra antes de hundirse en el

putrefacto caldo del narcisismo autoerótico ya prescripto.

Espero que a esta altura de la velada ya hayas alquilado un depto y te estés

dedicando a disfrutarlo con tu pareja, hasta pasparte. Tus viejos bien

pueden pudrirse en un geriátrico que, con que los vayas a visitar una vez a

la semana y les lleves galletitas de agua, suficiente: ojo por ojo.

Goza, pero no te relajes.

Sigi

Vicky – 8 de junio de 2005

Que el tipo no pueda comenzar otra relación «por el momento» suena a

paparruchada. es cierto lo que decís acerca de que si estuviera interesado

arriesgaría (si algún riesgo se corriera ¿qué es eso?).

las cartas están sobre la mesa, tal vez sea el momento de jugar la siguiente

mano.

Sigi

José Luis – 7 de junio de 2005

Segismundo Frued sobre la emoción no dijo nada. Sigmund Freud, sí.

Las emociones son muchas, están a la vista, ¿a cuál de todas las emociones

te referís? ¿Algo te sucede con las emociones?

¿Exceso o ausencia?

Sigi

Amaraz – 7 de junio de 2005

Esta consulta es, efectivamente, gratuita. Me sugerís que no encontrás la

forma de ganar dinero; pues bien>: en Latinoamérica no es fácil trabajar.

respecto a realizar un tratamiento, dime donde vives y veré qué puedo

hallarte. hay instituciones públicas y privadas que dispensan tratamientos

gratuitos o a muy bajo costo en casi todos los países del mundo.

Sigi

mIaNa – 6 de junio de 2005

¿Quienes querés que te escuchen? ¿Qué les dirías? ¿Qué no podés decirles?

Sigi

Yss – 6 de junio de 2005

Ahí está la clave: «…si alguien pudiera hacerlo x mi todo seria

perfecto!!», aunque sea matarte. Fin de la infancia, darling. nadie hace las

cosas por vos. Esto hace que desvalorices las razones por las cuales los

demás (tu novio, tus amigas… tu familia es capítulo aparte, siempre) están

contigo y quieran seguir estándolo. También no es para nada improbable que

lo que traducís como odio de tu padre pueda ser una respuesta a lo

antipática que este estado de infantilidad te ocasiona. Pues una niñita que

se hace tal y no obstante no lo es más, porque creció, es solo una imbécil.

Salvo que tu papá, tu mamá y demás parentela sean unos verdaderos

miserables, claro.

Tal vez la gente se horrorice cuando te cortas porque les produce desagrado

la sangre y, además, tal vez te quieran enterita.

Sigi

Livyspice – 6 de junio de 2005

Pues bien: te has dedicado a tener «demasiadas experiencias», tomaste

cocaína, en una de esas fiestas fuiste violada, quedaste preñada, abortaste.

Y ahora no sabés qué hacer. ¿Hacer con qué?

¡Fácil!: largar la merca, elegir un poco mejor a quien incursiona entre tus

piernas, etc. Pero, fundamentalmente, dejar de esperar,a alguien que te diga

lo que tenés que hacer.

Sigi

Alex – 6 de junio de 2005

La relación de cuatro años con tu noviecito infantil, te informo, está

definitivamente podrida. Que te hayas enamorado de otro así, perdidamente,

no es sino señal del grado de desenamoramiento con el inminente finado.

La pretensión de que nadie salga lastimado es un descuelgue de similar

magnitud como creerle a tu nuevo enamorado que él no quiere ocasionar

problemas con tu languideciente pareja. Si el fulano está tan prendido a vos

como vos a él,. ha de importarle tres santos carajos cuáles ni cuántas

cabezas rueden.

De ser posible, la cirugía ha de ser lo menos cruenta posible, pero que con

magullones ha de salir más de un, tenlo por seguro. Eso es madurar: saber

que no hay elección sin pérdida.

Sigi

La lokita – 5 de junio de 2005

Pues bien, ser de un pueblo de veinte milo habitantes, virgen y menor de

edad y estar enamorada de un tipo casado no es algo sencillo de resolver.

Todo este enamoramiento apesta a ser una construcción de tu cabecita para

zafar, rajar, huir del encierro que significa, a saber: tu papá, tu familia,

tu casa a 20 km del pueblo de mierda ese (conventillo, chusmerío….), de la

mentalidad pacata, de la provincia; en ese orden.

Realizar una acción obvia (encandilarte con el panadero) es tener una pata

en un lado del río y otra en la orilla de enfrente: una forma de amagar

salir sin salir, de huir quedándote. hay formas más inteligentes, más

sutiles, más posibles.

Sigi

Martha – 3 de junio de 2005

Haber nacido con una discapacidad y permanecer en silla de ruedas NO es,

bajo ningún concepto, razón alguna para no tener o tener pocas amigas. Tu

discapacidad es una fatalidad, nunca una injusticia y, como los flacos, los

gordos, los altos, los petisos o sea lo que sea que no se halle conforme con

algo imposible de extirpar, es menester cargarlo toda la vida.

Suele suceder que el discapacitado utiliza su discapacidad como una suerte

de justificación para legitimar cualquier verdura: ser desagradable, pensar

que el mundo entero está en deuda con él, pretender una indemnización moral

porque la vida le ha castigado, en fin, lo que se llama una exageración del

«beneficio secundario de la enfermedad». Pues una cuestión es que ciertas

actividades te sean difíciles o imposibles y algún tercero deba ayudarte, y

esto conlleve algo de placentero, paradójicamente; y otra es joderle la vida

a los demás como si debieran estar a tu disposición.

Exceptuando que tus amigas sean unas idiotas y/o discriminen, tal vez este

asuntillo deba enfocarse hacia en ti en vez de a ellas. Entonces el asunto

pasa a ser mucho más grande que un tema de amistades.

No permitas que te digan «pobrecita».

Sigi

Faroles – 3 de junio de 2005

Así como la relación entre una hija mujer y su mamá se resuelve,

sinceramente, de una sola forma: con hostilidad; el vínculo de la hija mujer

con su padre no se resuelve jamás; oscila entre la admiración enceguecida y

el temor.

Decís de tu papá que «te dejó», no quedando en claro si se fue y no apareció

más o si falleció. Sí, que te dejó cara a cara con tu madre y tus dos

hermanos mayores. También, que si tu padre te abandonó y se mandó a mudar,

lo que esconde tanto extrañarlo es un profundo odio. Y si falleció, también;

acaso no lo sepas pero no es improbable que le tengas bronca por haberse

muerto y haberte dejado sola, para peor, con tu madre, tus hermanos y esos

novios que quieren besarte en vez de abrazarte como él y, peor aún, sin duda

quieren tener sexo contigo; lo que a tu papá (quiero pensar) le estaba

vedado.

Por si fuera poco, tanto atavismo a su figura es como el último manotazo

para retener una infancia que, a los 26, te queda chica. Mientras, la vida

creés que te queda grande, pero no es así. Hacé la prueba.

Sigi

Andrea – 2 de junio de 2005

Si tu hijo varón de 23 añitos, pobre criaturilla indefensa, vive de arriba

(es decir de los padres), tiene un depto para estudiar y no estudia ni

trabaja, que se ponga las pilas. Se lo banca para que estudie y, si no, que

labure. De lo contrario estarás empollando un parásito.

salvo que el chico tenga tremendos problemas, que precisamente no es lo que

contás.

No ignoro que el varoncito es la luz de tus ojos: el se aprovecha de ello.

Si está angustiado, confundido, que pida ayuda.

Otro sí digo: todo lo que enunciás está en primera persona: los mandé a

vivir solos, no logro que tenga responsabilidades, me preocupa, me siento

mal… ¿ni un plural que los incluya a los hijos, al padre, a alguien? Es

raro.

Sigi

Faroles – 2 de junio de 2005

Tu pasión por tu amante (curioso: ningún compromiso te obliga a no llamarlo

novio o de otra manera) no es otra cosa que la fuerte energía negativa que

sentís hacia tu santa y abnegada madre que no solo se hizo cargo de sus

hijos sino ahora también de su hija disminuida afectivamente (vos) y sus

abandonados nietos.

No creas esa paparruchada. Tu hermano que, pobre tipo, enviudó, le enchufó

sus dos críos a su madre (y a vos) y fue y se casó de nuevo. Así es fácil.

El rejuvenece y cumple la fantasía de tener hijos con su madre y con su

hermanita. Tu hermano es un miserable, te cuento. Que se haga cargo de su

responsabilidad y deje vivir a los demás.

Por tu parte, hacé tu vida. Y si no, no te quejes porque vas a terminar como

tu madre. Y eso es tenebroso.

Sigi

Channy – 2 de junio de 2005

Si después de dieciocho años de feliz (¿?) matrimonio y dos bellos hijos te

enamoraste de otro tipo es porque una puerta estaba abierta; nunca se abren

de repente. O estabas muy tranquila y cómoda en tu rutina cotidiana y en el

fondo cundía una profunda frustración, o estabas mirando para otro lado,

probablemente el ombligo o los ideales ancestrales, ,lo que no es lo mismo

pero es igual.

¿Cómo es la situación con este hombre que te ha abierto los ojos? ¿Es ideal

o se desenvuelve en la práctica? Te sugeriría, antes de tomar cualquier

decisión, revisar que pasó en tu vida durante las últimas dos décadas. Los

profesionales, para esto, sirven.

Sigi

Didi – 1 de junio de 2005

La pregunta del millón es por qué te quedás junto a una persona que, decís,

te hace mal. Querés ayudarlo: aplausos. ¿El se deja ayudar? la drogadicción

es un tema sumamente complicado pues la dependencia aparece sobre como la

punta del iceberg. hay mucho chanterío en el tema del «viaje de vuelta» y,

es cierto, también es necesario el tiempo. En menos de un año nunca se ven

resultados sólidos.

Sigi

La lokita – 31 de mayo de 2005

A los 14 años, enamorarse de un hombre de 31, casado, padrino de tus

sobrinos, es -querida- un clásico. Porque si bien parece difícil concretar,

se acerca a lo imposible. es como el último manotazo de ahogado para

quedarte en la infancia y ponerle una barrera (adolescencia, se llama) a la

vida adulta que se te viene encima con la explosión hormonal subsecuente.

Estás recontraexcitada y no sabés qué hacer con eso. Por ello lo colocás lo

más lejos posible. Porque con un pibe de tu target sabés que te bajaría la

pollera de inmediato y te arrinconaría contra la pared. El panadero adulto

sin embargo, no. Se comporta medio entre un novio castrado y un padre

compinche.

Desde ya que lo calentás, no hay dudas: el tipo no es de yeso.

Con el escándalo volviste al centro de la escena; tu papá te encadena; tu

mamá te encierra en el auto; vas al colegio y te vigilan mil ojos. Sos la

vedette de todos.

En algún momento, esto pasa. Si estás taaan enamorada andá a la panadería,

encaralo, bajale la bragueta a ver qué sucede. Si no te da, dedicate a otra

cosa.

Sigi

Deby – 31 de mayo de 2005

No es impaciencia lo tuyo: estás caliente y esto te pone ansiosa. ¿Tu edad?

¿Tu experiencia con los hombres?

Por lo pronto, con los mezquinos datos que me das (¿hacés esto de ser tan

amarreta siempre, con todos?), es difícil que alguien se quede a tu lado

cuando le formulás preguntas retóricas, por ejemplo:

«¿Me tomás en serio?» es la mejor forma de decirle que no, nunca jamás te

tome en serio, porque la pregunta tampoco es seria. A tal punto que contiene

la respuesta en la pregunta misma. La seriedad está en las palabras acordes

a los actos, en el conocimiento, en la experiencia. Nunca vas a saber si es

en serio o en joda si no se conocen, si no les (y te) das tiempo.

Sigi

Jazmín María Dulce – 31 de mayo de 2005

La nominación «ataque de pánico» (nunca me voy a cansar de decirlo) es un

engañapichanga inventado por los laboratorios farmacéuticos para venderle a

la gente medicamentos que los despierten a la mañana y los duerman a la

noche y, al fin, estén pelotudos todo el día.

Lo que vos describís es una pequeña ensalada de cuestiones: algunas fobias,

no pocos resentimientos, cierta angustia que va y viene, inseguridades.

Tus padres pueden haber sido muy exigentes, haberte saltado de ovario en

ovario desde pequeña pero, depende de tu edad (una cuestión es si tenés 17 y

otra si tenés 47), a esta altura de tu vida ya es hora de que encares el

tema por vos misma en ves de echarles las culpas. Pueden ser responsables de

algo pero no ya de tu vida.

De manera que comencemos por el principio, repasemos la historia, revisemos

dudas y temores uno por uno a ver qué hay en el fondo del pozo.

Contame o consultá con un profesional que te escuche. Hasta cierto punto

puedo ayudarte.

Sigi

Mash – 30 de mayo de 2005

¡¡Mujer de poca fé!!, diría Brancaleone. ¿Viste (¿miraste, por fin?) que en

cuanto se abren los ojos aparece un mundo que, además, está poblado? ¿Te

diste cuenta que hay vida más allá de la mirada de tu madre? Pues bien,

disfrutalo. Pero no te relajes: seguí mirando y pensando, conociéndolo y

dándote a conocer. Esto te va a llevar (te lleva ya) a que las diferencias

se transformen en delicias.

respecto a tu vieja: el viejo apólogo chino sentencia que a los viejos hay

que matarlos cuando son jóvenes; es decir, no se puede dejar de quererles

pero si de darles bola; hay que estar año nuevo & fiestas de guardar y

después hacer lo que se te cante la argoya, sin que se enteren, sin

explicaciones, sin facturas. No se van a morir si vos te vas a vivir a otro

lado a cometer el gran pecado de ser feliz. Aunque te amenacen con el

suicidio, no les creas: se aman más a si mismo que a vos, lamento ser yo

quien te lo comunique.

Enojate conmigo si te tranquiliza, pero las reglas de este juego es no

guardarse nada en el buche. Si lo hiciera te estaría engañando y me estaría

traicionando a mi mismo.

Contame de tus avances que siempre son gratificantes. Veo bailar a Isabel de

R.

Sigi

Dunia – 28 de mayo de 2005

Para una mujer heterosexual, casada, madre, tener una experiencia con el

amante y otra mujer ¿vos pensás que puede ser peligroso? Sí, por ejemplo,

puede ser peligroso si te sorprende tu marido (no nos hagamos los tontos,

estamos hablando de vos); si es con tu amante y con éste y otra mujer no

cambia mucho el asunto.

Puede ser peligroso si no usan látex.

Puede ser peligroso si piensan que puede ser peligroso.

Puede ser peligroso si ignoran que puede ser peligroso.

Ahora bien, ¿en qué clase de peligro estás pensando? Sin ese dato me resta

pensar que tenés muchas ganas pero te da miedito o bien que querés darle el

gusto a la fantasía de tu amante a fin de conservarlo y no te convence la

propuesta. pero no quiero adivinar, así que contame más.

Por otra parte, tu matrimonio, para la mierda, te informo.

Sigi

Violette – 28 de mayo de 2005

Para expresar lo que sentís a los 19 años no hay nada como expresar lo que

sentís: tragar aire, tomar ánimo y decir a quien corresponda lo que estás

pensando, lo que estás sintiendo, lo que te está pasando. Lo difícil acaso

no sea pronunciar las palabras sino encontrar a alguien que te escuche y,

claro, recién entonces hacerte escuchar.

A los 19 años no es improbable que percibas que nadie te escucha. Probá

buscar afuera.

Sigi

Thalia – 27 de mayo de 2005

Con declarártele a la maquilladora famosa no perdés nada: el no ya lo tenés.

Con esa medida podés poner un corte, hacia uno u otro lado, de ese amor

indómito y fogoso que te tiene en ascuas. Va a ser duro de una manera u

otra: si la maquilladora dice que sí probablemente tengas que blanquear la

situación con la mujer con la que vivís hace dos años; si te dice que no vas

a tener una (nueva) herida en el corazón. El amor en general, y entre

mujeres en especial, es complicado: se halla sacudido de pasiones

provenientes de otros lugares que la más de las veces es difícil determinar.

Parecería como si extrañaras las emociones fuertes. También es como si

tuvieras que empecinarte en garantizar la instatisfacción permanente: fijate

que te gustan las divas: Thalía; la maquilladora, no por maquilladora sino

po0r famosa. Hay un anhelo de trascendencia casi megalómano, como si la fama

y el éxito fueran de transmisión sexual. Y lamento comunicarte que no es

así: hay que pelarse el lomo.

