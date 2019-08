L´Avenue Libertador el derrume anunciado de Palermo: Avenida Intendente Bullrich y Libertador.

Compartí :-) .







Iniciaron la construcción de un mega edificio sobre el lecho del Arrollo Maldonado y la obra no solo no va a poder continuar si no que va a derrumbar el edificio lindero.

La irresponsabilidad del Gobierno de habilitar la obra sumado a la irresponsabilidad de los ingenieros, más la irresponsabilidad del Administrador del consorcio lindero, más la cadena de irresponsabilidades van a dar un derrumbe anunciado.

Vecinos de un edificio ubicado en Avenida Intendente Bullrich y Libertador, pleno barrio porteño de Palermo, fueron desalojados en los últimos meses luego de que comenzaran a aparecer grietas y deformaciones en la estructura, producto de una obra lindera. Les dijeron que era necesario evacuar el lugar porque había peligro de derrumbe.

El edificio de ocho pisos está emplazado sobre Avenida del Libertador, en cruz con el Campo Argentino de Polo y a 100 metros del Hipódromo de Palermo. Una de las ubicaciones más cotizadas de la ciudad de Buenos Aires, con vista a los bosques, pero que desde hace tres meses se volvió inhabitable.

Según el relato de quienes tienen sus departamentos allí, luego de que comenzara una obra vecina, que pretende levantar una torre junto al edificio, comenzaron los problemas. Grietas e inclusive la deformación de la puerta del garage, que quedó inutilizable.

El 25 de mayo del 2019 pasado un llamado al número de emergencias 103 hizo que representantes del Gobierno porteño se acercaran hasta el lugar. Una vez allí constataron que había un descenso de dos columnas del edificio. Esto, aclararon las fuentes consultadas, “representaba un peligro”, por lo que se dispuso la inmediata evacuación del lugar.

En aquel momento se presentó un plan de trabajo que fue aprobado por la guardia de auxilio. Tras la evacuación, se clausuró el edificio. El problema es que a tres meses de ese día no se estaría trabajando por poner en condiciones el lugar y los dueños de los departamentos continúan sin poder volver a sus casas.

L´Avenue Libertador se construye sobre el lecho del Arroyo Maldonado. El privilegiado lote de Avenida del Libertador 3858, en la esquina con Bullrich, al lado de las vías elevadas del ferrocarril San Martín, lució durante varios años un anuncio de venta con la leyenda “El terreno mejor ubicado de Buenos Aires”.

Palermo es un extenso barrio residencial de Buenos Aires que destaca por sus bellas avenidas arboladas y sus elegantes viviendas. Se trata de una de las zonas de Buenos Aires más verdes. Con amparos judiciales de por medio, y críticas de los vecinos de Palermo, avanza la construcción del primer edificio del estudio Zaha Hadid en Buenos Aires, que es además la primera obra de la fallecida arquitecta anglo-iraquí en Latinoamérica.

Avenida Del Libertador Al 3800 en concreto, debió apuntalarse las estructuras cercanas, y no se hizo. Así se puso en riesgo la vida de muchas personas, además del impacto en el patrimonio, y no sólo de los ya evacuados. La grave situación provocada por la construcción de una torre en Avenida del Libertador 3858, Ciudad de Buenos Aires, con consecuencias para los inmuebles linderos.

Marcelo Buyo, gerente general de Portland, detalló que la obra comenzó a principios de 2018 y que “el costo estimado, solo de construcción, es de US$60.000.000″.

De ser efectivamente el primer proyecto en latinoamérica, Argentina volverá a concretar un hito de la arquitectura de su época de quizás el arquitecto más renombrado del momento, como lo fue en su momento la casa del Dr. Curuchet en La Plata.

No avanza la respuesta del Gobierno de la Ciudad ni el responsable de la construcción de Avenida del Libertador 3858, pero sí se sabe que 5 inmuebles son los involucrados en el desastre ocurrido como consecuencia de la excavación sin medidas suficientes de previsión, de 5 subsuelos previstos (sólo se llegó al 3ro.) en un perímetro ocupado durante años por una estación de servicio.

