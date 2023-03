Llega a Buenos Aires el primer «Foro Global Equidad LGBT+» para promover la inclusión

Con participantes de diferentes países de América latina, Norteamérica y Europa, se realizará el próximo lunes en Buenos Aires el primer «Foro Global Equidad LGBT+» con el objetivo de promover el diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, organismos estatales y la comunidad de empresas en Argentina, para la implementación de políticas y prácticas de diversidad e inclusión.

El evento es organizado por el Instituto de Políticas públicas LGBT+ y contará con la presencia del los embajadores de Estados Unidos, Marc Stanley; de Reino Unido, Kirsty Hyes; de Países Bajos, Annemieke Verrijp; de Francia, Claudia Scherer-Effosse; de la Unión Europea, Amador Sánchez Rico; así como del jefe de asesores presidencial, Antonio Aracre, la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, Pamela Malewicz, y el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, entre otros.

«Sin dudas las voces más potentes de la región y a nivel global en materia de Diversidad e Inclusión LGBT+ estarán presentes en Buenos Aires. Esperamos que los debates del Foro permitan dar visibilidad a todo el trabajo que hacen las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad de negocios para generar espacios laborales más abiertos e inclusivos», dijo Esteban Paulón, director ejecutivo del IPP LGBT+ y coordinador del evento

El evento tendrá lugar el próximo lunes desde las 9:30 en la Usina del Arte, Agustín Caffarena 31 en el barrio de La Boca.

A través de diferentes paneles, ponencias y entrevistas se abordarán diferentes temáticas, entre las que se destacan la medición de brechas, el talento LGBT+, el compromiso corporativo en la marcha del orgullo, el impacto económico de la inclusión, desafíos y la perspectiva de la diversidad en el ámbito público.

Entre las y los ponentes nacionales, regionales e internacionales, el Foro contará con las experiencias de Carlhey Bolz (Human Rights Campaign USA), Fernando Velázquez Carasa (ADIL Diversidad e Inclusión Laboral, México), Emilio Maldonado (Factor Diverso, Chile), Thiago Guarnieri Roveri, MSc Rovery (Mais Diversidade, Brasil), Colin Druhan (Pride at Work Canada / Fierté au travail Canada), David Pollard (Workplace Pride, Países Bajos), Zi Donnya Piggott (Open For Business UK, Barbados), Molly Wilkinson, J.D. (American Airlines), Anahi Tagliani® Tagliani (Empresaria PyME, Argentina), Esteban Samartin (SAP Cono Sur), Cecilia Inés Giordano (Mercer y AmCham Argentina Diversity), Carlo Crisóstomo (Janssen Inc. LA Sur), Juan Manuel Álvarez (Beiersdorf Cono Sur) y Federico Iaquinandi (UniPyME Unilever).

El primer Foro Global Equidad LGBT+ cuenta con el apoyo de las Embajadas de Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos y Canadá en Argentina, la Subsecretaría de Derechos Humanos del GCBA, la Federación Argentina LGBT+, Explozion Productora y el auspicio de diferentes empresas, según se informó.