¿No se te ocurrió hacer una consulta profesional?

Sigi

Nicki – 25 de mayo de 2005

Buscá, buscá intensamente la foto de Pampita que está escondida como Wally.

Luego, fijate si te crecen pelos en la mano.

Sigi

Doctor – 24 de mayo de 2005

Lo tuyo está en los libros y tiene el título «Los que fracasan al triunfar».

Has obtenido tus metas, cumpliste con tus objetivos: tesis doctoral,

familia, pareja, casa propia, trabajo. Y te sentís mal.

Otra posibilidad: todo esto es simplemente el cumplimiento de un mandato

familiar, cumpliste lo que esperaban de vos y ahora te estás preguntando qué

es lo que querés. tal vez cantar boleros en Shangai y poner una manufactura

de pipas inglesas en Valparaíso o hacer jugo de piña en una playa brasilera

o hacerte travesti en Magadascar o…

Es el momento de barajar y dar de nuevo. Como vos decís, de romper. Ahora

bien ¿con qué?

Toda elección es al mismo tiempo ganancia y pérdida, no lo olvides.

Teneme al tanto

Sigi

Guada – 24 de mayo de 2005

Depende de las indirectas que te lance la nueva esposa de tu papá que ahora

vos recién descubrís que él tiene (y que no te oculta). me parece que te

invaden vulgares celos. Vale.

Sigi

Keka105 – 24 de mayo de 2005

Soñar con la ex novia significa que soñás con la ex novia lo que no

significa que la ex sea la novia de tus sueños, si eso es lo que te

perturba.

Un sueño jamás ha de interpretarse fuera de contexto que es el de una sesión

analítica, con el repaso de las situaciones en la vigilia que pueden haberlo

disparado y las asociaciones libres que pueden desprenderse a través de su

relato. Por ejemplo de qué se trato el sueño; no es lo mismo un sueño con

mucho sexo de otro donde ella era vieja y vos un bebe de teta.

So me contás que te pasa con tu ex novia tal vez pueda decirte algo más.

Sigi

Faroles – 23 de mayo de 2005

Podrías conseguirte un hombre que te cuide, por ejemplo. Tu amante te cuenta

el verso de que su mujer se va a llevar los hijos lejos y por eso no se

separa… et. etc. Si él te contara que fue a rescatar Troya, se murió y

resucitó, que entró en la ciudad en un caballo de madera y todo eso, vos le

creerías y seguirías tejiendo una bufanda. La Odisea es el mejor verso

cornudo de todos los tiempos y el que vos te comés es mucho más berreta.

Si el tipo te ama de verdad patearía el tablero, trataría que los hijos

comprendieran y te quisieran, en fin, apostaría una ficha. Así se queda con

el pan y con la torta.

Pensalo porque las fichas del reloj del taxi siguen cayendo y a vos se te

puede pasar el cuarto de hora.

El tema es por qué te quedás donde estás, por qué no querés salir hacia otro

lado, qué destino se te cumple así, infeliz, insatisfecha.

Lo tuyo con tu amante no es amor, es una enfermedad neurótica: un ratito

puede ser, pero tres años y medio es otra cosa.

Si no podés resolverlo, consultá con un psicoanalista.

Sigi

Gabriela – 23 de mayo de 2005

Si tus tres hijos son «buenos y cumplidores» (no se los digas porque se van

a sentir pésimo que los catalogás de tal modo) no los jodas con la hora de

sus llegadas. Sospecho más bien que vos estás desplazando sobre las tiernas

criaturillas una excitación retornada que estuvo en letargo no se por qué.

El tema está en vos, no en ellos. Dejalos vivir, mami.

Sigi

Tani – 20 de mayo de 2005

Para empezar podrías contarme cómo es tu depresión, desde cuándo te aqueja,

si es constante o amengua en algún momento, qué entendés por depresión;

también tu edad, tu condición, lo que se te vaya ocurriendo.

Así, en blanco, en frío, en seco, todo es imposible. Si lo que te deprime es

que nadie te adivine, probá con comenzar a hablar. Ahora o en un análisis

con todas la de la ley.

Sigi.

Mash – 20 de mayo de 2005

¡¡Contame lo del hombre «vidente» que «milagrosamente» apareció!! Primero,

porque los videntes no existen, segundo porque los milagros tampoco.

Probablemente vos misma has mirado como para ser mirada, o has mirado que te

miraran, dejando de posicionarte como «grano en el culo». Porque -ahora

queda más claro- si durante cuatro décadas no te diste cuenta que tu santa

madrecita era una dipsómana es porque tenías recortado bastante mucho el

campo visual. También, si tu vieja suele ni siquiera enterarse de tu

presencia ¿cómo te vas a enterar vos de la presencia de alguien capaz de (ya

no amarte, simplemente) mirarte con amor?

vamos todavía. Seguí con la terapia aprovechando el envión.

Sigi

Yeudiel Y. Rdrz Zan – 20 de mayo de 2005

Esto es un consultorio psicológico, no pediátrico. Ahora bien, desde el

sentido común, si tu bebe de 26 meses hace un mes que está con diarrea y

cuatro pediatras no han logrado detectar anomalía alguna, hay dos

posibilidades: o los pediatras están en un riesgoso error y hay que llevar

al niño lo antes posible al hospital pues puede morir deshidratado; o bien

tu concepto de diarrea merece ser cuestionado. Se trate de lo que se trate,

no dejes de hacer lo primero. Para lo segundo, hay tiempo.

Sigi

Angel – 19 de mayo de 2005

¿No te parece, Angel, que si tu chica se encuentra taaaaan conflictuada

podría hacer ella misma la consulta? tal vez mordiste el anzuelo en ese

personaje que ella arma: que nadie la quiere, que nadie la protege, que

nadie hace las cosas por ella, que nadie asume las responsabilidades que a

ella le corresponden. Porque el cuadro familia (de ella) de desamor, el que

te cuenta, es terrible; y sin embargo cuando vas a ver con tus propios ojos

de ningún modo resulta más abandónico que cualquiera. Esto de que esa

familia «no tiene una muestra de cariño entre ellos» es relativo. No el

cariño que ella pide y, menos que menos, el que ella te pide a ti.

De un modo u otro esa familia sigue unida tirando del mismo carro.

me gustaría escuchar a tu chica y a vos, el problema, es engancharte en lo

que ella afirma, darle por cierto sin crítica, sin detenerte a pensar qué

está pasando.

Cuidate

Sigi

Rosita – 19 de mayo de 2005

Que le hayas ocultado un embarazo a tu novio mientras estabas en la cama con

otro para después volver a él constituye una razonable causa para que el

hombre se halle muy pero muy enojado contigo y, por ello, tenga pocas o

nulas ganas de regresar a tus brazos.

Tus actos tienen consecuencias, no solo por el «accidente» que te hizo

perder el embarazo sino por el sistema de mentira (pues de eso se trata;

nadie se come que «esperabas el momento oportuno»), de intriga y ausencia de

compromiso con la verdad.

Te sugiero una consulta profesional, no tanto para tratar tu mascarada de

depresión sino para rever todos tus actos de los últimos tiempos. Por qué

llegaste a donde ahora estás.

Sigi

Thalia – 18 de mayo de 2005

Para comenzar podrías dar una revisión a tu elección de parejas. te

enganchaste con un amor lejano, casi imposible (nada es imposible) por lo

maníaco, por lo compulsivo (tal vez si estuvieses menos ansiosa podrías

conquistar el corazón de la maquilladora). Estás con una mujer y te calentás

con otra: pues bien, vale.

El asunto es que del modo en que lo contás, más que a una tórrida pasión se

parece a un ataque de angustia depositado en una persona. Sirve, de paso,

para alejarte de tu pareja sin tomarte el trabajo de preguntarte qué es lo

que ahí sucede.

Rebobina y volvemos a conversar.

Sigi

Patty – 16 de mayo de 2005

Decís que no tenés emociones, que nada te motiva, que no sabés lo que

querés, que no te interesa lo que estudiás, que no encontrás ilusión ni

atractivo en nada y no obstante te vas a casar.

Si fuera efectivamente cierta tu deslibidinización, te comento que tu

casamiento ha de ser un terrible error, que un pesado «deber ser» aplasta

tus afectos, sepultados bajo ese Orden Supremo que es preciso despejar. Te

preguntaría: ¿sos frígida? ¿te excitás sexualmente? ¿por qué estás con tu

novio? ¿te agrada que él te toque?

No confundas no poder manifestar con carecer. Algo debe haber rondando por

ahí pues te estás haciendo la pregunta.

Por la viceversa: ¿alguna vez sentís malestar, angustia, bajón o algo así?

Contame, preciso más datos.

Sigi

Gata – 15 de mayo de 2005

Salvo que veas a tu compañero colgado de las nalgas de otra mujer, tus celos

son (como no podía ser de otra manera) irracionales. Comenzá a revisar qué

sucede en la pareja, si tus pensamientos hacia la Otra no resultan de mayor

volumen que tus pensamientos hacia él, si tu maternidad no ha perjudicado el

vínculo de alguna manera, en fin, algo está pasando y lo más fácil es armar

algo con que tu hombre desea otra mujer.

Sigi

Marlamirla – 15 de mayo de 2002

Si tu conocido cree que es Jesús es porque está psicótico. Si no quiere

volver a tomar la medicación, al menos que vuelva a ver a su psiquiatra.

Sigi

Poca – 15 de mayo de 2005

Tal vez te gusta Bob Esponja porque nunca saliste de la infancia, por

roñosa, por imbécil, por psicótica, por haber votado a Bush, porque bebiste

demasiado, porque tu mamá te odia, porque tu papá te desprecia, porque tus

amigos se ríen de vos, porque tus amantes vomitan al salir de la cama

contigo, porque tus compañeros de estudio cruzan la calle cuando te ven,

porque los comerciantes te estafan, porque tenés mal aliento.

¿Algo más?

Sigi

Flaca – 13 de mayo de 2005

Soñás con baños sucios, con excrementos, que te observan haciendo tus

necesidades… ¿qué decirte?

No podemos interpretar sueños por fuera de un tratamiento psicoanalítico

donde aparecen los antecedentes del mismo (el resto diurno), las

asociaciones, en fin, de la forma en que la actividad onírica se trabaja con

seriedad.

Te doy algunas pistas: los sueños esconden (mucho) realizaciones de deseos;

estos deseos son inconscientes, infantiles, sexuales y reprimidos. Tal vez

la aparición de ese hombre que te mira…

Sigi

Capri, 13 de mayo de 2005

Es normal que un bebe de ocho meses cambie sus hábitos de sueño y se pelee

con ello. Vos misma vas a poder medir si se trata de un capricho o de una

molestia. Lo importante en esta instancia es no perder la calma ni enojarse

cuando lloriquea un poquitín y se siente molesto. Los chiquitos tienen los

hábitos de descanso que sus padres les proporcionan; si hay tensión, ellos

se tensas, y así sucesivamente.

Si perdura esta conducta, avisanos.

Sigi

Ezequiel – 13 de mayo de 2005

No es cuestión de que razones demasiado, lo que te sucede, a los 18 años,

tampoco es un exceso de madurez. Porque el raciocinio y la madurez es algo

que atrae a las mujeres, que están hartas de niños. Lo que me parece te pasa

es que estás caliente, ansioso, apurado y no te das cuenta; le das vueltas y

vueltas al asunto pero en el fondo lo que querés es zambullirte en ese

escote que tenés enfrente, en vivo y en erecto o en la imaginación.

Más sutileza y algo de paciencia.

Sigi

Nesi – 12 de mayo de 2005

La pegunta es al revés: cómo has llegado a desvalorizarte, a dejar de creer

en vos, a perder cualquier confianza, a convertirte en una celosa

insoportable, a transformarte en una temible berrinchuda.

No estás describiendo una mujer sino una niña, en primer lugar. En segundo

término, todo esto no te sucede a vos sola, hay oteros implicados,

posiblemente quienes te han rodeado y/o te rodean. Luego, buscá en tu

historia y ahí vas a encontrar pistas.

Contame qué hay en el libro de tu vida.

Sigi

Soy yo – 12 de mayo de 2005

Esto «Yo la …. de todas», rellena los puntos suspensivos con lo que tiene

a mano, es una epidemia que aqueja a las mujeres insatisfechas en general y

en especial a todas aquellas que en aquella bendita frase cierran una

respuesta. Algunas han hecho historia, como la que dijo «Yo, la peor de

todas», Sor Juana; buena poeta que creía que tenía sexo con dios, en fin…

Hay variantes; «Yo, la que más sufre»; … la más gorda, la más flaca, la

más fea, la más linda, la más incomprendida, en fin, la más. Sea como sea,

la más. Hay variantes onda «cómo me cuesta todo» o «yo, que sufrí tanto bla

bla bla»; hasta su máxima expresión: «… no hay hombres…».

Te cuento por si no querés enterarte: toda tu familia está pasando un

momento angustiante por ese problema judicial, cada uno empuja el molinete

con lo que puede y nadie necesita a uno/a que se corte sola/o y pida

privilegios o monopolios sufrientes. En este momento lo único que hace falta

es solidaridad y, si se te suma una cuestión personal, tramitalo por otro

lado. Caga pero no salpiques.

Sigi

Lala – 12 de mayo de 2005

Tal vez sí, estés loca. Tal vez te sientas loca. Tal vez hagas locuras. Tal

vez las cosas que hacés, una ves que las hacés, te parecen locas. Si buscas

«una pareja que sea lindo trabajador inteligente perfecto», lo encontrás y

después le buscás defectos hasta que te aburrís y lo largás; no estás loca;

más aún, lo que te sucede es lógico. Pues no hay nada más aburrido que un

tipo lindo trabajador inteligente perfecto, así, todo seguido y sin una coma

para darte un respiro. Más aún cuando al fulano le otorgás condición de

«pareja». ¿No es un poco mucho?

¿No se tratará de un tipo cualquiera al cual no te das tiempo de conocer.

¿No serás vos quien decreta que el agraciado posee todas esas virtudes

mientras que el susodicho no tiene tiempo para demostrar eso ni lo

contrario?

Revisalo y contame.

Sigi

Melanie – 12 de mayo de 2005

Tal vez tu novio te esté corriendo con la vaina, diciendo que se va a matar.

No corras el riesgo, por las dudas (no sé como es el tipo, sin dudas un

boludo: podés ser magnífica pero ninguna mujer vale una vida). Reenviale

este mail donde digo que es un pendejo, un arrastrado, un pollerudo, un

boludón. Si no te pudo conquistar por medio de la vida, menos lo va a lograr

con la muerte.

Sigi

Mash – 11 de mayo de 2005

¿Qué más pensaste sobre aquello de «ver, no ver,ciegos…» ?(¡¡amarreta, decí lo que se atraviesa por la sesera!!).

hay dos cuestiones que se escuchan en tu discurso: por un lado un estar parada frente al espejo virtual de la conciencia por largo rato, acaso evitando ver (oh, casualidad) lo que sucede alrededor, a los demás, como seres diferentes.

Luego, una cierta melancolía que puede recaer en la cobardía moral: esa manera de borrarse, de escatimar los pensamientos «para evitar un quilombo». Lo que no se dice en su momento retorna siempre como resentimiento.

Este quedar encantada contigo mismo, sumado a la retirada fóbica no es improbable que espante a más de uno.

Insistí con la terapia.

Sigi

Rebeca – 11 de mayo de 2005

Una forma de empezar a resolver las cosas es blanquear tu situación, contigo

misma y con ese hombre con el que convivís, que te dejó embarazada y al que

decís no amar. esto va a traer enormes complicaciones, tan grandes como el

alivio necesario y suficiente para comenzar a desenredar la madeja. hay

mucha gente que hace trabajos de mierda, que no le gustan y lo hace por un

sueldo que le sirve a fin de obtener gratificaciones en otro lado. El

trabajo alienado, en el mejor de los casos, financia oasis, tal vez

pequeños, pero oasis al fin.

Sigi

Mágico – 9 de mayo de 2005

No sé si sos tímido. Sí sé que sos amarrete, mezquino, avaro con tus

palabras y pensamientos. Tal vez a nadie le interesen, tal vez a vos tampoco

te interese que los demás se enteren. Vaya a saber…

Sigi

mIaNa – 9 de mayo de 2005

Me llama la atención que a las miembros de este club informal de anoréxicas

& bulímicas las llames «nenas» pues, quiero suponer, se trata de

adolescentes y mujeres jóvenes, algunas adultas que, claro, tienen todo el

derecho de hacer de su alimentación lo que quieran. Entiendan asimismo que

hay cierta gente, por ejemplo aquellos que las quieren, que esto les jode y

también tienen derecho a oponerse. Por eso la frontera entre unos y otros

resulta tan frágil, tan lábil.

