“Les Avant-Premières” 2019 Semana de Cine Francés – 11° edición

Del 28 de marzo al 3 de abril de 2019, en Cinemark Palermo, Les Avant-Premières tendrá su 11va edición, en la cual se celebrará lo mejor del cine francés.

Consolidado en la agenda cultural de la ciudad de Buenos Aires cuenta como cada año con el apoyo de la Embajada de Francia en Argentina.

Este año, Les Avant-Premières contará en su programación con 16 destacadas películas y recibirá como todos los años un invitado de honor.

Diez años se cumplen de un ciclo que permitió a los argentinos conocer, explorar y redescubrir buena parte del cine francés reciente y también del clásico. Diez años de películas que nos sorprendieron, nos impactaron, nos hicieron reír, emocionar, hacernos preguntas sobre el estado del mundo y sobre las distintas formas de contar una historia a través de las imágenes y los sonidos. Diez años de comedias, dramas, cine clásico y moderno, de complejas películas de autor y de más livianos filmes para toda la familia. De cine francés, con toda la complejidad y diversidad que esas dos mágicas palabras conjuran. Este año, para festejar ese aniversario, se prepara una edición especial que se puede sintetizar muy bien en algunos títulos. “Yo Godard”, de Michel Hazanavicius, pone de hecho a discutir dos visiones casi opuestas del cine francés: en su biografía del genial realizador de “Sin aliento” durante la etapa en la que abandonó el cine comercial a mediados de los ‘60, el director de “El artista” encuentra una manera de homenajear y a la vez criticar lo que para él son ciertos excesos de la Nouvelle Vague de entonces. Es un choque perfecto de las sensibilidades opuestas: el sesudo y hermético autor retratado por uno que apunta a hacer reír a un público masivo. “Basada en hechos reales” trae al siempre controvertido Roman Polanski a cargo de una misteriosa historia centrada en una escritora que conoce a otra mujer, más joven, que empieza a entrometerse sospechosamente en su vida. El filme mantiene los lineamientos del cine de suspenso psicológico clásico del realizador de “Barrio Chino”, incluyendo a Emmanuelle Seigner como protagonista. Uno de los mejores filmes del ciclo es “Los fantasmas de Ismaël”, la nueva película de Arnaud Desplechin en la que el realizador juega con el cine dentro del cine y con su propia autobiografía para contar la historia de una ex mujer de un cineasta a la que se creía muerta y que regresa a su vida tras 20 años. ¿Pero es real o se trata de un sueño, una ficción? Un elenco extraordinario (Mathieu Amalric, Marion Diez años junto al mejor cine francés por Diego Lerer Cotillard, Charlotte Gainsbourg y Louis Garrel) para una película compleja y desafiante. “Swagger” es un extraordinario documental de Olivier Babinet centrado en las vidas y los sueños de un grupo de chicos, en su mayoría de familias inmigrantes, que cuentan y muestran sus vidas y sus ilusiones en un país cada vez más multicultural pero en el que todavía cuesta cambiar algunos viejos hábitos. Tres ya clásicos realizadores franceses siguen demostrando su buena actualidad. Se trata de Laurent Cantet, Robert Guédiguian y Xavier Giannoli. El primero vendrá a Buenos Aires a presentar su reciente “El atelier”, centrado en las historias peligrosas que van surgiendo cuando una autora que da un taller literario les pide a sus alumnos que escriban sobre lo que sucede en su ciudad. El segundo mostrará “La casa junto al mar”, un drama sobre una familia que debe decidir si mantener o no el restaurante que su padre anciano ya no puede manejar. Y el tercero, realizador de la celebrada “Marguerite”, contará en “La aparición” lo que sucede en un pueblo al sureste de Francia en el que un joven dice haber visto una aparición de la Virgen María. Para los que buscan opciones más modernas, en la peculiar “Madame Hyde”, de Serge Bozon, Isabelle Huppert encarna una versión actualizada y peligrosa del clásico personaje. En tanto, los amantes de las historias clásicas pueden optar por “Nos vemos allá arriba”, de Albert Dupontel, centrada en dos estafadores durante la Primera Guerra Mundial. Esta es una de las dos películas protagonizadas por el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart, reciente ganador del Premio César por su trabajo en “120 pulsaciones por minuto”. La otra es “Si pudieras ver su corazón”, de Joan Chemla, en la que acompaña a Gael García Bernal en una historia de amor, dolor y secretos del pasado. Estos filmes, más algunas comedias contemporáneas de reciente éxito, componen un programa abarcador de las distintas vertientes del cine de Francia. Un año en el que se celebra una década junto al cine más pujante, creativo y personal del planeta.