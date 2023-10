Las propuestas de Milei sobre la venta de órganos y de bebés. ¿A cuanto cotiza un bebe recién nacido?

Javier Milei, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y líder del partido libertario La Libertad Avanza, ha propuesto en varias ocasiones la venta de órganos y de bebés como una «forma» de solucionar los problemas de escasez de órganos para trasplantes y de adopción, respectivamente.

Según Javier Milei, el precio de un bebé recién nacido sería determinado por el mercado. Esto significa que el precio sería diferente para cada bebé, dependiendo de sus características, como la salud, el sexo, la raza y la etnia.

Milei ha estimado que el precio de un bebé recién nacido podría oscilar entre los 10.000 y los 100.000 dólares. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos son solo estimados, y el precio real de un bebé podría ser mayor o menor.

Milei ha argumentado que la venta de bebés sería una forma de aumentar la oferta de bebés para adopción, lo que reduciría los tiempos de espera y mejoraría las posibilidades de adopción de los niños que no tienen padres. Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por diversos sectores, que consideran que es una medida peligrosa y que podría conducir a la explotación de las mujeres y de los niños.

En Argentina, la venta de bebés es ilegal. La Ley 23.833, de 1990, prohíbe la venta de bebés, la trata de personas y la explotación de la prostitución infantil. La ley establece penas de prisión de hasta 15 años para quienes infrinjan estas disposiciones.

La propuesta de Milei sobre la venta de bebés ha sido criticada por diversas organizaciones, como la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos (APDH) y la Fundación ALAS. Estas organizaciones consideran que la propuesta es un atentado contra los derechos humanos de los niños y de las mujeres.

Venta de órganos

La propuesta de Milei sobre la venta de órganos es que se permita a las personas vender sus órganos a quien los necesite, a un precio determinado por el mercado. Según Milei, esta medida permitiría aumentar la oferta de órganos para trasplantes, lo que reduciría los tiempos de espera y mejoraría las posibilidades de supervivencia de los pacientes que necesitan un trasplante.

Milei ha argumentado que la venta de órganos es un derecho individual, ya que las personas tienen derecho a disponer de su propio cuerpo. También ha argumentado que la venta de órganos sería una forma de ayudar a las personas que necesitan dinero, ya que podrían vender sus órganos para obtener ingresos.

Sin embargo, la propuesta de Milei ha sido criticada por diversos sectores, que consideran que es una medida peligrosa y que podría conducir a la explotación de las personas más vulnerables.

Venta de bebés

La propuesta de Milei sobre la venta de bebés es que se permita a las mujeres vender sus bebés a quien los quiera adoptar, a un precio determinado por el mercado. Según Milei, esta medida permitiría aumentar la oferta de bebés para adopción, lo que reduciría los tiempos de espera y mejoraría las posibilidades de adopción de los niños que no tienen padres.

Milei ha argumentado que la venta de bebés es un derecho individual, ya que las mujeres tienen derecho a disponer de sus propios cuerpos. También ha argumentado que la venta de bebés sería una forma de ayudar a las mujeres que no quieren tener hijos, ya que podrían vender a sus bebés para obtener ingresos.

Sin embargo, la propuesta de Milei ha sido criticada por diversos sectores, que consideran que es una medida peligrosa y que podría conducir a la explotación de las mujeres y de los niños.

Criticas

Las propuestas de Milei sobre la venta de órganos y de bebés han sido criticadas por diversos sectores, que consideran que son medidas peligrosas y que podrían conducir a la explotación de las personas más vulnerables.

Venta de órganos

Las principales críticas a la propuesta de venta de órganos son las siguientes:

Conductiría a la explotación de las personas más vulnerables. Las personas que más necesitarían dinero podrían verse forzadas a vender sus órganos, incluso si no quisieran hacerlo.

Podría aumentar el riesgo de tráfico de órganos. La venta de órganos podría crear un mercado negro para el tráfico de órganos, lo que podría poner en peligro la salud de los donantes y de los receptores.

No sería efectiva para aumentar la oferta de órganos. La venta de órganos podría aumentar la oferta de órganos de forma temporal, pero no sería una solución a largo plazo.

Venta de bebés

Las principales críticas a la propuesta de venta de bebés son las siguientes:

Conductiría a la explotación de las mujeres. Las mujeres que más necesiten dinero podrían verse forzadas a vender a sus bebés, incluso si no quisieran hacerlo.

Podría aumentar el riesgo de tráfico de bebés. La venta de bebés podría crear un mercado negro para el tráfico de bebés, lo que podría poner en peligro la salud de los bebés y de sus madres.

No sería efectiva para aumentar la oferta de bebés para adopción. La venta de bebés podría aumentar la oferta de bebés de forma temporal, pero no sería una solución a largo plazo.

Conclusión

Las propuestas de Milei sobre la venta de órganos y de bebés son medidas controvertidas que han sido criticadas por diversos sectores. Es importante considerar los posibles riesgos y beneficios de estas medidas antes de tomar una decisión sobre si se deben implementar o no.