Quienes la combatan y repriman obtienen un efecto contrario al buscado; es

una forma estúpida, mediocre y retrógrada de acompañarlas; intentan sumirlas

en mayor soledad y privarlas de un espacio para la palabra, que tanta faltas

les hace, chicas.

Una curiosidad de puro ignorante: ¿por que las anoréxicas y bulímicas son

siempre mujeres y nunca varones?

Que lo tuyo sea «un estilo de vida»; más aún «una forma de morir con arte»,

por supesto, vale. La pregunta es ¿es ese sólo estilo para vos?; más aún,

¿por qué elegir morir?. Porque hasta aquí lo que sucede (ignoro si se elige

o no) es que nadie te escucha.

Seguimos aquí

Sigi

China – 7 de mayo de 2005

Una niñita de apenas tres años de ningún modo ha de ser castigada y menos

que menos físicamente: el método desata lo peor, en ella y en vos. Decís que

tu esposo (¿es el padre de la criatura?) es «bien frío con ella»; pues

bien: el papá es frío y la mamá es sádica, mal pronóstico.

No es cuestión de «poner límites»; el supuesto «límite» es el nombre que las

revistas le dan a la represión para borrar el fracaso del primero momento de

transimisión de una enseñanza que fracasó. Los niños, cuando lloran, no

quiere decir que se quejen o que les duela algo o que rezongan, es muchas

veces su manera de expresar simples malestar, a veces hasta de comunicarse.

tampoco es cuestión de legislar el llanto como método de comunicación. A los

tres añitos una criatura entiende TODO; de modo que comenzá por hablarle.

Una recomendación: vos sos la adulta, la mamá y la nena es ella. No te le

equipares.

Otro asunto: ¿cómo va el asunto en la pareja? ¿la paternidad resquebrajó la

vida sexual? Suele suceder que el papá transfiera la instatisfacción sexual

hacia la bebé; es un rasgo estúpido de lo masculino que a veces se supera.

Los hijos son esponjas que absorben las pudredumbres de los adultos;

evítaselo.

Sigi

La confiada – 6 de mayo de 2005

Que has «estado con 4 tipos» ¿quieres decir que te acostaste con cuatro

tipos o qué?. ¿Que no te toman en serio significa que no se quedan contigo,

que se ríen de vos, que hacen morisquetas?

Desde ya hay algo que dificulta cualquier vínculo: tener que adivinar qué

estás diciendo, aún qué estás pensando. Si esto es un rasgo de carácter

estás en lo cierto. también lo de «4 tipos» hace que construyas una serie

donde quedan indeferenciados y quiero pensar que no se trataba de robots o

de clones sino de sujetos diferentes, cada uno con su particularidad, con

sus (buenas o malas) razones para quedarse contigo o huir. No es improbable

entonces que hayan percibido de vos un espíritu como de «todos los hombres

son iguales»: nada menos amables para (no sólo) un hombre (sino para

cualquier ser humano).

Sigi.

Peruvian – 5 de mayo de 2005

Observa con atención que ella te coloca y te quita como si fueras la pieza

de un juego de mesa; no hay términos medios y mucho menos oportunidad de

conversar lo ocurrido. estaban separados, ella se fue a la cama con otro

hombre (vos también «sólo por sexo», entonces eso no vale ¿cóooomo?) y

después resultó que era mentira para celarte, cosa que logró, aumentó la

distancia y entonces aquello que tanto te acosaba pasó a ser verdad. Para

peor en el mismo hotel y, desde ya, preguntaste hasta el hartazgo a ver si

fue hasta en la misma habitación. Ese morbo se llama en los libros

«fantasma homosexual masculino» donde empiezas a medir tu miembro viril con

el del fulano que se la puso a tu «enamorada», a comparar posiciones et.

hasta que terminás pensando más en el hombre que en tu hembra. Desata una

creciente inseguridad capaz de transformarse en paranoia, la amas y la odias

y no podés dejar de pensar en el tipo que estuvo en la misma carne en que

vos estás ahora. Un asco. Otra vez el tipo y dejás de mirar a tu novia,

claro.

Volvé a mirarla a ella para que ella te vea, conocela un poco más, escapale

a sus trampas histéricas y proporcionale los mejores momentos que un hombre

puede otorgarle a una mujer, a ver qué sucede…

Sigi

Patricia – 5 de mayo de 2005

Tenés a tu enamorado, él tuvo «un desliz» con una chica… ¿Un desliz? ¡Te

fue infiel! (si el acuerdo entre ustedes es monogámico! ¿Cogió con otra! (si

el acuerdo entre ustedes es sexo exclusivo).

Por esa actitud perdonavidas, negadora, suavizante (encerrada en la

palabreja «desliz») es que padecés de tamaña ambigüedad que te catapulta del

amor al odio. Comenzá por hablar con él algo del asunto que todavía no ha

sido tramitado entre ustedes, revean el pacto de amor que existe y exploren

nuevas formas de otorgarse en forma mutua tanto placer como confianza.

O mandalo a la mierda.

Sigi

Eri – 5 de mayo de 2005

Más que enamorada de tu ex lo que parece que estás es presa de una obsesión

cuya finalidad apunta a conservar rasgos perdidos irremediablemente de la

infancia. Fue tu primer novio, convivieron desde que tenías 20 añitos, es

decir que te acostaste con él tiempo antes y allí perdiste la virginidad.

Luego, mientras convivías con él murieron tus padres, por lo que el tipo

quedó al modo de relicario de los difuntos y la relación como álbum de, por

lo menos, la adolescencia.

No es a él a quien extrañas sino lo que representa pues, si comenzás a

mirarlo con cierta perspectiva, el fulano te recontracagó, paso a detallar:

hizo que te fueras con un verso sazonado de vidrio y sapos que te comiste,

se quedó con todas tus cosas, hasta con los perros, te dejó de patitas en la

calle de buenas a primeras sin avisar, jamás respondió a ninguna de tus

expectativas y finalmente nunca volvió a darte cinco gramos de bola.

Enterate.

Padecés el síndrome del primer encame, a partir del cual las comparaciones

(siempre odiosas) son inevitables, al punto que te están impidiendo

disfrutar de tu actual pareja y sus plácemes eróticos.

Si estas ideas recurrentes no ceden al ser desplazadas con el inicio de una

etapa dedicada a disfrutar de lo que sí has sabido conseguir, volvé a

escribirnos y vemos que recibas atención profesional. Cuando quieras.

Sigi

Juana – 4 de mayo de 2005

¿En qué aspecto, de qué manera, qué hace (o no hace) tu madre para que vos

digas que no te quiere? Pues no es cierto que las madres aman a todos sus

hijos por igual; aún más, hay algunas que ni siquiera aman a sus hijos. Muy

a menudo intentan reparar frustraciones, cuestiones que ellas no pudieron

realizar y ahora trasladan ese ideal sobre su cría. Por lo demás, la

relación de la hija mujer con la madre se resuelve de una sola forma: con

hostilidad. tarde o temprano, a riesgo de quedar atrapada en sus fauces.

Observo además un alto grado de celos respecto a tu hermana. ¿En que se

portó ella tan mal contigo y con vuestra mamá para que ésta última deba

quererte más a vos? ¿Desleal?

Necesito de algunas precisiones mientras avanza la idea de que tal vez sea

hora que te comiences a desprender de la casa materna y buscar tu vida en

otro lado, en los hombres por ejemplo. Pues ¿te imaginás a vos misma con el

tiempo convertida en lo que tu madre es en la actualidad?

Sigi

Mash – 4 de mayo de 2005

Pues bien, no llevás el traje de novia en la cartera ni asustás a los tipos.

Es otra la cuestión que, desde ya, ignoro por completo de manera que tenemos

que buscar la pista por otro lado. Sospecho que ha de ser algo que tenés

naturalizado; una conducta, una actitud, un modo, es decir un punto que

posiblemente no registres. Esto no es ninguna tara especial, le sucede a

todo el mundo y hace obstáculo siempre.

Decís: «no puede ser que nadie me vea». Nada más cierto. Ergo, puede ocurrir

que cada vez que alguien te ve vos estés mirando para otro lado, que veas

que te están mirando, que quieras que sean los ciegos aquellos que te

vean… tiro al azar, más para saber qué pensás que para acertar. Afirmás

luego que tenés una interesante personalidad, buena cara, buen humor y mejor

culo. Pues bien, contame lo de la personalidad a ver qué encontramos.

Sigi

Sirelwor – 3 de mayo de 2005

Voy a responder una a una las nueve preguntas que te dieron como ejercicio a

fin de que jamás pienses ni elabores por ti misma nada de nada y encuentres

todo hecho hasta convertirte una tarada capaz de hacer otros preguntas tan

torpes como las que ahora sos incapaz de dar cuenta.

1) Que Ventajas psicológicas puede proporcionar un producto de belleza a una

persona?

A una persona carente de personalidad, torpe, pagada de si misma, que no ve

más allá de lo que su imagen refleja en el espejo, eso: un espejismo.

2) Puede un producto de belleza hacer que la autoestima de una persona sea

alta?

De la misma manera en que el tamaño del pene es la garantía de la

felicidad.

3) Que pasaría si una persona utiliza un producto de belleza y no obtiene

los resultados que esperaba? Como se ve afectada su autoestima y su ego?

Si una persona busca aumentar su autoestima y reforzar su ego con un

producto de belleza lo más probable es que, al no obtener los resultados

prometidos en la propaganda, vaya por otro producto de belleza, aumente su

ruina económica y agrande la fortuna de los fabricantes sin llegar jamás a

pensar que es un bagallo irrecuperable y, menos, un imbécil.

4) Porque el ego representa un papel importante en las personas?

¿Ego? ¿Qué es el ego? ¿Es eso que, entre otras cosas hace que las personas

intenten pensar, por ejemplo que la palabra «porque» va en la respuesta y

cuando va como interrogación se separa en dos, así: «¿por qué?», con acento

en la é.

5) Porque disimular la edad hace que nuestra autoestima sea alta?

Hay multitud de especimenes subnormales que de ningún modo pueden sentir

orgullo o dar cuenta de su trayectoria: eso que sucede con los años, que

unos pocos aprovechan y muchos desperdician.

6) Porque una persona le puede afectar psicológicamente el tener arrugas?

Porque son inversamente proporcionales a la chatura de su corteza cerebral.

7) La perdida progresiva del aspecto juvenil o del atractivo físico puede

originar trastornos emocionales tanto por motivos estéticos como

psicológicos?

Sí, en las modelos, en las putas, en los políticos, en los conductores de

televisión.

8) Porque la mayoría de las personas sienten la necesidad de ser aceptado en

la sociedad, de ser lo que la sociedad exige, de mostrar algunas veces lo no

es solo para ser aceptado?

Otros sienten la necesidad de utilizar con corrección la preciosa gramática

que nos otorga la generosa lengua española así los demás pueden entender lo

que quieren expresar más allá de lo que aparentan.

9) Es cierto que el disimular la edad aumenta la autoestima?

Aumenta la autoestima del mamarracho, de lo patético, del ridículo.

Susana – 3 de mayo de 2005

Un parto lo tuyo, Su. Nueve meses saliendo con el hombre para que después te

deje por su mamá, en verdad, no es una opción. La disyuntiva o vos o la mamá

es, desde todo punto de vista, falsa. Más allá que la madre le haga escenas

infantiles, amenace con suicidarse o lo que le pase (y voy a decir un lugar

común): son amores distintos. Si el tipo no sabe o no se atreve a

diferenciarlos, es porque está en graves problemas. O bien lo que sucede es

otra cosa de la que no te has enterado aún.

Si el hombre, efectivamente, decide quedarse junto a la madre seducida &

abandonada, es mejor que te alejes, por tu bien.

Sigi

mIaNa – 1 de mayo de 2005

Nunca había escuchado nombrar Ana a la anorexia y Mia a la bulimia,

honestamente; ¿es invención tuya?. Tamaña forma de apropiártelas.

Ya habrás oído hasta el hartazgo que tanto Ana como Mia son una enfermedad y

todo eso, de manera que jamás insistiré pues, si te hace feliz, date el

gusto.

Ignoro por completo quién quiere cerrar tus grupos. Más aún, no se de qué se

tratan pero puedo asegurarte que estás apuntando en la dirección equivocada:

aquí nadie prohíbe nunca nada, ni es juez ni policía ni papá ni mamá ni tío,

ni cura, ni monja de nadie.

Contame qué son esos grupos quien y por qué los cierran y podré orientarte

si eso vale. También me gustaría saber cuál es la misión que decís dios te

ha encomendado en esta tierra. Si son grupos de chat, ¡bienvenidos!;

ustedes, como cualquiera, tienen todo el derecho del mundo a intercambiar

experiencias. Hay gente que toma orín y come mierda; también están en su

derecho siempre que no obliguen hacerlo a nadie más.

Tranquila.

Sigi

Patricia – 29 de abril de 2005

No monologues, Pat: buscá quien te escuche. De verdad.

Tenés abundantes razones para sentirte triste y descorazonada ya que quebrar

una relación de ocho años, de profundo amor, parece que cada tanto

correspondido, es sumamente frustrante. Pero repensemos los acontecimientos:

NO es cierto, de ningún modo que dos mujeres que se aman puedan armar «un

futuro como socialmente se exige», salvo que la sociedad sea Ratzinger. A la

sociedad no le importan ni le deben importar los acuerdos íntimos de las

personas; cada cual está en su derecho de amar a quien se le cante y el que

no esté de acuerdo que reviente en su ponzoña. Dos mujeres pueden hacer vida

matrimonial, incluso tener hijos (donante anónimo, adopción, etc.) y tener

una vida plena; es su decisión (vivir en común, tener hijos, eso…).

Tendrán, claro que tolerar las caras hoscas de los neandertales tontos, pero

no es cuestión de ir a vivir al Vaticano tampoco.

Luego, habría que repensar la verdad acerca del pretexto que da tu (ex)

pareja pues, si te ama con locura como ella afirma, podría soportar torcer

los mandatos decimonónicos. Acaso ella no esté haciendo lo que vos sí estás

intentando: pedir ayuda. Probablemente ella requiera de más ayuda que vos.

Y sin embargo de lo primero que hay que ocuparse ahora es de vos. Un buen

comienzo.

Sigi

Canigia – 29 de abril de 2005

Sí, chico, eres un gallina. Peor, ni siquiera: un pollo.

Sigi

China – 29 de abril de 2005

Esos temblores, ese humedecimiento de las manos, esa repentina mudez no

indican otra cosa que estás caliente, excitada, cachonda, hot, como quieras

llamarle, con ese chico. Probablemente a él le suceda algo parecido, por lo

que contás. Y es lo mejor que puede sucederles pues es el ingreso a la vida,

a la adultez, a lo mejor de la condición humana. Lo que no entiendo es

aquello de que «él es que quiere dar el buen ejemplo a los demás no

enamorándose de alguien». ¿Qué buen ejemplo puede ser eso? Pues todo lo

contrario. No enamorarse es como intentar abolir por decreto la ley de

gravedad.

Tal vez les esté sucediendo algo muy semejante, insisto, y ese sea el punto

de acercamiento.

Sigi

Luis – 28 de abril de 2005

Lo que le sucede a tu hijita de 04 años que desde hace 02 semanas se hace

pis encima en el colegio o en la movilidad que la transporta junto a otros

03 compañeritos se denomina enuresis y es bastante habitual en infantes de

esa edad. Por lo pronto es importante observarla y apreciar si esta conducta

persiste. Tu sospecha acerca de que el año pasado la llevaba la abuela y

este año no, puede ser una pista a seguir, una forma desplazada de extrañar

el hogar.

También que tu hija se angustie por este cero (0) que colocás antes de

cualquier referencia que la aluda, pues ella, como todo el mundo, no quiere

sentirse un cero a la izquierda sino un número entero.

Sigi

Alito – 28 de abril de 2005

La foto de Pampita al desnudo la debés haber olvidado debajo de la cama o en

el baño o en cualquiera de los lugares donde te masturbás habitualmente.

