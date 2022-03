Lencería y corsetería

Lencería se refiere a camisones, pijamas, baby dolls y demás; por lo contrario, la corsetería es la que se refiere al sostén y corset.

Desde tiempos remotos, la ropa interior en la mujer ha sido no sólo motivo de seguridad o protección, si no también de estética y el buen lucir.

Lencería

Sin lugar dudas la importancia de una buena corsetería radica en sentirse cómoda, en libertad, segura de si misma, bella; un buen sostén significa vida saludable. La Feminidad es una característica que nunca debe faltar, como dice la experta de el Ropero, expertos en ropa intima para dama, si usas el sostén adecuado de talla correcta, te hará sentir bien, y sobre todo lucir lo que traes puesto, te da seguridad, no necesitas tener una talla grande en volumen de busto para sobresalir de las demás, simplemente usar la talla correcta y saber ponerte el sostén, además el sostén correcto da seguridad, pero también te ayuda a que no te duela la espalda, y te hará ver más delgada, mejorando tu postura.

Corsetería

Escoger bien el sostén depende de la actividad, ocasión para la cual lo vas a usar y lo que vas a usar, así pues, para el diario o deportes se recomienda cross your heart, y para alguna fiesta o similar algún corset o straple. La experta en corsetería nos comenta que ella muestra a sus clientes algún libro o catalogo con diferentes tipos de diseños de corsetería, les toma medidas y de esa manera toma la decisión más adecuada.

Desgraciadamente, muchas mujeres en estos momentos están portando un sostén incorrecto en cuanto a su talla, las mujeres antes que nada, deben conocer su cuerpo y lo que éste les está pidiendo; por ejemplo: la mayoría de las mujeres siguen portando la misma talla de sostén de muchos años atrás, pero debemos de tener en cuenta que nuestro cuerpo es cambiante, ya sea por la variación en el peso o por la edad; por los motivos que sean, los senos, tórax, espalda y demás componentes que debemos tomar en cuenta al elegir la talla correcta de sostén, evolucionan; y algo muy importante, el sostén se abrocha cuando nuevo en el broche primero de la orilla, porque con el uso va dando de si, así pues abrochándolo en el primer broche tienes la oportunidad de seguirlo abrochando en medida del cambio que vaya dando.

Entonces de lo anterior, como ya sabemos el número del sostén corresponde a la medición de la espalda y tórax, por lo que si te queda apretado de la espalda ocupas un número más grande, por lo que si no tienes de donde ajustarlo se sube el sostén de la espalda y se te levanta al frente.

Por lo que respecta, a la letra de un sostén, ésta significa la copa del mismo, o volumen del busto, por lo existe tallas en copa A, B, C, D, DD, DDD, y demás.

Lamentablemente la mujer en general suele estar mal informada y no existe quien pueda orientarla en estos temas, la experta hace referencia que en una ocasión una muchacha llego pidiendo a su local una talla 40 A, ella pensó que ese sostén era para regalárselo a otra persona, pero no era así, por lo que le pidió la oportunidad de tomarle medidas, su talla era 32 DD, lo que ella hacia, era comprar una talla grande de la espalda ocasionando que el busto no le quedará en su lugar sino dispersado por las copas, dicha cliente cosía el sostén de la espalda para poderlo acomodar. Un sostén entre más grande es de la espalda más grande es de la copa, porque va abriéndose el aro.

Existen varios tipos de sostén, los cross your heart; que son más completos y puedes usarlo para caminar y de uso diario, el sostén tipo straple, corset, ¾, media copa, etc., y los materiales oscilan entre el algodón; más óptimo para el uso diario, licra, encajes, nylón y seda.

En el caso de la Novias, es recomendable si tu vestido es straple uses corset, porque marca el talle; y si tu vestido es más completo, es optimo usar un bello y seductor Body, que moldea también pero aun más cómodo.

Éste último puedes usarlo con un vestido en general y con pantalón, para que no se vean esas llantitas horribles, pero de una forma más cómoda, su broche por lo general esta en la parte de abajo.

A la hora de elegir el corpiño ideal, debemos tener en cuenta los siguientes factores: –

El corpiño tiene como función sujetar, acentuar o corregir el busto de forma natural. Para lograrlo, debe adaptarse totalmente a la forma del busto. –

El frente y la espalda del corpiño deben estar alineados horizontalmente: si el corpiño “se sube” en la espalda, es demasiado grande para el tamaño del busto. –

El elástico, los aros y los breteles no deben lastimar la piel: si los sentimos demasiado ajustados, lo más probable es que necesitemos un talle más. –

El contorno del corpiño debe quedar firme pero cómodo. –

El elástico inferior y las tasas, deben sostener el peso del busto: los breteles no deben sostener el peso. La banda posterior del corpiño proporciona el 90% del sostén. –

El corpiño debe ser cómodo y adecuarse a la indumentaria que utilizamos a diario.

El principal error está en que se compran corpiños más chicos y más grandes de lo que se debería. Un corpiño de tasa pequeña en relación al busto puede causar problemas circulatorios, mientras que un corpiño más grande que el busto que debe sostener hace que éste no quede sujeto como corresponde, perdiendo así su forma.

Existen numerosos corpiños, cada uno con sus características y funciones, a saber:

Push Up: es un corpiño con aro, armado, hecho con almohadillas internas y presenta una costura central en la tasa.

Tasa Soft: es un corpiño armado y relativamente grueso que no presenta costura en el centro de la tasa. Otorga una forma readondeada y aumenta el volumen del busto. En la parte interna de la tasa está hecho de una textura más suave, y al no tener costura, no genera ningún tipo de molestias ni irritación. Con aro: el corpiño tiene aro pero no relleno con lo cual levanta el busto sin aumentar su volumen.

Sin aro: es el corpiño básico cuya única función es contener el busto sin realzar, levantar ni modificar su forma. Con base: los corpiños con base presentan ambas tasas unidas por un triángulo de igual material, que abarca todo el contorno. Es ideal para mujeres con mucho busto, ya que impide que la tasa se deslice hacia arriba, con lo cual no se desacomoda el busto de la prenda. Deportivo: es un corpiño sin broche, hecho en algodón elástico con formas ergonómicas. Se adapta al busto como una segunda piel sin oprimirlo. Triángulo: corpiño que tiene triángulos fijos acolchados o sin relleno.

Reductor: diseñado para mujeres con mucho busto, que buscan reducir y modelar la apariencia del mismo. Poseen breteles anchos, para dar un mejor sostén, sin lastimar los hombros.

Strapless: los corpiños strapless armados tienen forma de escote corazón, además pueden tener presillas pasadoras de breteles escondidas por dentro de la tasa, para utilizarlo con breteles. De lactancia: ofrecen una ventaja para las mujeres en esta etapa de la maternidad, ya que tienen doble fondo, con lo cual se desprende la tasa sin necesidad de desabrocharse el corpiño o de desmontar el bretel. Son corpiños con base, sin aro.

Bandeau: corpiño con corte recto sin breteles o con breteles desmontables. Ideal para usar con prendas sin hombros.

Balconette: es el modelo más sexy por excelencia porque la abertura entre las dos copas es muy pronunciada. Además de elegir el corpiño ideal para el tamaño del busto, debemos considerar las funciones que tiene cada modelo enumerado, el contexto y la indumentaria con la que se va a usar. De este modo, las prendas tendrán mejor calce y lograremos más comodidad.







