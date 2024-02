Lista de personajes con los que se ha peleado Javier Milei en las redes sociales:

Gobernadores:

Ignacio Torres (Chubut): Lo tildó de «delincuente» por no acatar un decreto presidencial.

Jorge Macri (CABA): Lo criticó por apoyar a Torres y lo llamó «tibio».

Gerardo Morales (Jujuy): Lo acusó de ser «un títere del kirchnerismo».

Omar Perotti (Santa Fe): Lo insultó por no bajarle los impuestos a los sojeros.

Juan Schiaretti (Córdoba): Lo criticó por su gestión económica.

Diputados:

Ricardo López Murphy: Lo llamó «traidor» y «basura» por no apoyar su proyecto de ley de Libertad Avanzada.

Carolina Píparo: La insultó por no votar a favor de su proyecto de ley de baja de impuestos.

Álvaro de Lamadrid: Lo criticó por no ser lo suficientemente libertario.

Otros:

Lali Espósito: La criticó por decir que estaba preocupada por la situación del país.

María Becerra: La insultó por solidarizarse con Lali Espósito.

Alejandro Borensztein: Lo criticó por pedirle que se calmara.

Silvia Mercado: La insultó por una entrevista que le hizo.

María O’Donnell: La criticó por sus opiniones políticas.

Luisa Corradini: La insultó por una columna que escribió.

Elisabetta Piqué: La criticó por un artículo que publicó.

El Inadi: Lo denunció por discriminación.

El busto de Kirchner: Lo insultó y le tiró un piedrazos.

Pampita: La criticó por sus opiniones políticas.

Sol Pérez: La insultó por una foto que publicó en Instagram.

Twitter: Criticó a la plataforma por censurarlo.

Facebook: Criticó a la plataforma por censurarlo.

Coloquio de Davos: Criticó al foro económico por ser «una cueva de zurdos».

Motivos de las peleas:

Diferencias de opinión política.

Críticas a la gestión de Milei.

Percepción de que lo están traicionando o no lo apoyan lo suficiente.

Su estilo confrontativo y agresivo.

Es importante destacar que esta lista no es exhaustiva y que Milei se ha peleado con muchas otras personas en las redes sociales.

AHORA VAMOS A ESCRIBIR UNA OBRA DE TEATRO

La Pelea con Lali Espósito: Un Sainete Lunfardo y Aristocrático

Personajes:

Lali Espósito: Una cantante popular, joven e inocente.

Javier Milei: Un economista libertario, verborrágico y arrogante.

El Periodista: Un moderador imparcial, buscando la verdad.

Escena: Un estudio de radio, con micrófonos y luces tenues.

Acto I: La Entrevista

(Lali, dulce y sonriente, responde preguntas del Periodista)

Periodista: Lali, ¿qué opinás de la situación actual del país?

Lali: Me preocupa, la verdad. Hay mucha polarización y la gente está sufriendo.

Periodista: ¿Y qué te parece la figura de Javier Milei?

Lali: No lo conozco mucho, pero no me gusta su estilo. Es demasiado agresivo.

(En ese momento, irrumpe Milei, vestido de traje y corbata)

Milei: ¡Basta de pavadas! ¡Esa zurdita no sabe de lo que habla!

Lali: ¿A quién le decís zurdita? ¡Yo soy una artista, no una política!

Milei: ¡Una artista que se mete en temas que no le competen! ¡Que se dedique a cantar pelotudeces y no opine de lo que no sabe!

Lali: ¡Yo puedo opinar de lo que quiera! ¡Y no te voy a permitir que me faltes el respeto!

Periodista: (Tratando de calmar la situación) Tranquilos, por favor. Lali, ¿te gustaría responder a las críticas de Milei?

Lali: No tengo nada que responderle a un maleducado como él.

Acto II: El Duelo de Insultos

(Milei y Lali se enzarzan en una batalla verbal)

Milei: ¡Zurda, ignorante, petera!

Lali: ¡Machista, violento, impresentable!

Milei: ¡Te voy a sacar a patadas de este estudio!

Lali: ¡No me da miedo! ¡A ver si te animás!

(El Periodista interviene, separándolos)

Periodista: ¡Basta ya! Esto es una vergüenza. ¡Se terminó la entrevista!

Acto III: El Epílogo

(Lali se retira, visiblemente molesta. Milei se queda, con una sonrisa triunfal)

Milei: ¡Le he ganado a la zurdita! ¡El pueblo argentino está conmigo!

(Las redes sociales estallan con comentarios sobre la pelea. Algunos apoyan a Lali, otros a Milei. La grieta se profundiza)

Fin

Bonus:

La versión aristocrática:

Lali Espósito: Una dama de la canción, joven y de espíritu noble.

Javier Milei: Un economista de ideas liberales, de verbo florido y porte altivo.

El Periodista: Un caballero de la información, en busca del equilibrio.

(La escena se desarrolla en un salón elegante, con candelabros y música clásica)

Lali: Me apena la situación actual de nuestro país, la polarización y el sufrimiento del pueblo.

Javier: ¡Basta de necedades! ¡Esa jovencita no comprende la complejidad de la economía!

Lali: ¡Yo tengo derecho a expresar mi opinión, aunque no sea de su agrado!

Javier: ¡Su opinión, señorita, es tan frívola como sus canciones!

Lali: ¡Usted es un caballero ofensivo y arrogante!

El Periodista: (Con tono diplomático) Les ruego que modulen sus palabras. Esta discusión no conduce a nada.

(Lali se retira con优雅, dejando a Javier con una mueca de disgusto)

Fin

¿Cuál versión te gustó más?