Sigi

Clari – 27 de abril de 2005

Apostaría que en tu vida, en tu historia, te has «tragado» más de una

situación que no hubieses querido dejar pasar. Y viceversa, podrías haberte

«comido» alguna cuestión que en su momento no quisiste, no pudiste, vos

sabrás.

Estoy de acuerdo que te vendría muy bien un espacio donde hablar de esto.

Nuestro sistema de trabajo es responder estas consultas públicas que se

editan en nuestra página web. Eventualmente, orientamos a instituciones

también públicas y, en caso de pedirlo en forma manifiesta, podemos derivar

a una consulta privada con alguno de nuestros profesionales.

Sigi

Joha – 27 de abril de 2005

Tal vez te harta tu novio porque estás con él desde los 12, es decir desde

hace cinco años y en este lapso la vida de una mujercita como vos cambia

mucho. Entre otras cosas se abre el mundo, aparecen otras personas, otras

tentaciones. Tu duda es más amplia de lo que parece: es la barrera que

separa la vida infantil (cuando tenías 12) de la adolescencia (ahora, a los

17) y, claro, la plataforma de lanzamiento para la vida adulta (que ya

llegará).

Tu desazón parece arraigarse en que querés otras cosas y aún no sabés

cuales. Ponete a averiguarlo.

Sigi

Bestsabe – 26 de abril de 2005

¿Podrías colocar un poco en contexto desde cuándo, tal vez por qué te sentís

triste, mal, sola, sin poder dormir bien? Por lo sintético de tu mensaje

cualquiera podría decir que tu sentimiento de frustración proviene de la

demanda que le hacés al semejante de que adivine lo que te sucede, lo que

pensás, lo que querés. Y como la telepatía no existe, es bastante natural

que te sientas así.

Abrí un poco el panorama para que pueda ayudarte.

Sigi

Vaitvian – 25 de abril de 2005

Es bastante natural que tu hijo de 6 añitos presente fuertes resistencias a

integrarse en la escolaridad. Precisamente es la edad en que se desprende de

la madre y comienza a intercambiar con el mundo exterior. Por algo es la

edad en que le les imparte la lectoescritura.

Escucho algo más en tu mensaje: que tú no estás bien emocionalmente. ¿Es

por lo de tu niño o por algún otro asunto? Sospecho que lo segundo. Y esto

se traslada de la madre al hijo: pues describes una agresividad

suplementaria a la habitual en un infante de esas características.

A todo esto ¿qué hace el padre? ¿Tiene padre?

¿En Panamá, donde vivís, los maestros están capacitados para contener a un

niño con estos problemas? ¿qué dicen? ¿O es como en la Argentina donde los

docentes hacen «como si» educaran?

Por el momento, pensemos que la violencia que tu hijo despliega la traslada

de otro lado, proviene de otra parte. Prueba con decirle, a cada acción

intempestiva, que no es así, que no es con eso con lo que se la está

agarrando.

Sigi

Poli – 25 de abril de 2005

Compatibilizar lo que has estudiado en la escuela de bellas artes con un

trabajo capitalista es más que difícil ya que intentás juntar la emoción

estética con la producción de mercancías. Son dos cuestiones distintas y

raramente se cruzan. De allí que la confusión que te habita es comprensible

y proviene de una adaptación si no imposible, muy difícil.

Ignoro qué especialidad de las artes plásticas es la que desarrollás. En un

país civilizado podrías hacer dibujos de turistas en un lugar histórico,

pero aquí en Latinoamérica lo más aledaño a lo tuyo puede ser la publicidad,

el diseño, la ilustración. El mercado está saturado de manera que la otra

vertiente es bancarte un trabajo cualunque y desarrollar tu veta artística

por otro lado. Una suerte de «mientras tanto» hasta que puedas desarrollar

tu arte.

Vas a tener que remar contra la corriente, Poli. La mejor de las suertes.

Sigi

Mash – 25 de abril de 2005

Más que continuar con la degustación sexual por el momento, convendría que

quites el traje de novia de la cartera ya que cada ves que la abrís, el otro

sale corriendo.

La gente, por lo general, antes de armar una historia de amor, acaso una

pareja, necesita conocerse y pasar por la cama es un buen comienzo. Otra

variable es ¿qué tenés vos para ofrecerle a un hombre? ¿Qué le puede

interesar? Porque un buen cuerpo, una cierta habilidad para mover la pelvis

nunca es suficiente? Pues si lo que le ofrecés es una mujer a la que hay que

mantener, que carece de vida propia, que no tiene ningún proyecto personal

en la vida, cuyo futuro es llenarse de hijos y cultivar la celulitis, es

lógico que los tipos salgan rajando. No creo que sea tu caso, claro.

Sigi

Alejandra – 23 de abril de 2005

Por lo que deduzco de tu más que escueto mensaje,. el padre de tu hijo de 18

años acaba de morir y en vida consumía drogas (¿cuáles?). Tu hijo también

consume (¿las mismas drogas?), ya no quiere concurrir a la escuela y vos

estás angustiada por esto.

¿Con el padre en vida este problema no existía?

En primer lugar, esta coincidencia sugiere que tu hijo guardaba una fuerte

identificación al padre que, además, habilitaba este lugar del consumo. No

quiero decir «adicción» porque, según parece, su aumento presunto de consumo

actual y su desidia pueden ser parte del duelo por el padre. Algo así como

un ritual en el que se conservan los signos, los ídolos (las drogas) a fin

de mantenerlo con vida en la memoria de alguna (torpe) manera.

Esta no menos torpe explicación intenta poner las cuestiones en contexto

pero de modo alguno evita realizar una consulta en un centro especializado.

Por nada del mundo recurras a la ley, bajo la forma de un juzgado o la

policía ya que, en Latinoamérica, ellos son los mafiosos narcos, por lo

general.

Aunque parezca paradójico en esta instancia tal vez sea preferible que tu

hijo pierda un año de escolaridad pero realice el duelo por su padre y en el

mismo movimiento se desligue de las drogas.

Sigi

Rx – 22 de abril de 2005

El delirio místico hace consistir en el más allá aquello que no existe ni se

encuentra en el más acá; en la corteza de este vapuleado planeta. Como

cualquier delirio es una construcción del inconsciente, con la peculiaridad

que tiene entidad de realidad. El fanatismo religioso, la alucinación del

milagro, las apariciones, etc., tienen esa categoría. Su principal función

consiste en borrar una importante porción de la propia historia, acaso

hechos traumáticos, muy probablemente un importante bagaje de ausencia de

amor, insatisfacción sexual, en fin, suplantarlo por algo intangible.

Lau – 22 de abril de 2005

El sueño de la caída que no culmina por un espacio oscuro es un clásico de

la literatura onírica. Ha sido interpretado como una traslación al dormir de

las primeras sensaciones sexuales registrables en el cuerpo y es lo que

antecede al orgasmo. Por eso lo has tenido en la época en que eso sucede: en

la prepubertad. Estos sueños típicos a veces suelen extenderse durante años,

muchas veces hacia la vida adulta y señalan alguna situación de

insatisfacción sexual. Lo cual es lógico por la edad, donde la sexualidad

propia del aparato genital en vías de madurez se está constituyendo.

Por otra parte, llegar a un lugar y sentir que ya estuviste allí, o hablar

con una persona y anticiparte a lo que va a decir se llama dejá-vu y está

muy estudiado en los libros. Sucede lo siguiente: hay un rasgo, un retazo de

lo que estás percibiendo, que te evoca un recuerdo que ha sido borrado,

reprimido en su momento por alguna razón y, como pugna por retornar a la

conciencia, lo hace por el primer resquicio que se le abre. Ese rasgo, esa

porción en común entre la percepción actual y el recuerdo reprimido es el

hueco por el cual se cuela. Lo mismo sucede con las palabras y las frases,

además del contundente hecho de que el ser humano es bastante previsible.

Una curiosidad: ¿tal vez padezcas temores, mieditos, alguna fobia?

Sigi

Yss – 22 de abril de 2005

No te voy a ayudar si vos no querés pero tampoco puedo evitar responderte ya

que nuestro compromiso en contestar todos los mensajes que recibimos. Cada

quien tiene derecho a disponer de si mismo por más que la frontera de esta

libertad es cuando comienza a hacerse daño. Por ejemplo: en vez de cortarte

el cuerpo es mejor cortarle el rostro (metafóricamente, digo) a la turra de

tu vieja, a tus hermanas, a todos los que te desprecian. No se si te das

cuenta que estás haciendo sobre vos lo que los otros te hacen, o sentís que

hacen contigo.

La «salida rápida» como con claridad la describís, es eso, lo rápido pero no

lo eficaz. hay quien te escuche como hay quien te mire, sólo tenés que

escuchar a quien te escuche y mirar que te miran.

Sigi

Sandra – 20 de abril de 2005

A menudo el amor es como una planta delicada: hay que regarla con la humedad

del cuerpo, mantenerla tibia con la pasión, cuidarla regularmente con

ternura, otorgarle un lugar apropiado. Si al hombre lo trataste mal, lo

ofendiste (como confesás), lo descuidaste… lógicamente en algún momento ha

de dejar de amarte, y tiene razón. Nadie puede amar a quien le maltrata. El

tipo sostuvo la relación todo lo que pudo (proyectos, galanterías,

mimos,etc.) y en un momento se saturó, se pudrió, quedó desbordado. Y se

fue. Pues el galán puede estar enamorado sin que ello implique convertirse

en mártir. O en pelele. O en tonto. O en masoquista.

Podrás pedir perdón una y mil veces, aunque si volvés a reiterar la misma

necedad otras tantas, difícil es perdonar y más aún creerte.

Podrías revisar si verdaderamente lo amás (en ese caso lo hubieses cuidado)

o si en el fondo lo que estás buscando es un esclavo, un objeto sexual o un

hijo. U otra cosa para la que el, naturalmente, no se presta.

Miralo un poco, correte del espejo y seguí participando.

También, busca otro. A este lo has arruinado (para vos).

Sigi

Yani – 20 de abril de 2005

Lamento el fallecimiento de tu padre, Yani. Pues bien, este luctuoso dato lo

ponés tan pegado (en tu mensaje) al drama con este muchacho con el que

mantenés algo que «solo implica una relación sexual» que no puedo dejar de

pensar que hay un puente muy corto entre uno y otro (el inconsciente es así,

turro) por donde pasan culpas de ida y de vuelta.

Pues si vos querés tener un vínculo con un hombre dedicado al saludable

deporte del sexo, sos grande, adulta, responsable y entonces, vale. Desde ya

que siempre se corre el peligro de enamorarse (ergo sufrir o ser feliz, o

ambas), también de contagiarse algo si no se utiliza látex. Con tener este

par de precauciones, basta.

Haz el duelo por tu difunto padre y coge salvajemente mientras el cuerpo te

de pero, de ser posible, cada cosa en su lugar. El sexo es un remedio eficaz

(mas nunca definitivo) contra la angustia, la pena y la melancolía. ¿Tenés

libido (ganas, calentura) pese a la tristeza para obsequiarte unos

contundentes orgasmos? Si es así, no dejes pasar la oportunidad con un

hombre que te trate bien.

Sigi

Pequeña – 19 de abril de 2005

Así, siendo Pequeña jamás dejarás de ser pequeña y, por lo tanto,

caprichosa, dramática y engreída. ¿Qué te retiene en la pequeñez? Ya que los

pequeños sólo hacen cosas pequeñas y jamás cosas grandes y, menos aún, cosas

de grandes. Como el sexo, el amor, el trabajo…

Tal circunstancia, a los 30 años, es preocupante.

Mantener (intentos de) vínculos amorosos a kilómetros de distancia es una

garantía de nunca salir del lugar donde estás, aparte de la seguridad que

opondrás enormes dificultades (aún geográficas) a que te toquen. Y esto trae

sumo nerviosismo.

Dejame adivinar: a los treinta ¿vives con tu familia? ¿Sos virgen?

Contame un poquito más

Sigi

Galleta – 19 de abril de 2005

El mundo es ancho y ajeno. Por lo tanto es preciso ir apropiándoselo de a

poco pues de contrario siempre vas a estar en territorio extranjero. Tu casa

natal parece haberse convertido en tierra extraña y acaso lo que sucede es

que tú mismo ya no eres el que los demás quisieron que fueras.

En el medio de este enredo escucho una proliferación de rituales religiosos

(católicos, adventistas, evangelistas, teólogos…) cuya principal función

es hacer que mires al cielo en vez del lugar en dónde estar parado y hacia

donde quieres rumbear. religiones basadas en el temor, de ahí proviene en

parte ese miedito a que las amistades y los afectos en algún momento pueden

hacerte daño. Sumado, claro está, a que tu padre es un tipo jodido ya que

nada se puede hacer sin su anuencia.

Vete a donde quieras, apropiate del mundo y, principalmente, de tu vida.

Si puedes optar, descarta la Argentina (esto es una calamidad y cada vez va

a estar peor); Brasil tiene mejores perspectivas.

Sigi

Capricornio – 18 de abril de 2005

Una relación como la que relatas, que se mantiene a cambio de algo, sin

«cariño sincero», con maltrato, disconformidad y despotismo es, en efecto,

enfermiza. Prueba con otro tratamiento pues, más allá de lo que al hombre le

pase, el punto en quedás enganchada es preciso diseccionarlo a fin de que

ese núcleo quede desactivado.

Para comenzar, ¿qué quiere decir el tipo cuando te acusa de «mal carácter»?

¿Siguen teniendo sexo? ¿Podés salir con otros hombres. España es grande y

poblada.

Sigi

Maya – 18 de abril de 2005

La cuestión es al revés: tu niñita de casi tres años tiene derecho a contar

con el padre, sea lo que este sea, se comporte como se comporte (siempre que

no le haga daño, se entiende) y aparezca cuando aparezca. ya tendrá tiempo

ella de decir que tiene un padre maravilloso o un reverendo hijueputa, de

manera que intenta no anticiparte y hacerlo tú por ella.

El padre le da lo que tiene para darle de la forma que puede. Por algo no

estás tú con él ni él contigo. Si fuera un tipo estupendo lo extrañarías,

morirías de amor y no parece ser la situación. ¿O sí?

Huelo algo a lo lejos que acaso tenga alguna relación con tu propio padre y,

de paso, ¿has podido relacionarte luego con otros hombres o estás

devorándote la niña?

Sigi

Pau – 17 de abril de 2005

Renunciar no es la forma de aventar la angustia. Pues ese dolor en el pecho, esa ausencia de sentido, esa nada que te embarga se llama angustia. Aparece cuando no la llamas, se va en forma repentina y cambia las formas de hacerte sufrir.

¿Cómo va tu sexualidad?

Sigi

Rx – 17 de abril de 2005

Si quieres, conviértete al judaísmo.

Lo que padeces se asemeja demasiado al delirio místico.

Sigi

Cienciano – 15 de abril de 2005

Si hay alguna posibilidad de que dos enamorados de 24 y 25 años eviten distanciarse esa es precisamente que intenten un encuentro sexual: cojan, garchen, hagan el amor, díganlo como lo digan, pero háganlo sin lugar a dudas.

Ignoro por completo la razón del desgaste de la relación pero podría apostar mi doctorado en Paris que es por el hecho de no tener sexo que han llegado a tal punto de erosión. Se cuidadoso con ella la primera vez; mantente suave, dulce y lubricado. Que ella se relaje y no espere gozar en forma fantástica a la primera penetración. Insistan.

No has puesto dirección electrónica donde responderte. Eso sí: ponte látex.

Sigi

Cris – 14 de abril de 2005

Dudo que la terapia freudiana (el psicoanálisis) no pueda curar una fobia de

esa naturaleza. Probablemente quien no pudo curarla fue el terapeuta. O el

paciente, es decir vos. desde ya el psicoanálisis es incapaz de curar el

ataque de pánico, porque el ataque de pánico no existe, es un invento de los

laboratorios que venden psicofármacos. Sí existe una forma de la vieja y

machacada angustia que aparece bajo el modo de temor a salir, desencadena

algunas fobias y tiene ramificaciones surtidas. El llamado ataque de pánico

aplasta en un ramillete de sintomatologías generalizadas la diferencia que

va de un sujeto a otro.

Intentalo de nuevo. No te quedes en el nombre rimbombante. Hablá de lo que

te pasa con alguien. Si es profesional, mejor.

J.

Samy – 14 de abril de 2005

Si sos muy celosa y no obstante no hay razón para desconfiar de tu pareja,

la primera desconfianza que puede haber es hacia vos misma.