Hasta ahora la evacuación afectó al edificio directamente fronterizo con el terreno excavado, por consejo de directivos de la propia constructora Caputo, quien admitió el riesgo de la situación al corroborarse los daños en 4 columnas, gravedad que cualquier ingeniero civil conoce.

Nadie puede explicar cómo se autorizó construir 5 subsuelos para cocheras directamente sobre el lecho del arroyo Maldonado, tal como no se entiende cómo ahí fue autorizada durante décadas una estación de servicio de YPF. Todo el asunto de las autorizaciones de construcción se encuentra en entredicho.

Recordemos que el siniestro ocurre a escasa distancia de la vivienda del propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien reside sobre la propia Avenida del Libertador.

Para las ONGs vinculadas al patrimonio, el proyecto es cuestionable y temen que termine por aprobarse finalmente, algo que pasó. Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, recordó que en septiembre de 2017 la justicia porteña ordenó hacer lugar a una medida cautelar y exigió al gobierno porteño la clausura y paralización inmediata de la obra”.

Carlos Blanco, de la ONG Basta de Demoler, asegura que la altura máxima que se corresponden a esa zona es la de 12 pisos y 38 metros. Sin embargo, como el lote es atípico por su superficie, pueden dictarse normas especiales, es decir aquellas que les permiten pasar de 38 metros a 120 metros de altura. “Ergo, el código morfológico recientemente sancionado con alturas fijas, con un volumen urbano similar al que consolidó la Diagonal Norte, se hizo humo”, afirma Blanco.

El proyecto que Portland promociona a través de su página de Internet abarca 43 mil metros cuadrados de construcción y promete residencias de entre 220 a 500 m2, departamentos de 4 y 5 ambientes con dependencia, con balcones de diseño registrado con la firma Zaha Hadid, ventanales totalmente vidriados de 3 metros de altura de piso a techo, destinados a aprovechar al máximo las fuentes de luz natural. El total de pisos que tienen previsto construir es de 33, a lo cual se suman 5 subsuelos, es decir 38 plantas. Quienes lo habiten contarán con una serie de servicios que incluyen lavandería, valet parking, jardín y pileta cubierta y descubierta, entre otros.

Los departamentos se inician y comercializan con un valor de 1,1 millón de dolares.

L´Avenue Libertador un chasco que vale millones.

DATOS PARA LOS INGENIEROS.

El Arroyo Maldonado es un curso de agua de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la región centro-este de la Argentina. La mayor parte de su curso discurre entubado bajo la Av. Juan B. Justo y recorre 10 de los 48 barrios de la ciudad capital, que enumerados desde la entrada del arroyo en la ciudad hasta su desembocadura en el Río de la Plata, son: Versalles, Liniers, Villa Luro, Vélez Sarsfield, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Mitre, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Luego del entubado, fue hecha una calle de tierra sobre el arroyo; y en 1936 fue construida la actual Av. Juan B. Justo. Sin embargo, las inundaciones persistieron, de modo que a fines de siglo XX se construyó un túnel aliviador bajo el lecho del arroyo y las dos hileras de columnas que soportan al techo del túnel principal por donde corre el arroyo fueron unidas por tabiques para reducir las turbulencias y facilitar el escurrimiento de las aguas. Pese a todas estas obras el arroyo Maldonado, como la mayoría de los arroyos (hoy entubados) de la Ciudad de Buenos Aires, sigue provocando inundaciones.

Osvaldo Alonso, Director General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), explica: “El edificio desalojado tiene casi 80 años. Y como es obvio, estaba construido con la tecnología disponible por aquellos años. De ninguna manera estaba mal construido. Por supuesto, si la obra se hiciera hoy se le colocarían fundaciones más profundas o tensores internos, es decir una viga que lo recorra de un lado al otro para que el edificio no se “abra”, ni ceda. Claramente fue afectado por la torre que se construye al lado”.

