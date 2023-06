Lilita Carrió: admite que si gobiernan la Argentina la hacen a explotar «incluso más que el 2001»

Lilita Carrió: «Quizás el año que viene sea el más difícil de la Argentina, incluso más que el 2001»

Buenos Aires, 29 de junio de 2023 – Lilita Carrió y Alfonso Prat-Gay fueron la encargada de cerrar la 11va edición de Argentina Visión 2040, el encuentro anual donde los principales referentes del agro y la innovación dan su visión acerca de las oportunidades y desafíos del mundo que viene, que es organizado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, ADBlick Agro y Argensun.

Lilita Carrió

«Las retenciones son un robo, lo dije siempre, toda la baja de retenciones que tenemos hasta ahora fue una lucha muy larga que pude imponer con la famosa ley que salió y después volvieron a subir».

«Yo aprendo del productor, aprendo del industrial, aprendo de la calle, aprendo del tipo que está en la esquina».

«Cuando nos reunimos con los equipos económicos de Horacio Rodríguez Larreta y del radicalismo les dije que el país va a explotar si no se crece y se ajusta al mismo tiempo. Acá hay que crecer y ajustar al mismo tiempo. Pero ajustar sobre una clase media sobreajustada es generar una guerra civil. La gente quiere paz, y la paz se construye paso a paso».

«Los economistas me dicen que no podemos bajar retenciones. Y de hecho, para el año que viene no se pueden bajar básicamente retenciones a la soja, solo se pueden bajar dos puntos».

«Vamos a un problema de cambios de las reglas de juego, del tipo de cambio y esto es inevitable. Quizás el año que viene sea el más difícil de la Argentina, incluso más difícil que el 2001».

«Para salir adelante tenemos que trabajar paso a paso, consistentemente, a lo largo de un año. Hasta salir en julio del año que viene con energía, con pretensiones y con apertura de exportaciones, a un periodo un poco menos sufriente, pero con un futuro a largo plazo».

«Si el principio es que la retención es un robo y que el campo ha sostenido a la industria deficitaria de la Argentina, cómo invertimos moralmente el principio del robo por el principio del préstamo. Es decir, yo te estoy sacando pero no te estoy robando, te doy un bono. En consecuencia, lo que se nos ocurrió es eliminar todas las retenciones, dejar sólo soja (que en realidad es la retención que tiene un impacto fiscal), y bajar a 30 e ir bajando en 4 años o en 5 años hasta su eliminación final para equipararnos a Uruguay, pero devolviendo bonos en dólares a 10 años que se pueden invertir».

«Vamos a presentar tres proyectos de ley que dialogan entre sí, que tienen como pilar básico la idea de federalizar la innovación y complejizar la matriz productiva. El proyecto pilar son los nodos de innovación. Lo que nosotros estamos pensando es generar en las localidades, en las ciudades y en las pequeñas ciudades, estos nodos que son espacios de oportunidad, son espacios de encuentro y de asociación entre las instituciones tecnológicas, la academia, el sector productivo, y por supuesto los investigadores».

«A mí me interesa negociar ideas y no me gustan los cargos. Yo no estoy para los cargos, yo sirvo para la lucha».

Alfonso Prat-Gay

«No hay desarrollo sin estabilidad, pero no hay estabilidad sin desarrollo. Es muy importante no solamente el cómo se resuelven los problemas, sino la secuencia de cómo se resuelven los problemas y de cómo tenemos en cuenta esa pieza tan grande y tan dolorosa del rompecabezas que es la Argentina excluida, que hoy alcanza quizás a la mitad de la población».

«Cuando uno habla de un programa de estabilidad, necesariamente la estabilización implica enfriar la demanda agregada».

«En la Argentina que viene arrancaremos con una situación muchísimo más compleja que la del 2015, en particular con salarios reales mucho más bajos».

«El margen, el amortiguador o el margen de absorción es inexistente. Entonces tengan mucho cuidado de cualquier propuesta que solamente priorice la estabilidad. Porque la estabilidad, como bien dijo Lilita, nos lleva al cementerio».

«No hay tampoco ni estabilidad ni desarrollo si no nos integramos de una manera inteligente al mundo, y este es el gran desafío del próximo equipo de política exterior, abrir de manera inteligente, abrir recuperando los valores».

«Lo que ha perdido Argentina en los últimos 4 años es absolutamente todo, pero en política exterior no ha mostrado ninguna coherencia. Argentina ha caído en la irrelevancia absoluta, se ha aliado de aquellos regímenes que no nos representan. Argentina quedó en un no lugar, o en un lugar negativo».

«Para volver a conquistar esos mercados va a hacer falta una política exterior que desde la política, desde lo humano, desde la recuperación y desde la compatibilidad de los mismos valores, vuelva a ponernos en escena».

«Es titánico todo lo que hay que hacer, y hay que hacerlo de manera integrada. La política económica tiene que estar integrada a la política exterior, pero por sobre todas las cosas, esta no es tarea de un presidente, de un partido, de una coalición o de un gobierno, esta es una tarea de todos, en donde todos tienen que contribuir: los privados, los públicos, los pensadores, los intelectuales, los productores, esto lo resolvemos entre todos o no tenemos destino».