Los celos son siempre irracionales y lo que hacen es que esa «otra» que

imaginás con tu partenaire suele ser esa que vos no podés/querés llegar a

ser.

Sigi

Winy – 14 de abril de 2005

¿Alguna vez tuviste un orgasmo mientras un hombre te penetraba? Pues si

cuando estás en plena faena, te excitás y no podés alcanzar el clímax,. hay

que ver si es ahora, si es desde siempre, si es con ese hombre (o mujer), en

fin, varios detalles.

La única pista que me das es que, decís, no podés «explotar», tratá de no

explotar (sería un enchastre) sino de acabar, correrte, irte: como se diga

en tu pueblo. A veces la ambición aplaca la existencia cotidiana. Contame

más.

Sigi

Frost – 14 de abril de 2005

No puedo asegurarte que estás loca, en especial mientras te hagas preguntas: esto al menos sostiene cierta cordura. Chiflada estarás, seguro, cuando dejes de hacértelas.

Tanto ese chico en el cual no podés dejar de pensar como el amigo imaginario con el cual te masturbás son construcciones cuya principal función es evitar y/o postergar todo lo posible animarte y desear; es decir, acercarte a un chico y conocerlo, interrogarte qué querés y cómo lo querés. Pues mientras estén boyando por las esferas celestes jamás lograrás obtener algo concreto sobre la corteza de este planeta.

Sigi

XXX – 11 de abril de 2005

Te voy a decir con precisión «de que manera influyen ciertas marcas de reconocidos diseñadores para que una persona aumente su ego al usarla» (sic):

– Versace: desata el crecimiento irreversible de una masa adiposa que impregna todo el ego. impregnándola de viscosa grasitud, haciéndolo impenetrable. Solidifica la autoestima hasta tal punto que se torna refractario a toda crítica, transformándose en forma paulatina en menemista.

– Armani: desarrolla una fuerte tendencia al implante de glúteos y siliconas surtidas a fin de rellenar los espigados talles y amplias hombreras de los modelos. Por lo general en los diseños masculinos se observa una creciente feminización, a la inversa de lo que acontece con los diseños femeninos que se masculinizan en forma preponderante.

– Fiorucci: infatuación del ego que pasa a florearse y estamparse con los colorinches provenientes de su más tortuosa fantasía. El sujeto, como dicen en el barrio, «se la cree», inyecta de energía el narcisismo, repudia la prueba de realidad y comienza a votar al radicalismo.

– Kosiuko: se ha observado en la clínica una fuerte regresión a la adolescencia y un consumismo dirigido hacia los lubricantes suaves, destinados a calzarse las prendas de tal diseño, preferiblemente de un talle menor al del/la usuario/a, provocando crucial inconvenientes respiratorios.

– Pierre Cardin: convierte el ego del portante en un paradigma de creciente frigidez afectiva, distanciamiento de sus afectos y comienzo de un incipiente delirio de grandeza. también se ha detectado una mutación fónica en la que los fonemas «f» (labiodentales) van rotando hacia fonemas tipo «gg» (arcadicos).

Como la lista es amplia, nos hemos remitido a los diseñadores pret-a-porter y de alta costura más reconocidos. Estudios más específicos se requieren a fin de explorar marcas propiamente dichas como Adidas, Nike, Polo, Skippy, Havaianas, etc.

De todos modos, XXX, la moda sigue siendo la angustia que en forma inoperante intenta alojarse en cualquier objeto.

¿Qué te preocupa, súper extra large?

Sigi

Carolina – 7 de abril de 2005

Tenés razón de no querer acudir a terapia si sentís que es por obligación. Aunque vomites cada vez que huelas algo que no te gusta en la relación con tu novio; aunque la relación entre la ex de tu novio y tu suegra te de náuseas; aunque la ex de tu novio se le meta en la casa (¡¡y quién sabe en qué más!!) y rompa tus cartas te revuelva el estómago.

Lo que importa es que, cada vez que algo apesta, que huele mal, que aparenta estar repodrido, vos hacés esas reacciones gastrointestinales. Si no vas a terapia, al menos hacele caso a estas reacciones físicas que algo están alertando. No es cuestión de andar comiendo sapos.

Sigi

Nezy – 6 de abril de 2005

Una ereccion es cuando a los varones se les para el pito.

La disfunción eréctil es cuando hay allí problemas, que en general consisten

en que se les para poquito.

Existen diferentes tipos de disfunción eréctil: muy poquito, un poco

poquito, siempre, a veces, etc.

La disfunción eréctil no es tan solo una parte del envejecimiento.

Las causas de la disfunción eréctil son múltiples.

Se diagnostica por simple observación del pene en cuestión.

El tratamiento de la disfunción eréctil varía según el caso del pene

afectado.

Existen factores de riesgo, para simplificar, la vida es el principal factor

de riesgo para esta y cualquier otra disfunción.

Los pacientes no deben contarle a su pareja acerca de esta enfermedad, pero

pueden hacerlo si lo desean. De todas maneras, la pareja del paciente se da

cuenta perfectamente de esto aunque el paciente no se lo cuente.

No se debe acudir en pareja a las consultas, pero puede acudirse en pareja a

la consulta.

Nezy: increíble. ¿Qué te sucede?

Dra. Anna Melanie

Berbie – 5 de abril de 2005

Puedes preguntarte por qué no quieres (relacionarte con la familia de tu

novio), que justo justo para él es lo más importante. ¿Celosa? Y qué te pasa

con el hecho de que tu novio te compare permanentemente con su hermana.

¿Super celosa?

Dra. Anna Melanie

Bel – 5 de abril de 2005

Quieres un tratamiento psicológico para ocuparte de tus inseguridades y

miedos. Bien.

Dudas si le escribes a una psicóloga o a un vecino que puso una pagona. Le

escribes a una psicóloga.

Preguntas si los psicólgos atienden por obra social. Según.

Dime dónde vives y qué obra social tienes así veo si puedo orientarte en la búsqueda.

Dra. Anna Melanie

Papo – 5 de abril de 2005

Si sabes que sabes arreglar tu problemita de eyaculación precoz, con el

enojo y la frustración que te produce, no lo dudes: arréglalo. Si en ese

saber que sabes necesitas consultar, consulta nuevamente. Escucho.

Dra. Anna Melanie

La Tucky – 3 de abril de 2005

Desconfías de los hombres que suelen ser tu pareja sin tener motivos. Tienes

razón.

Dra. Anna Melanie

Danedumac – 2 de abril de 2005

Es muy penoso el problema de tu amiga, con su padre cocainómano. Se ve que

te afecta mucho. No se me ocurre ninguna otra cosa además de las que ya ha

intentado esa familia. Tampoco veo la manera en que se relaciona la idea de

Dios con este tema. ¿A qué te refieres? ¿Cuál dios? ¿Lo piensas en relación

con la idea de dios padre?

Dra. Anna Melanie

Valentín – 31 de marzo de 2005

Claro que podría alguien ayudarte, sobre todo teniendo en cuenta que estás

decidido a ayudarte a remontar las pérdidas de tu padre y de tu pareja.

Dices que quieres hacer una terapia efectiva, luego de la medicación y los

libros de autoayuda que significaron sostén para estos años. Bien. Hay mucho

-en ese ámbito- para trabajar. En principio, ese «todo» que imaginas que

tenía tu pareja, sobre ese fondo de «nada» que te imaginas (no) teniendo. .

Si quieres conectarte con nuestro equipo, envíanos un teléfono de línea y

los horarios en los que podemos ubicarte y nos comunicamos contigo.

Dra. Anna Melanie

Yani – 2 de abril de 2005

Me parece que, dado que no estás enamorada ni quieres nada serio con el

hombre que conociste cuando tu papá estaba internado, y que él ya no convive

con su mujer y te ha llamado, da igual que lo llames o no. En fin, nada

serio, como vos decís. ¿Y tu papá cómo anda?

Dra. Anna Melanie

Grace – 30 de marzo de 2005

Bueno, si te masturbas solamente una vez al año y luego -a la semana

siguiente- te enfermas con vómitos por la culpa que te produce, el problema

se plantea si desearas masturbarte más seguido, lo cual represenataría una

incomodidad más seria. No me queda claro qué quieres, si quieres dejar de

masturbarte, hacerlo más seguido, averiguar qué te sucede, modificar algo.

Dime.

Dra. Anna Melanie

Escobera – 28 de marzo de 2005

Quitarte un pretendiente que no te agrada de la cabeza, algo así como

barrerlo. Ignoro cómo puede hacerse eso. Pero pienso que acaso te agrade

tener un pretendiente, aunque sea en la cabeza, aunque no te agrade.

Pensando un poco más, en esa línea: ¿has experimentado con pretendientes que

te agraden en áreas distintas a la cabeza? Tal vez por allí encuentres

alguna respuesta.

Dra. Anna Melanie

Marina – 28 de marzo de 2005

Con mujeres, con varones, de a dos, de a tres, cuando te valoran cuando no,

cuando se enamoran cuando no. Te vas pero no te vas, te quedás pero no te

quedás, si es maravilloso si te da rechazo si te da pena. Da igual.

Insatisfecha, angustiada, cansada, sufriente. Y tu sueño es… ¿Un consejo?

No. Más bien una idea: despierta. Y una vez despierta, puedes preguntarte ya

no por tu sueño, sino por tu deseo. Vale la pena.

Dra. Anna Melanie

Gardo – 28 de marzo de 2005

No sé a qué se deba que quieras cambiar permanentemente de pareja sexual,

que no puedas ser fiel, que pagues por sexo. Tampoco sé qué se debe ni a

quién. Pero algo tendrá que ver -por lo que dices- lo que te ocurre con lo

que se debe y a qué. Deuda y deberes. ¿Qué se te ocurre?

Dra. Anna Melanie

Pioquinto – 28 de marzo de 2005

No me dan los números. Para la historia que cuentas, en la que todo fue bien

(llamativamente bien intelectualmente, en deportes y en arte, con premios y

galardones) y comenzaste tu carrera profesional y allí el divorcio de tus

padres y la agonía de 4 años de tu padre y tu desmoronamiento psicológico y

enfermedad neurológica y daño por medicamentos y tratamiento alternativo y

mejoría y recomienzo de otra carrera y sintomatología actual… me faltan

por lo menos 5 años. Dices que tienes ¿21 años? Parece que la vida para ti

fuera una carrera. Por otra parte, respecto de tu padecimiento actual

(pánico en situación de examen) me extraña que lo que te preocupe sea perder

algún semestre de esta, tu nueva carrera. ¿Adónde te parece que quieres

llegar?

Dra. Anna Melanie

Presi – 28 de marzo de 2005

Como un presidiario presionado presidiendo el club del infortunio,

precisamente en la escena reservada para la intimidad y el amor (la pareja y

la familia), sostienes una situación sumamente tóxica para ti y para tus

hijos. Pides una estrategia para salir de la trampa en que te encuentras,

una trampa en la que tu esposa no te quiere ni quiere folgar contigo, te

amenaza con dejarte los niños e irse y tú no puedes coger ni con ella ni con

ninguno ni ninguna otra desde hace años. El tema va mucho más allá de ella y

de que no puedes separarte de ella y del rollo con los niños. El tema es qué

te pasa y por qué te haces esto. Que yo no lo sé, Presi, pero presiento que

la cosa al no ser sexual, es sexual. Y para tratarlo en un diván.

Psicoanálisis ya.

Dra. Anna Melanie

Gorda – 25 de marzo de 2005

Cuéntame a qué te dedicas ahora, quiero decir, una vez que has renunciado a

tus labores como docente por sentirte insatisfecha con tu ambiente de

trabajo, y de qué vives, quiero decir, de dónde surge el dinero con el que

pagas la por lo visto mucha comida y demás insumos necesarios para vivir

incluso insatisfactoriamente. Parece que lo insatisfecho es una marca fuerte

en tu vida y en tu boca, y parece que se produce más allá de lo que recibas,

ingieras, te comas. Mucha comida y ningún beso, dices, por esa boca, que,

claro, mientras esté tan afectada al aparato digestivo, poco puede alguna

otra cosa. Dime qué piensas.

Dra. Anna Melanie

Pelon – 23 de marzo de 2005

Según el diccionario de la real academia española, pelón dícese de quien

tiene muy escasos recursos (económicos). En esa línea, tu consulta. Miembro

pequeño y eyaculación precoz, que es como decir, un fastidio.

Querer tenerlo más grande es -según mi experiencia clínica de ya más de dos

décadas- la ilusión de las multitudes. Todos (y curiosamente todas) quieren

tenerlo más grande. Sea como fuere que lo tengan o no lo tengan. La

eyaculación precoz es otro tema, menos relacionado con el tener, más en

sintonía con el gozar. Poquito. Por el centímetro dices pequeño y por el

tiempo dices poco. Si lo pensamos desde otro lugar, distinto de la medida

que nos proponen el centímetro y el reloj, hay mucho para pensar. Qué de

pequeño y de a poco te hace padecer. Sigo escuchando, en esa línea, no

crono-métrica.

Dra. Anna Melanie

Ihaella – 23 de marzo de 2005

De nada. Escuchar es parte importante de mi trabajo. Y escuchándote -en

principio- me parece que sí, que estás en problemas. Pero tranquila, lo que

a ti te pasa no es tan raro ni tan diferente del resto de la gente. Hay

mucha gente así, con lo que crees que es «tu» problema. Es algo bastante

ordinario por frecuente. Crees que las otras «nunca» están solas porque

tienen pareja. Crees que «nunca» serás feliz. Te ilusionas con el que no te

da bola. Crees que no eres correspondida (tú das más siempre). Crees que la

gente te utiliza. Y sabes que no hay solución, por lo tanto me corrijo: no

quieres un problema, quieres un dilema. Y ya lo tienes. Si cambias de

opinión (cosa también bastante ordinaria por frecuente) y quieres tener un

problema y ponerte a trabajar en resolverlo, escribe. Trabajo para eso.

Dra. Anna Melanie

Mash – 22 de marzo de 2005

¿Qué no hay hombres? ¿Que Buenos Aires los ha encerrado bajo 7 llaves?

Fuentes que no me es dado revelar afirman que hay por allí cada bombones

sueltos y dispuestos.

Ve por más, y al diván, Mash. Algo hay en tu posición que dificulta el

encuentro que ¿anhelas? ¿temes? ¿desprecias? ¿odias? ¿buscas? ¿rehuyes?

Posiblemente un poco de todo eso.

Una frase alentadora (y equívoca, para sembrar inquietudes), a pedido de la

consumidora: El deseo da la medida de lo posible.

Dra. Anna Melanie

Maialen – 22 de marzo de 2005

¿Qué edad tienes, que todavía tienes tanta madre (que no te escucha, que te

ignora, etc)?

Luego: ¿qué pasa con tu padre que no te ayuda?; ¿con las amigas que tampoco

tienes y no te escuchan?

Como tú, nadie tiene a nadie, y va sin mayúsculas. Y es muy interesante lo

que puede construirse con eso. Vínculos, por ejemplo. Cuando sucede que te

tocan en la lotería padres que no te dan pelota, hay dos opciones:

1. Sentarse a esperar que el resto del mundo nos indemnice por eso, o

2. hacer cosas para que alguna gente tenga ganas de pasar un rato con una

(escuchar, cuidar, atender, estar presente, querer y hasta amar.)

Dra. Anna Melanie

Jessica – 22 de marzo de 2005

No pareces una chica de simplemente 14 años. Me parece una mentirita, como

las que dices que mientes para dar pena. Bueno, sea o no así no me da pena.

Si fuera así, que te inventaste un novio y luego inventaste que se murió

para dar pena, y luego realmente murió tu amiga y mentiste cuando se te pasó

la pena para dar pena, etc., lo que te recomiendo es que le pidas a tu papá,

mamá o adulto responsable que te ayude a realizar un tratamiento

psicológico, con el propósito de averiguar qué te sucede, por qué y cómo

puedes modificarlo. Sigo escuchando.

Dra. Anna Melanie

Pilola – 21 de marzo de 2005

Fíjate que te sobra una «l» para ser piola, como le decimos en los ríos de

las plata a los cancheros, astutos, copados. Nótese que no tengo la menor

idea de con qué puede tener que ver la «l». Pero a lo mejor a vos se te

ocurre algo.

La historia es típica. Mujer que deja estudios y trabajo para criar hijo

dependiendo de la pareja, pasándola mal, sintiéndose sola y aturdida.

