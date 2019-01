Leo Anzalone: “La antipolítica genera energúmenos como Milei”

El dirigente de Ser Federal se refirió a la violencia discursiva del economista liberal. “No lo respetan los economistas, es un burro” dijo.

Leo Anzalone fue entrevistado por el programa radial “El obstáculo”, sobre la coyuntura política y económica. En medio de la charla, se le consultó por el episodio donde el economista Javier Milei insultó a una periodista y al referente de la izquierda, Marcelo Ramal. El joven dirigente destrozó al liberal.

El dirigente de Ser Federal dijo que “es producto de la antipolítica, cuando no se discuten de verdad las cosas importantes, aparecen energúmenos como este personaje” y agregó “se lo comió el personaje, por eso los economistas no lo respetan, por su manera payasesca de difundir ideas que es incapaz de implementar, solo repite como un loro lo que leyó en dos libros. No tiene experiencia en gestión, porque no existe en la realidad lo que él pregona”.

“Las ideas que él autoproclama como novedosas, tienen más de trecientos años, es más, en la mayoría de los casos, los manuales ni las nombran” aseguró Anzalone y concluyó “Milei apareció para hacerle el juego a algunas corporaciones, que instale ideas y él se crea inteligente haciendo payasadas”.