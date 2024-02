Llega a los cines «Zona de Interés», un drama nominado al Oscar

Mañana 15 de febrero se estrena en cines «Zona de Interés», un drama del director Jonathan Glazer que compite por cinco premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Película Internacional.

El film narra la historia del comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, y su esposa Hedwig, quienes intentan construir una vida familiar idílica junto a sus hijos en una casa cercana al campo de concentración. La banalidad del mal se pone de manifiesto en la cotidianidad de la familia, mientras el horror del Holocausto se desarrolla a pocos metros de distancia.

Protagonizada por Sandra Hüller y Christian Friedel, «Zona de Interés» ha cosechado 46 premios y 159 nominaciones en festivales alrededor del mundo.

Sobre el director:

Jonathan Glazer es un reconocido director británico conocido por su trabajo en películas como «Sexy Beast», «Birth» y «Under the Skin».

Basada en la novela de Martin Amis:

El film está basado en la novela homónima del escritor Martin Amis, quien falleció el año pasado a los 73 años. Amis fue un autor prolífico y aclamado por la crítica, conocido por sus obras que exploran temas como la moral, la violencia y la memoria.

Ficha técnica:

Título internacional: The Zone Of Interest

Género: Drama

Basado en la novela de: Martin Amis

Director: Jonathan Glazer

Actores: Sandra Hüller, Christian Friedel

Duración: 1 hora 45 minutos

No te pierdas el estreno de «Zona de Interés», una película que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana y los horrores del pasado.