Bien. Manos a la obra, Pilola. Un taller artesanal, buenísimo, ahora mismo.

Cómo organizarse con la casa y bebé: organizándose. Dejar de esperar que

alguien te rescate. Nadie lo hará por vos. No tienes proyectos, pues

inventate uno. 32 años. Si ves que te trabás chiflame y te oriento para que

busques ayuda profesional.

Dra. Anna Melanie

Leo – 21 de marzo de 2005

Caracter fuerte le llamas al mal genio y a desquitarte con tu mujer. Error:

eso es mal carácter. El carácter fuerte es el que puede gobernar los

impulsos hostiles que todos los humanos sentimos y tenemos. Desquitarte con

tu mujer lo convierte en mal carácter en situación de vileza. Quieres saber

las razones. Yo no sé. Sé que hay gente así. Pregúntate qué te pasa, yo no

voy a legitimar esto desde ningún diagnóstico de causas.

Dra. Anna Melanie

Jolu – 21 de marzo de 2005

No te preocupes por no haber sido el primero de tu esposa. Dicen los que

saben, con muy doctos argumentos, que el primero no se cuenta. Otros, más

risueños y chavacanos, dicen que lo que debe preocuparle a un hombre no es

ser el primero, sino el último. Con todo el respeto que merece tu depresión,

permíteme disfrutar del chiste un momento.

Por otro lado (que vendría a ser siempre el mismo, unos centímetros debajo

del abdomen), te cuento que no es cierto que el hombre que desflora a una

femina la hace mujer. Piénsalo, es de lógica aristotélica pura y simple: si

no fuera antes mujer no podría haberla desflorado.

Respecto de tu otra inquietud, te digo que con esa actitud y so riesgo de

internación, es improbable que tu esposa que te adora tenga la posibilidad

real de decirte «la verdad» acerca de cómo la pasó aquella ya remota y

lejanísima vez que tú te empeñas en traer al presente. Posiblemente sea

cierto esto que dice que no estuvo bien (la primera vez suele ser desde

disfuncional hasta horrible), pero piensa qué chance real tiene tu esposa de

decirte que la pasó requetebien, si fuera el caso, lo cual, para tu sosiego

anímico, dudo seriamente.

Tienes 59 años. Sacúdete la modorra y los tóxicos de la época en que eras un

niño y a los niños les llenaban la cabeza con ideas tan amorales como las

que te afectan. Y busca la causa de tu depre por otro lado, porque si es por

esto, solo te digo que eres un tipo afortunado.

Dra. Anna Melanie

Patricia obeso ruiz – 20 de marzo de 2005

Patricia obeso ruiz, si la persona que se droga y que quieres ayudar eres

tú, se me ocurren algunas cosas. Distintas de las que se me ocurren si la

persona en cuestión es tu padre, madre, amigo o amiga, hermano o hermana,

hijo o hija, etcéteras tan múltiples y variadas como puedas imaginarte.

El dato «que se encuentra en el consumo de drogas» es un dato importante

pero no dice nada de su relación contigo y de cómo y desde qué lugar piensas

en ayudarlo/a. Podría contestarte con esta información cosas básicas como

«evita consumir drogas frente a él/ella» o «habla con la persona en cuestión

para que entienda que esto es dañino». Pero me parecem inútiles. Cuéntame

más.

Dra. Anna Melanie

Dani – 19 de marzo de 2005

Estaría bueno que me cuentes qué es lo que no entiendes todavía y qué

alguien que hable de todo quieres. Quiero decir, estaría bueno que hables

(escribas, en este caso), no sé si tanto como todo, pero un poquito más.

Dra. Anna Melanie

Ro – ro – 19 de marzo de 2005

No entiendo. ¿Cuál mundo masculino? No sé de nada que se llame de esa

manera. ¿Cuál mundo masculino que no te permite qué alcance? ¿Qué supones

que debes o qué quieres alcanzar?

Dra. Anna Melanie

Ba – 18 de marzo de 2005

Claustrofobia. Temor a quedar encerrada, por ejemplo ¿en ascensores, baños

públicos, un subte? Es allí, en esos lugares, en donde se desplaza el temor

a quedar encerrada. La fobia (claustro) dice una parte de la verdad y oculta

otra. Más que en ninguna otra cuestión, en la fobiaclasutro hay gato

encerrado. Tienes 56 años. Cuéntame qué clase de tratamientos has realizado

y cuándo.

Dra. Anna Melanie

Rosa María – 18 de marzo de 2005

Responde la Dra. A. M.

No. Definitivamente no es normal que un bebé de 14 meses muerda y golpee a

quien esté junto a él cuando se enoja. Ni que cuando encuentra algo a su

paso lo azote contra el piso. Que sea un niño agresivo no es una posibilidad

del futuro. Es la situación presente. Tampoco es posible, como se te ocurre,

orientar a un bebé para que cambie su comportamiento. Lo que hay que hacer

es una consulta psi. Supongo que el pediatra de la criatura ya debe estar al

tanto y atento a esto y algo habrá dicho. Pues bien, no se queden con eso.

Es importante consultar con un especialista, un psicoanalista de niños para

ser más precisa. Si lo deseas, dinos donde vive el niño y orientamos a los

papás en la búsqueda.

Dra. Anna Melanie

Gaby – 17 de marzo de 2005

Tienes 20 años y ya te avergüenzas de ti (argumento de forzosa virginidad

aparte) y ya te sabes insegura-paranoica-con problemas de comunicación-su

ruta. En la maraña de palabras que muchas veces el tipeo apurado o el

teclado no pueden separar, dices lo que sospecho es lo más cierto: «metengo

mucho miedo». ¿Por qué?

Seguramente tienes dificultades. Pero este, entre otras cosas, no parece un

mensaje escrito por una paranoica. Parece que no puedes separarte de (algo)

que es vital para que puedas encontrarte con algo que deseas experimentar,

posiblemente la práctica (hetero y homo)sexual.

Dra. Anna Melanie

Bet – 15 de marzo de 2005

Cada uno/a según su deseo.

En tu caso, nacido varón, dices que quieres ser mujer. Saber qué pasa

contigo, descubrir qué significa esto para ti -más allá de tu gusto por

vestirte como una mujer y las ganas de modificar tu cuerpo dentro de lo

posible- es una tarea, un riesgo, una incomodidad, un proyecto. Un buen

análisis puede ayudarte mucho en ello. Mientras tanto te decimos: ¿por qué

no? Avanti. No dudes en seguir consultándonos si lo consideras oportuno.

Dra. Anna Melanie

Ross – 15 de marzo de 2005

Un niño de 9 años con supuestas tendencias homosexuales porque:

1. le gusta ponerse tus zapatos. ¿y si fuera una niña que juega con los

zapatos del papá pensarías esto?

2. se pone las pulseras de la vecina. ¿y un varón que usa pulseras es

homosexual?

3. antes jugaba a la casita. ¿y no les vendría bien a la mayoría de los

varones jugar a la casita, que es un ámbito a «jugar», dado que no es

patrimonio exclusivo de las niñitas?

4. no le gusta el fútboll ¿y? Justo el padre es futbolista semiprofesional y

lo odia (¿al fútbol o al papá?)

5. se inclina por la lectura, el dibujo y el armado de rompecabezas. ¿y esto

que tiene que ver con el género?

6. no le gusta mostrar su cuerpo. ¿qué tiene que ver esto con ser

homosexual?

El niño sí está en problemas, pero sobre todo porque están pensando su

diferencia en términos de homosexualidad.

No digo que no vaya a hacer en el futuro una elección homosexual. ¿Por qué

no? ¿Cuál es el problema si así lo hiciera? La homosexualidad no es una

patología. Pero por ahora lo que sucede es que la criatura hace cosas

inesperadas para ustedes. Nada más. Es importante que averigues qué te pasa

con la homosexualidad. Así despejas el camino y las elecciones (presentes y

futuras) del niño.

Dra. Anna Melanie

Romy – 15 de marzo de 2005

Manda a tu padre al carajo, sobre todo dentro de ti. Tienes 40 años. Muchos

para seguir ocupándote de lo que le pasa y no le pasa al hombre, si controla

o no controla y cómo le va la vida. ¿Qué te pasa? Pareces un/a adolescente,

todavía ocupado/a con la historia del viejo, que, por otra parte, ya debe

ser esto, un señor mayor que -lamentablemente para él- se la pasa jodiendo.

Dra. Anna Melanie

Biaka – 15 de marzo de 2005

Soñar que la casa se quema significa soñar que se quema la casa. Ahora: qué

significa que se quema, que la casa, que casa, que soñar, para vos…

tendrías que asociar y entonces veríamos. Una cosa: si alguien te contesta

qué cosa significa para vos soñar que la casa se quema, sin conocerte y sin

escucharte, desconfía.

Otra más: huele a quemado.

Dra. Anna Melanie

Sin apodo – 15 de marzo de 2005

Lo que ocurre es que llamas «amor no correspondido» a una situación que nada

tiene que ver con eso. La situación es que te interesó un chico, le mandaste

unos mensajes, resulta que es un caballero, tiene pareja, te dice que no.

Eso pasa a menudo. Nada que ver con lo que dices que te pasa. Debes estar

refiriéndote a otro (amor no correspondido) que sí te tiene a mal traer. ¿Qué

se te ocurre?

Dra. Anna Melanie

Vero – 15 de marzo de 2005

Por tu consulta de ocho palabras intuyo que tienes problemas de

comunicación, y no solo con tu pareja. Más aún, se ve que pides (algo, en

este caso una respuesta) sin dar (en este caso información mínima).

Continuando, creo que esperas que el otro te adivine, que haga por ti lo que

solo tú puedes hacer. Y a esto que te pasa lo llamas carácter. Puede ser. Si

te parece, intenta comunicarte diciendo qué te pasa, puede resultar.

Dra. Anna Melanie

Icha – 14 de marzo de 2005

Veamos. La relación pasó sin pena ni gloria. Después perdiste interés en

buscar que alguien te quiera. Luego cada vez que te aburres recurres a él,

que está casado. Y quieres saber cómo desprenderte de él y de este

¿sentimiento?

No creo que estés prendida a él ni a nadie en particular. Ni tampoco creo

que se trate de ningún sentimiento, salvo tal vez el tedio. Tienes otro

problema. Dime: ¿has amado a alguien alguna vez? Sospecho que la cosa viene

por ese lado.

Dra. Anna Melanie

Cem – 14 de marzo de 2005

Esto no es ciberterapia, es ciber consulta, que bien puede tener un efecto

ciberterapéutico, pero no puede ciberreemplazar a una terapia. Hacemos lo

que podemos y allá vamos con tu malestar. Angustia y miedo son parte del

paisaje habitual de los mortales. Preocupante es cuando no aparecen. Si

molestan, entonces son señal, tanto de que algo anda mal como de que algo

anda bien. Pánico (y en la particular escena del tren pasando arriba tuyo)

dice ya otra cosa. Intento imaginarme cuántas veces al año puede una persona

estar en esa situación y -salvo que vivas al lado del puente- me parece que

(por infrecuente y evitable) no es una situación que llegue a ser molesta.

Pero lo pones ahí. Digo, a lo que te pasa por arriba, que no sé qué es pero

probablemente tenga relación (cuándo no) con tu sexualidad. Dime: ¿cómo va

el tema de follar?

Dra. Anna Melanie

Rosa – 11 de marzo de 2005

Depende. La respuesta pende de quién sea esa persona muy querida que

quieres ayudar, como hace para envolverse en un problema, desde qué lugar

la marihuana resulta un problema y para quién.

Dra. Anna Melanie

Preocupada – 11 de marzo

Para ayudar a una persona que se involucra en pandillas y piensa en matarse

cuando se le regaña es conveniente comenzar por nombrarla, registrar quién

es, quién es respecto de ti, preguntarle qué le pasa, mirarla, contar qué

otras cosas le pasan a ella y a ti con ella. En síntesis: ocuparse.

Dra. Anna Melanie

Lila – 9 de marzo de 2005

¿Sufres el doble que los niños, cuyos padres se acaban de separar «todo

mal», y quienes, por motivos que no se aclaran, fueron criados desde que

nacieron por una tía, que vendrías a ser tú?

¡Ah! Y a los chiquitos (¿tuyos?) ¿los llamas «algo» muy grande que te falta?

Sería conveniente que te corras del protagónico ajeno y te pongas a pensar

en qué pasa contigo en tu propia escena y en los niños, si es que puedes

hacer algo por ellos desde tu lugar tía.

Dra. Anna Melanie

Me llamo Ariel tengo 21 años – 1 de marzo de 2005

Te interesa la psicología, la medicina, los doctores, la filosofía. Piensas,

cavilas, opinas acerca de campos de estudio y te acuerdas de tu bisabuelo,

que, por lo que cuentas, ya se analizaba. Cuéntame más acerca de él, todo un

pionero de los analizados.

Dra. Anna Melanie

Alicanela – 1 de marzo de 2005

Probablemente no sea que todo lo que haces con tu hijo salga torcido.

Probablemente sale en una dirección que no es la esperada por vos. A este

chico (sobreadaptado en la escuela/inadaptado en la casa) le pasa algo. Es

un niño. Lo dice como puede, y por lo que se ve, lo dice a gritos. De lo

bien que hace. No pierde la esperanza de ser escuchado. Dime: ¿has visto a

tu hijo, más allá y más acá de lo que hay que ver para forcejear con él?

Míralo bien. Y me escribes.

Dra. Anna Melanie

Queen – 1 de marzo de 2005

Para comenzar, y para elevar la autoestima, el apodo que utilizas puede

andar bárbaro. Cuéntame qué te sucede y cómo es ese reinado que te tiene

ansiosa.

Dra. Anna Melanie

Chano – 15 de febrero de 2005

Responde la doctora.

Como diría el Dr. Freud, sufren de reminiscencias. Son neuróticos. No está

mal, casi diría que la vida entera consiste en intentar ser un buen

neurótico. Es lo menos peor de lo que hay y puede estar rebueno.

No veo por qué los recuerdos de las ex aventuras son necesariamente

conflictivoss. Pueden ser muy excitantes y conmovedores.

Si se aman, sigan intentando. Los felicito por la continuidad. Cuatro años

no es poco.

Los insultos, sin embargo, son otra cosa. Dañan. Lastiman. Corroen.

Avanti. Sin lastimar. Si no pueden evitarlo cosiéndose la boca, haciendo

footing al amanecer hasta extenuarse o bebiendo como kosakos (cada cual con

su estilo), consulten con alguien serio que no los amaterne, ni les hable de

la autoestima ni del karma ni de la moral (sistémica, psicoanalítica,

católica, da igual). Suerte, in love.

Dra. Anna Melanie

Renecesar – 17 de febrero de 2005

Cuéntame cómo te has enterado, en qué consiste esto que llamas dependiente

de psicofármacos (qué toma, cuándo, cuánto, cómo lo consigue, quién lo

paga), qué dice tu hijo, qué otras cosas le pasan, qué acciones has tomado

hasta el momento, por qué crees que es tu culpa, y todo lo que se te ocurra.

Escucho.

Dra. Anna Melanie

Duckie – 15 de febrero de 2005

Intentamos ser buenos neuróticos y tenemos éxito la mayoría de las veces.

Quiero decir: intentamos hacer algo interesante y productivo con nuestras

taras. Sigi sigue de cerca los correos. En ocasiones aporta y lo hace bien.

Quiero decir: él sabe.

Enhorabuena por Big Fish y el efecto que te produjo, el proyecto Good Bye y

el saber de Sigi.

Al punto: preparar la prueba de conjunto, pintar todo lo que puedas y dejar

de comerte el coco con pijazos fantasmagóricos, legendarios, fallidos,

desilusionantes, indispensables, es una excelente idea. Ahora.

Dra. Anna Melanie

PD. Sigi dice que nos mandes un cuadro o dos. Qué cosa.

Polyn – 14 de febrero de 2005

Cuéntame más acerca de esto. Timidez excesiva y dificultades para

desenvolverte son títulos, necesito el texto para saber de qué se trata.

Cómo, cuándo, con quién, para qué, desde cuándo, qué edad tienes, por qué lo

padeces y lo que se te ocurra. Escucho.

Dra. Anna Melanie

Chinchi – 14 de febrero de 2005

Entiendo. Besarle las patas es hacer lo que él quiere. ¿Será algo parecido a

chuparle las medias, como suele decirse?

