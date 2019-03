Les Avant-Premières 2019. Semana de Cine Francés 11º edición

Sinopsis París. La ciudad de las luces envuelta en una extraña niebla que la sumergirá por completo. Las personas encuentran refugio en los pisos superiores de los edificios y en los tejados que adornan la capital francesa. No hay acceso a información. No hay electricidad. No hay agua. No hay comida. Un escenario temible riesgoso en el que una familia intentará sobrevivir. Las horas pasan y ante tanta confusión, sólo hay una cosa clara: la ayuda no llegará y, para poder salir adelante, deberán ellos mismos luchar y probar suerte… en la niebla. Festivales y premios: – Bucheon International Fantastic Film Festival 2018. Sección World Fantastic Blue. – Fantasia Film Festival 2018. Sección Cheval Noir Compétition. – Festival Varilux de Cine Francês 2018, Selección oficial.