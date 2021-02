Liquidambar el árbol que le da color poético y otoñal a la Ciudad de Buenos Aires.

Son 36 especies y cada una se elige según el ancho de la vereda donde se va a ubicar. En Buenos Aires hay en total 421.718 ejemplares, de los cuales 367.157 están en las calles. Sólo el Gobierno de la Ciudad puede realizar plantaciones.

En Buenos Aires hay aproximadamente 421.718 árboles, de los cuales 367.157 están en las calles y 54.561 en espacios verdes, según el último censo fitosanitario realizado en 2018.

El liquidámbar es un género de fanerógamas perteneciente a la familia Altingiaceae, que era considerada anteriormente una subfamilia de las Hamamelidaceae, como Altingioideae. Comprende 4 especies aceptadas, de las 20 descritas. El autor del género, Carlos Linneo, lo clasificaba cerca de los Platanaceae.

Son Ideales para dar sombra, es de crecimiento rápido y no es invasiva la raíz. Ideales para hacerlos crecer desde chicos o para el arte de bonsai. Es un árbol ornamental, particularmente en áreas templadas con veranos calurosos, logrando los más bellos colores en el otoño se da bien en interior y exterior.

Es originario del sur de los Estados Unidos, México y Guatemala, este árbol ha sido adoptado en muchas latitudes debido a su belleza, con hojas en forma de arce que en otoño se vuelven centro de las miradas debido a sus intensos colores, entre amarillo y rojizo. Para lograr estas tonalidades, es preciso que el árbol esté expuesto a la luz solar, algo que incide en la intensidad de las hojas



Es un popular árbol ornamental, particularmente en áreas templadas con veranos calurosos, logrando los más bellos colores en el otoño.

Los árboles producen una goma conocida como storax, usada en la medicina tradicional. Esta goma contiene una pequeña cantidad de un hidrocarburo aromático el estireno; el estudio del estireno extraído de la goma del Liquidambar orientalis dio por resultado la síntesis en 1925 del primer polímero poliestireno, por parte de la industria petroquímica alemana.

Son árboles grandes, caducifolios, de 25 a 40 m de altura, aromáticos y resinosos, glabros o con pelos simples. La corteza es gris-pardo, profundamente asurcada, ocasionalmente con crestas longitudinales corchosas. Las hojas, largamente pecioladas y dispuestas espiralmente en las ramas, son palmeadas con 3-7 lóbulos acuminados, fragantes cuando se estrujan y con margen serrado y glandular.