Respecto de tu nueva consulta, creo que lo mejor es aclarar el malentendido

con tu amigo de la vida. ¿Qué puedes perder?

Dra. Anna Melanie

Pains – 14 de febrero de 2005

Para que tu hijo siga creciendo es importante que no lo molestes, le des de

comer y esas cosas. Trátate por tu inmadurez emocional y después me cuentas

cómo te va y cómo le va al niño. Los chicos crecen.

Dra. Anna Melanie

Elaine – 14 de febrero de 2005

¿Estás bajo el efecto de alguna sustancia despersonalizante, shock, stress

postraumático? ¿Tecleaste la tecla equivocada? ¿Qué te sucede? Diseño,

decoración, sus fundamentos, la importancia de su armonía, qué es el arte,

qué decorador con qué arquitecto cómo se relacionan y se complementan. Qué

se yo.

Dra. Anna Melanie

Gareto – 14 de febrero de 2005

¿Y cómo afecta tu cuelgue con cannabis la amena convivencia con tu familia,

novia y amigos?

Dra. Anna Melanie

Florencia – 14 de febrero de 2005

Lo social dice poco a la hora de resolver el padecimiento de cada cual. Y

«la» mujer, así, en singular, no existe. Jamás he visto una. Lo que existe

son mujeres particulares y concretas, que sí, comparten vicisitudes de

género de acuerdo a sus rayes, rollos y aleluyas. Al grano: cuéntame de tus

masturbaciones, cómo, cuándo, cuánto, con quién. Y de tu placer limitado.

Dra. Anna Melanie

Didac – 14 de febrero de 2005

El problema no es que te excite que las mujeres te vean desnudo desde

chiquito hasta la actualidad. El problema es que le muestras las partes a

las vecinas por la ventana. El problema es el borde entre fantasear y

actuar. Un borde que no tienes, por lo que se ve, literalmente hablando.

Vístete y consulta de inmediato.

Dra. Anna Melanie

Chichin – 14 de febrero de 2005

Si los ves todos los días, seguro que estos cuatro meses separados, tus

hijitos te van a extrañar. Hay muchas maneras de lograr que lo puedan

sobrellevar lo mejor posible: contándoles que te vas, por qué te vas, cuando

volvés, esas cosas, y comunicándote con mucha frecuencia con ellos. Con la

técnica moderna, Chichin, se acortan las distancias. Hay computadoras,

micrófonos, camaritas, locutorios, teléfonos. Y hay mucho más de lo que

dices detrás de tus palabras. Me parece que te da culpa ese viaje solo a

Europa. ¿Por qué?

Dra. Anna Melanie

Roxana – 14 de febrero de 2005

No tengo esa información. Pero puedo escuchar qué le pasa a tu adolescente

con sus padres.

Dra. Anna Melanie

Gata Comelona – 14 de febrero de 2005

Tus noventa kilos y 1.60 de altura no se explican en función ni de tu

hipotiroidismo medicado ni de falta de fuerza de voluntad, ni con el hecho

de tener un trabajo estresante ni con que te guste comer. Tu apodo dice

mucho de ti al respecto. Contarte de qué la puede ir ese sobrepeso, más allá

de lo obvio, quiero decir, que estás con sobre peso, que hay algo muy pesado

para ti, me parece una imprudencia. No obstante, tal vez te ayude pensar,

para empezar, que mucha veces comer tiene que ver con lo que te comes, lo

que te tragas, en el sentido de lo que soportas. Como decimos por estos

lares: con lo que te tienes que morfar. ¿Qué se te ocurre?

Dra. Anna Melanie

Maru – 14 de febrero de 2005

He de decirte que tu situación parece bastante compleja. Por un lado el tema

del herpes genital, sin un diagnóstico preciso según entiendo, y que te

lleva a revisar tu pasado desde el ex hasta el actual, pasando por algunos

pequeños «aprovechadores» púberes. Muy cerca de ello, el rollo con tus

papás, la culpa y demases cuestiones, que amerita una consulta con un

psicólogo o psicoanalista que pueda ayudarte a desenrollar todo aquello. Y

finalmente, algunos síntomas ante los cuales me parece que hace falta una

consulta psiquiátrica. Me refiero a las ideas obsesivas, la ansiedad

galopante, la dispersión. En síntesis: al médico y al psicólogo primero, y

allí evaluar si se suma al equipo -al menos por el momento- un psiquiatra.

Dra. Anna Melanie

Xavi – 10 de febrero de 2005

Considero que tu problema requiere ser tratado con psicoanálisis, más allá

de que continúes con la medicación psiquiátrica si fuera necesario, lo cual

es bastante probable, al menos por ahora, teniendo en cuenta el grado de

afectación emocional, sexual, familiar y laboral que estás afrontando. Pero

este padecimiento tuyo no se resuelve con medicación, por más que esté

indicada para este momento. Además de la pérdida de tu hermano, que sin duda

es un circunstancia sumamente dolorosa y difícil, está todo aquello previo

que desencadenó la depresión, de lo cual sabes tan poco. Porque lo de la

autoestima que se perdió no dice nada. Más bien tapa algo que pasa y que es

importante. Coraje y psicoanálisis, esto es lo indicado.

Dra. Anna Melanie

Adriana – 10 de febrero de 2005

No podría indicarte dónde debieras ir para encontrar un espacio físico y

personas afines a la temática de la prostitución para poder desarrollar un

grupo de tarea para realizar una pasantía para poder recibirte de

operadora

psicosocial en salud mental. Lo ignoro. Este espacio atiende consultas

psicológicas, así que pienso que este es tu modo de realizarla, pidiendo

info sobre algo que quieres saber acerca de ti en relación con el tema.

Cuéntame: ¿qué te sucede?

Dra. Anna Melanie

Manuel – 10 de febrero de 2005

El mensaje me llegó y fue contestado el 28 de diciembre. Transcribo a

continuación la respuesta de aquella ocasión.

Manuel – 28 de diciembre de 2004

Y los sueños… sueños son, tal y como Calderón se lo hizo decir al apenado

Segismundo de «La vida es sueño», tocayo de aquel otro, famoso, que se ocupó

de la interpretación de los sueños: el Sr. Freud. Preocupado Manuel: debo

decirte que tu sueño le haría mucha ilusión a una enorme cantidad de

analistas recién iniciados, que descargarían sus baterías analizantes sobre

tal ocurrencia soñadora. Hacerle el amor a la mamá. Y excitarse con «ello».

Y preocuparse luego.

Pues bien, me abstengo de rotular, encasillar y controlar tu sueño, lo cual

sería como enviar a la policía psi -que la hay- sobre tu producción onírica

y me declaro ignorante respecto de lo que significa. Porque no te he

escuchado.

Pero un sueño es una producción que dice algo de ti,y que -me parece- tienes

ganas de saber. Interesante punto de partida.

Cuéntame qué te pasa con tu mamá, con el amor, con el hacer. Con lo que

sueñas, te excita, te preocupa.

Dra. Anna Melanie

Vero – 9 de febrero de 2005

«Estoy buscando trabajo y la verdad que es imposible», es una posición

subjetiva excelente para no encontrarlo (y siguiendo el tono rotundo y

masivo que plantea la palabrota «imposible») nunca. Si eres psicóloga

egresada de UBA seguramente sospecharás de qué hablo. Desde allí, considero

que es indispensable que te psicoanalices y en esa práctica práctica

averigües de qué trabajo, de qué verdad y de qué imposibilidad hablas.

A mí se me ocurre, para empezar, que esa posición subjetiva te lleva a tomar

senderos enrollados (aunque no necesariamente fallidos) como es enrollado

buscar trabajo (como psicóloga rentada) en una página que atiende consultas

psicológicas. Y agrego que no es un sendero necesariamente fallido, porque

ahora mismo te digo que el que busca encuentra. Y te respondo que si quieres

trabajar puedes ponerte a trabajar (en la posición subjetiva que hace

obstáculo para lograrlo) ya mismo.

Dra. Anna Melanie

Duckie – 9 de febrero de 2005

Ámimo para la prueba de conjunto para homologar y ánimo para las

oposiciones. Te sugiero intensamente (mira, si diera consejos te lo

aconsejaría) que priorices hasta junio este proyecto y vayas por lo que

deseas y eres capaz. Entiendo que es por allí, por el lado de acrecentar tus

recursos para vivir mejor. Y quien dice vivir dice vivir, dado que es

importante, mas no suficiente, ingeniárnoslas para sobrevivir. Quien dice

«vivir mejor», aplicado a una mina como tú dice desde analizarse las neuras

hasta enamorarse y coger divinamente con el hombre que elija y ame, que en

muchas ocasiones no es lo mismo pero es igual.

Y -como dicen por allí- al ex que no quiso que no pudo que no quisiste que

no querrías querrás querieras, que le den por culo.

Y te comento: el padre de tus hijos es un canalla que posiblemente se ha

tomado el laburo de ser un enfermo mental (lo último no implica a lo

primero). Que le den por culo también a él.

Algunas cosas las haces y las has hecho muy bien. En otras te patina un poco

la chaveta, pero lo tuyo se cura con psicoanálisis.

Mientras tanto aquí estamos, seguimos escuchando. Sigi recomienda que veas

Big fish y Good bye Lenin.

Dra. Anna Melanie

Freud – 8 de febrero de 2005

Sigi te recomienda que leas, dada tu admiración y acaso amor por Freud, las

biografías de Ernest Jones y Peter Gay. Respecto de tu consulta, no estoy

segura, pero creo que la tumba de Freud no tiene epitafio.

Qué curioso tu interés en esta cuestión tan específica: el escenario de la

muerte del padre (del psicoanálisis) y dentro de él, las palabras que a la

manera de un sortilegio, intentan dar cuenta de una muerte, cuando ya ha

dejado de serlo, porque -justamente, como lo señalaba Freud- uno deja de

morir cuando muere. Tu inquietud parece más bien una compulsión necrofílica.

Dra. Anna Melanie

Mirna- 8 de febrero de 2005

Tener «relaciones» (¿será sexo?) con alguien, como estrategia pensada para

que ese alguien deje de molestarte me parece un disparate. Y es bastante

lógico que si tu ex te llama para salir y vos decís que sí, y después te vas

a la cama con él, él piense que puede volver a casa y que lo intente.

Convengamos en que hay algo un tanto incoherente entre lo que decís que

querés y lo que hacés. Vaya a saber por qué. Si es -como me contás- que

tenés miedo de que te dañe, te recomiendo no aproximarte a él (mucho menos

acostarte con él) y fijarte si esto es parte de una fantasía tuya o si estás

en riesgo real. Para averiguarlo bastará decirle que no la próxima vez que

llame y estar atenta a sus movimientos. Si te presiona, te amenaza, te jode

de alguna manera, por más mínima que sea, lo primero es denunciarlo frente a

todo ser humano que puedas, desde el diariero hasta el juzgado más próximo a

tu domicilio, sin olvidar cuanto amigo (si es fortachón mejor) tengas cerca.

Con esto no se joroba. Ni con riesgos reales ni con el disparate de

acostarte con alguien que crees que puede dañarte. ¿Qué te pasa?

Dra. Anna Melanie

Tristona – 8 de febrero de 2005

Con lo que te gusta, es altamente probable que sigas sola (sentimentalmente,

como dices) por muuuuuucho mucho tiempo. Veamos. El hombre no te da bola. El

interés le alcanzó para unos bombones y algunas llamadas telefónicas,

cruzadas por sonrisas y alguna frase misteriosa y bastante ordinaria. Es

mayor que tú, tiene un puesto importante en la empresa y fantaseas que tiene

«todo resuelto» (¿querrás decir que tiene algún dinero?). Y te gusta. En

cambio el otro, más par tuyo, que te corteja, (¿qué no tiene «todo

resuelto») no te atrae. Con esos gustos, Tristona… te recomiendo que te

preguntes de verdad por la verdad de tu deseo. No parece que desearas estar

con un hombre en una situación de paridad y de amor, sino hacerte la cabeza

con simulacros, tristes remedos del cortejo, esa maravilla que solemos

producir los humanos en proyecto de apareamiento.

Dra. Anna Melanie

Trapito – 8 de febrero de 2005

La historia del enamorado no correspondido es un cuento que ha dado como

producto centenares de películas, novelas y poemas desde malísimos hasta

estupendos. Nada más. Si de amor se trata, la historia es puro cuento.

El enamorado no correspondido está enamorado de la no correspondencia. Adora

-justamente- esto, acaso enganchado con el primero de la serie que logre

conseguir, que siempre es con mamá. Si es amor de pareja, Trapito, es en

correspondencia con otra persona. Si no es amor de pareja, si es enamorarse

de lo que no hay y no puede y no es, pero tú crees que es amor de pareja,

tendremos este estar hecho un trapo. Que digo trapo, más chiquito: un

trapito. No te conviene permanecer allí. Suelta ese hueso. Solo trae pena.

Al cuete.

Dra. Anna Melanie

Julio – 8 de febrero de 2005

Se ve que tu necesidad de conversar y de decir(te) a través de este medio

-internet- tiene que ver con tu dificultad para estar con otros. Me parece

que es así en relación con tres cuestiones que surgen de tu mensaje:

1.El personaje a quien te diriges. No hay ningún don Palermo. Pero no lo

notaste.

2.Buscas a alguien a quien decirle todos tus problemas y crees que eso es

conversar. Cuando uno conversa también tiene que tener interés y ganas de

escuchar. De otro modo no hay conversación, hay soliloquio.

3.En tu pregunta das por supuesto que yo entiendo de qué hablas, aunque no

te conozca. Como esto no es así, te cuento mis dudas sobre tus dudas: ¿En

qué te afanas que es tan simple? ¿Qué quieres saber del afán o del simple

afano? ¿cuáles son las cosas simples?

Dra. Anna Melanie

Fernanda – 8 de febrero de 2005

Envianos un teléfono de línea y el horario en que te encontramos y nos

comunicaremos contigo.

Dra. Anna Melanie

Ciprofloxacina – 8 de febrero de 2005

Habría que ver cuál es la causa de tus problemas de concentración en el

estudio, ya que estos son siempre efecto o síntoma de alguna otra situación

que los antecede y produce. Averiguar de qué se trata tu problema es

indispensable para tratarlo. A propósito, tengo entendido que Ciprofloxacina

es un antibiótico que anda bien con muchas bacterias diferentes, utilizado

para tratar infecciones oportunistas en personas VIH positivas, y que entre

sus improbables pero registrados efectos puede causar mareos y somnolencia.

¿Te parece que puede haber alguna conexión entre el problema por el que

consultas y el apodo con el cual consultas?

Dra. Anna Melanie

Ruso – 8 de febrero de 2005

Muy gentil, mas no hace falta presentar ninguna disculpa. Tu manera de

expresarte es la habitual y esperable para expresar fantasías sexuales

sumamente valiosas a la hora de averiguar (lo cual vuelvo a recomendarte) en

qué andas y qué deseas al desear.

Dra. Anna Melanie

Topito – 8 de febrero de 2005

No me parece -como afirmas- que tu problema sea la tecnología, ni que te

guste internet o te interesen los temas antiguos y secretos de la humanidad.

Ni siquiera creo que tu problema sea el segundo problema que dices que

tienes, esto es, quedar «abrochado» inocentemente con dama en relación

mail-epistolar. Ni que ella, como es obvio, después de un año completo de

palabras escritas, quiera conocerte.

Creo que tu problema es la rehuída. Rehúyes conocer a la femme abrochadora,

como también rehuyes de conocerte a ti. Quiero decir: algo que no sabes

dices cuando dices que pones en tu cómoda y parasítica esposa amada el 150%

de todo. Quiero decir: el 150% de todo no existe, es una medida imaginaria

que -según mi olfato- quiere decir que no puedes poner en esa relación algo

que no sea imaginario.

Con la esposa que dices que amas y con la que te escribes que dices que te

abrochó, amarró, ligó (y que se ve que está más cerca de ti de lo que está

tu esposa) te pasan cosas que no sabes que te pasan. Y ese vendría a ser el

problema. Rehuírlos.

Dra. Anna Melanie

Chinchi – 8 de febrero de 2005

Lo quieres. Pero él no es un peluche, una remerita, un libro. Digo, él no es

una cosa que puedas adquirir o de la cual te puedas apropiar porque «lo

quieres». Él es un chico, persona, ser humano. ¿Se entiende? Si él no

quiere, punto. No quiere. Listo.

Otro tema: cuando dices que andas besándoles las patas ¿qué quieres decir?

No parece muy romántico, sea lo que sea.

Una más: ¿Tú no fuiste?

Dra. Anna Melanie

Alevs – 8 de febrero de 2005

Mira que las respuestas van con fecha, están actualizadas y se publican

regularmente. Según lo que veo, nada haría suponer olvido de algún diseñador

de páginas web. Allí donde hay pronta respuesta de otros (en este caso

nosotros, profesionales), tú sospechas olvido (de diseñadores). Eso hace que

te sientas sola aún en medio de la gente. Ponte las pilas. Mira, «lee»,

piensa, tómate el trabajo de estar acompañada.

Dra. Anna Melanie

Cholo – 8 de febrero de 2005

Lo conociste a los 16, él tenía 25. Te embarazaste a los 19, pariste a los

20, tenés 22, tu hijo 2 y el padre de tu hijo 31. Dices que el padre de tu

hijo está presente en tu mente permanentemente y crees que es el amor que te

atrapó, tu imaginación se inflama con el dato proporcionado por la hermana

del muchacho que le cuenta a tu madre que a su vez te cuenta que nuestro

héroe se separó legalmente, lo que te recuerda que la madre de él te quiere

mucho y que apenas te embarazaste la historia con él concluyó. Estás

terminando tercer año en la universidad y trabajando por dos pesos, lo que

hace que tu papá te diga que no dejes de estudiar y te de algunos mangos y

te reproche el favor.

A ver. Ordenemos un poco.

1.Padre de la criatura: menos presente en tu cabeza y más presente en la

cuota de alimentos para el niño (¿la aporta?). En el caso en que no la

aporte, inmediato juicio por alimentos, lo cual te daría cierta tranquilidad

económica a ti y pondría en orden la responsabilidad y los deberes de los

padres. No es tu padre quien debe bancar al niño, sino el padre del niño. Y

no de favor. De su deber y de derecho del niño, nada más ni nada menos.

2.Ningún amor te atrapó. No hay nada parecido al amor en la historia. Quién

sabe qué o quién te atrapó, pero sí pareces atrapada y es necesario que te

desatrapes.

3.Si quieres seguir estudiando, házlo. No lo dejes. Sigue y ármate una vida

que te permita terminar con los estudios. Si no quieres ahora, no estudies.

La vida suele durar bastante después de los treinta.

4.Busca un trabajo que te permita no quedar de favor con tu padre, quiero

decir, que te permita no permitirle a tu padre que te reproche (nada más).

5.Ánimo. De esto se sale. Y tengo pruebas.

6. Curioso tu seudónimo: toodos los «Cholo» que conocí eran varones.

Dra. Anna Melanie

uty – 24 de enero de 2005

Ni puto ni tu macho ni del orto.

Se ve que sí, la vas de chico malo.

Una manera de ser. Alguien.

Una posibilidad de decir. Algo.

Dra. Anna Melanie

Katrina alias «la tozuda» – 24 de enero de 2005

Interesante relato erótico, me parece que tienes buenos dotes para la

escritura, aunque estaría bueno trabajar un poco más la puntuación, la

psicología del personaje (ya que el lenguaje que utilizas tiene poco que ver

con el psiquismo de una adolescente de 14 años) y el tema (la escena de la

colegiala seducida por la profesora rígida) está un poco visto; casi un lugar común. No obstante,

la propuesta tiene suspenso, humor, y provoca el efecto de calentura

esperado para este tipo de narrativa.

Interesante también la consulta, tu mayúsculo pedido de ayuda final y lo que

allí dices de lo que te pasa. La práctica de la función sexual es un

complejo cruce de caminos que hablan de lo fantaseado y lo real, de lo

posible y lo prohibido, igual que en tu relato. Caminos que parten (cuándo

no) de papá y de mamá, con diferentes fortunas, estaciones y destinos. En tu

caso, acaso mucha, demasiada paja. ¿Has probado aflojar un poco y salir del

personaje para aventurarte en el deliciosa equívoco de lo real? Pues, de alguna manera, estas escenas de cine clase B revolotean en tu ardiente cabecita y, en esas sombras, adquieren existencia efectiva. Si tanto rollo tienes que hacerte para abrir la puerta y salir al mundo donde te gustan las chicas ha de ser por algo. Averígualo. De paso, ¿cómo te va con esos apéndices que tienen los varones allí donde se les juntan las piernas, apenas por debajo del vello púbico? Dices que eres virgen pero igual sospecho que sabes de lo que hablo. Lo cortés no quita lo caliente.

Dra. Anna Melanie

Gato – 24 de enero de 2005

Si quieres ayudar a tu amiga abusada sexualmente por su tío cuando era una

niña (dramáticos y por que no escabrosos detalles incluidos), aconséjale que

realice una consulta con un/a profesional idóneo/a. Si necesitas orientación

respecto de ello, dinos dónde vive y veremos qué se nos ocurre.

Dra. Anna Melanie

Andre – 24 de enero de 2005

No tengas miedo a volar. Los humanos no podemos hacerlo, por lo tanto, no

hay de qué preocuparse. Por lo general detrás de estas fobias se agazapan pánicos infantiles, alguna violencia contenida, ciertas broncas desviadas de su camino. Sea lo que fuere, si lo que te sucede es que te atemoriza viajar en

avión, avioneta, helicóptero, globo, etc y quieres consultar acerca de esto,

dinos dónde vives y te orientamos.

Dra. Anna Melanie

Gabriela – 24 de enero de 2005

Tu consulta es de película, de tan pero tan (lamentablemente) típica. Todos los elementos que

mencionas son los clásicos del cuadro: se hostiliza por cualquier pavada, te

pega, se arrepiente, pide perdón, lo perdonas, te aislas de tu entorno

social y de tu familia, no cuentas, él tuvo problemas de conducta de

chiquito, no quiere recibir ayuda… y hasta la famosa autoestima se

resiente o hace pelota, como decimos por aquí. No hay dudas. Pide ayuda. En

España, donde vives, están trabajando muy bien este flagelo, en todos los

niveles, desde lo jurídico hasta lo psicológico.

Ahora bien: él es un golpeador, le pasa eso.

A ti, Gabriela: ¿qué te pasa? ¿qué supones que haces con ese señor? ¿en

nombre de qué? ¿para qué? ¿hasta cuándo?

Un hombre que le pega a una mujer es un maricón (y esto no tiene relación alguna con la comunidad gay: los peores maricas son heterosexuales), un cobarde incapaz de avanzar con la palabra lo que intenta soterrar con el cuerpo. Un hombre pegaro, maltratador no sólo0 tiene graves problemas: es peligroso.

Debo decirte que el riesgo que corres no es menudo: cualquier día, tras volver de copas, tu novio es capaz de perpetrarte daños mayores. Tú lo justificas con la problemática en la infancia, pero, cuando de violencia física se trata lo importante son los efectos, loos resultados, por encima de las causas. Tu vida opuede estar en juego. Impide cualquier maltrato, aún el de palabra; y si te llega a alzar la mano vete de allí; aún acude a la Guardia Civil, pero ¡protégete!

Dra. Anna Melanie

Mama – 24 de enero de 2005

Ni bueno ni malo en sí mismo: los vínculos que se trazan a lo largo del matrimonio no tienen por qué quebrarse junto con éste. Así como separarse del cónyuge no implica separarse de los hijos, ello tampoco tiene por qué ocurrir con parentela, amigos, mascotas. Es indefectible que, algunas veces, tales se repartan; pero lo preferible es que esto suceda por decisión de cada quién.

Podría ser bueno seguir charlando con los ex (suegros, en tu caso) luego de

cinco años de separada, porque qué tiene de malo, si son gente que ha sido

parte importante de una historia de vida (la tuya), si hasta pueden ser

encantadores, si hasta pueden ser los abuelos de tus hijos (si fuera el

caso), si es tan lindo ser amistosa y llevarse bien con la humanidad entera.

Podría ser «malo» si significase una manera de no desengancharte de tu ex y

te hicieras trampa de ese modo, de manera de quedar suspendida en un tiempo

pasado que retiene futuros y diluye presentes. Mi olfato me dice que algo de

esto hay. De otro modo: ¿cómo se te ocurre que puede ser malo? Puedo

equivocarme, mas me palpito que no tienes nuevo marido, novio ni service…

¿es así? Más aún, ¿sigues curtiéndotelo al vástago de tus ex suegros?

Dra. Anna Melanie

Ghos – 19 de enero de 2005

Entonces tienes un problema. Y no porque quieras conocer a Pampita-

hermosísima modelo argentina-, sino porque escribiéndome a mí para

contármelo, seguro, pero seguro, no lo lograrás. Es como ir a comprar papas

a la farmacia, el fracaso está asegurado. ¿te sucede muy seguido?

Eres muy duro contigo.

Dra. Anna Melanie

Sandra – 19 de enero de 2005

No veo por qué sería un problema que no te imagines recibida de algo. Ni

tampoco me parece necesariamente jodido dejar carreras, ni antes de rendir

el primer parcial, ni siquiera un año antes de recibirte.

Pero si esto te enrolla, pues, imagínate recibida de algo, estudia y

recíbete. Así de sencillo.

Salvo que no puedas con lo que dices que quieres. En ese caso sería un

interesante proyecto enterarte de qué te pasa, saber algo más de ti. Me

refiero a saber de ti más allá de esas frases hechas que quién sabe qué

dicen, como que «soy muy insegura» o que «llevo el peso de la frustración» y

cosas por el estilo. Yo no creo que lo que te pasa tenga demasiado que ver

con ningún parcial, ni con alguna carrera. Me parece que -en todo caso- esas

interrupciones dan cuenta de algo que las produce. Qué se yo. Los grandes

temas humanos: el amor, el desamor, la sexualidad, la muerte, la soledad,

los hijos… algo de eso.

Dra. Anna Melanie

Alfa – 19 de enero de 2005

Tu esposo no te da bola, te miente mucho y -te creo- tú no quieres seguir

con él. Ahora, cuando afirmas que lo amas mucho, no te creo. Si lo amaras le

pondrías un stop para que sea mejor gente. Le darías una buena pateadura en

el trasero y no lo dejarías avanzar en esta patética relación. Por lo que

leo, tienes ganas de hacerlo (separarte de él y hasta de tus hijos, que

también te deben tener bastante harta), pero por algo no te animas. Te

sugiero que no te mientas, que para mentiras ya están las del marido. Que

hagas una opción por la verdad y vayas viendo qué hacer con lo que te vas

encontrando en el camino.

Dra. Anna Melanie

Ruso – 18 de enero de 2005

Este medio de consulta tiene sus limitaciones. Nos parece que puede ser

eficaz para orientar mínimamente al consultante frente a alguna cuestión

específica, pero de ninguna manera reemplaza a un psicoanálisis, que creo

que es esto lo que estás demandando, y que implica incomodarse un poco más

allá del esfuerzo que te lleva tipear -desesperando- tus fantasías sexuales

trianguladas, pletóricas de besos, colas, penes y lamidas. Ponte las pilas.

Y si alguien te contesta -en un encuadre similar a este- la pregunta que

formulas (¿qué me pasa?), desconfía. Es un chanta. Psicoanalízate, trabaja,

incomódate.

Dra. Anna Melanie

Loli – 17 de enero de 2005

Para decir que no te interesa verlo más y que si quiere pueden seguir

escribiéndose nada mejor que decir que no te interesa verlo más y que si

quiere pueden seguir escribiéndose.

Esto no se te ocurre a ti sola, a pesar de lo simple que es, porque hay

allí un fantasma haciendo de las suyas, cuando te imaginas a ti cómo una

mujer que puede herir y que herirá si dice lo que quiere; y cuando te lo

imaginas a él como a una persona que será herida si una mujer le dice lo que

quiere. Estás en alguna otra escena, ciertamente más complicada que la que

la vida te propone. Es aquélla (y no ésta) la que presenta problemas… ¿te

das cuenta de cuál puede ser?

Dra. Anna Melanie

Sandra – 16 de enero de 2005

No veo por qué sería un problema que no te imagines recibida de algo. Ni

tampoco me parece necesariamente jodido dejar carreras, ni antes de rendir

el primer parcial, ni siquiera un año antes de recibirte.

Pero si esto te enrolla, pues, imagínate recibida de algo, estudia y

recíbete. Así de sencillo.

Salvo que no puedas con lo que dices que quieres. En ese caso sería un

interesante proyecto enterarte de qué te pasa, saber algo más de ti. Me

refiero a saber de ti más allá de esas frases hechas que quién sabe qué

dicen, como que «soy muy insegura» o que «llevo el peso de la frustración» y

cosas por el estilo. Yo no creo que lo que te pasa tenga demasiado que ver

con ningún parcial, ni con alguna carrera. Me parece que -en todo caso- esas

interrupciones dan cuenta de algo que las produce. Qué se yo. Los grandes

temas humanos: el amor, el desamor, la sexualidad, la muerte, la soledad,

los hijos… algo de eso.

Dra. Anna Melanie

Manu – 13 de enero de 2005

A tu ex novia le pasa que cuando está con el hombre de su vida al que mucho

ama (alguien que se parece bastante a ti pero que no eres tú), quiere probar

cosas nuevas, que es su manera de decir que quiere tener sexo con otros. A

ti no te gusta el cuento, te das cuenta de eso y eliges vivir de acuerdo a

tu deseo. De lo bien que haces: la chica no quiere perder nada y por lo tanto es incapaz de elegir.

En el caso de que se fuera con otro, cosa que es más que probable porque es

lo que ella quiere hacer, podrías superarlo descorchando un champán o

cualquier otro ritual en señal de alegría y celebración. Estate seguro: no

es contigo que ella quiere. Ni es con ella que tú deseas.

Dra. Anna Melanie

Catu – 11 de enero de 2005

Insistiría con mi respuesta anterior («Si desearas hacer esto, insisto:

puedes preguntarle a tu sobrino qué le sucede y cómo le va la vida. Quiero

decir, el muchacho existe y habla. Posiblemente tenga algo para decir. Si

será «para» el otro, habrá de ser, necesariamente «con» el otro.») si no me

diera cuenta de que en la repetición de la consulta estás diciendo otra

cosa. De lo que a ti te pasa a partir de la situación sobrino-porro-padre

ausente- madre borrada-vista gorda. Posiblemente lo que le pasa a tu sobrino

es parte importante de lo que a vos te pasa. Vayamos, pues, al grano. Estás

angustiada, desorientada, quieres que las cosas mejoren. Contame. Sin

rodeos. En especial porque en el asunto ponés: «necesito hablar con alguien»; ergo, sos vos. Estamos dispuestos a escuchar lo que tengas para decir. Aunque sea ingrato.

Dra. Anna Melanie

Mix – 11 de enero de 2005

Envianos un teléfono de línea y los horarios en los que ubicarte y nos

comunicaremos con vos a la brevedad.

Disculpa la demora: hemos estado de vacaciones.

Dra. Anna Melanie

Tristona – 10 de enero de 2005

Poner en la «mala suerte» la explicación de lo que nos pasa es una manera de

desentenderse del protagonismo que tenemos en ello. Con o sin chico del

trabajo que te cae bien y se va a vivir lejos, la situación es que hace

bastante que estás sola (sentimentalmente, como dices) y que tienes ganas de

que pase algo lindo (enamorarte, construir una pareja, debe de ser eso a lo

que te refieres), lo cual -generalmente- es bastante probable, si se tienen

ganas y se está dispuesta a incomodarse adecuadamente. Salvo que sientas que

estás de saldo, que eres una bruja o hayas pasado los noventa pirulos…

¿por qué no?

Dra. Anna Melanie

Yoika – 2 de enero de 2005

Por lo que cuentas, sería así: antes de los 26 años te habías divorciado del

padre de tus hijos, que se borró y te dejó a cargo de la crianza, sola.

Después te enamoraste mucho de un amante y eso duró 14 años. Durante los

últimos tres años formaste pareja dos veces y no anduvo. Tienes 46 años.

Dices que te gusta vivir «por» otros. Y ese es el problema.

¿Qué tal probar con inventarte una vida y ver qué te pasa a vos con vos? La

historia con los hombres se parece mucho a una historia de manotazos de

ahogado. Cualquier cosa te viene bien. Da la impresión de que no te tomas el

trabajo de enterarte de quién es el otro, con tal de satisfacer una demanda

tuya (de amor, de compañía, de banque, vaya a saber). Así como no te fijas

que es Anna quien responde las consultas y le consultas al Dr. Freud.

Dra. Anna Melanie