Llega el verano otra vez la historia del Bikini

Cuando calienta el sol allí en la Playa. Salieron a la venta en los tiendas de Palermo Soho todo tipo de indumentaria para disfrutar el verano a pleno sol.

En este caso nos detendremos a analizar el impacto que puede llegar a tener un bikini en una playa. Un muy duro impacto.

La verdad es que las playas jamás serían lo mismo sin aquel magnífico invento que convierte a las mujeres en las estrellas del horizonte.

Algunos consejos:

Si tu trasero es de Alto Palermo y no es muy firme elije trajes de baño con tejidos fuertes.

Si sos de Palermo Sensible y usas traje de baño completo, es preferible que optes por uno que tenga el escote de la espalda alto.

Si sos de Palermo Despierta y tienes mucha cadera usa bikinis tipo short.

Si Sos de la Universidad de Palermo y te quemastes los ojos estudiando y no tienes mucho busto (tetitas) lo mejor es que uses bikini en forma de triángulo, con o sin relleno en el top, tirantes finos y en el escote.

En el caso contrario inclínate por los trajes de baño sin varilla ni relleno y escote en forma de pico.

Seguramente se preguntarán, ¿Y los varones? ¿Acaso no hay recomendaciones para ellos?

Huevo less o tobul less

Sí. Pero son algo más simples.

Si sos de palermo Hollywood y tu cuerpo no ayuda mucho por que no fuiste nunca al gim usa bermudas coloridos con remera para atenuar la pancita.

Si has cultivado un buen lomo, como todo el equipo de noticias de Palermonline, lo ideal es que llegues con bermuda a la playa pero abajo, ten preparada la “zunga” para cuando llegue la hora de tomar un baño de mar.

Pero no uses una toalla para aumentar el bulto. Tarde o temprano todo se sabe.

Maru Arabéhèty, creadora de Elle Van Tok (ellevantok.com.ar)le comentó a Palermonline Noticias que “A esta altura del partido, las chicas no solo quieren divertirse: además buscan estar cómodas, verse lindas, encontrar su talle y pagar un precio justo. Hoy lo sensual y lo cómodo van de la mano y muchas marcas ofrecen esta combinación.

Lo deportivo se extendió tanto en la sociedad que lo sensual tuvo que incorporarse; ahora la indumentaria deportiva no es utilizada sólo para hacer deporte sino para la cotidianeidad, incluso en personas que nunca practican deporte”.

Estudiaremos ahora la historia del Bikini

El bikini o biquini es una prenda de baño de dos piezas de uso femenino. Creada por Louis Reard en 1946, aunque tiene precedentes en la Antigüedad. Está compuesto de un sujetador y una braga de la que cuelgan unos tirantes con las que sujetan a la cadera con una tela adecuada para aguantar el agua y los rayos del Sol.

Se prefiere al traje de baño cuando se desea tomar sol ya que permite que mayor porcentaje de piel quede expuesto a los rayos solares. Para exponer aún más piel se recurre al topless (para descubrir los pechos).

En competición nunca se usa ya que ofrece más resistencia que un bañador, y los bañadores de competición no llevan escote ya que no son hidrodinámicos

El nombre se lo debe al atolón de Bikini, donde se realizaban ensayos con bombas atómicas en la misma época en la que se presentó el bikini.

Desde el siglo XIX, los médicos recomendaron a sus pacientes la conveniencia de tomar baños, tanto en balnearios como en el mar, como remedio a ciertas enfermedades.

No solo se veía como remedio de la meningitis sino que se le atribuía efectos beneficiosos para erradicar la depresión, y los males de amor.

Los europeos empezaron a frecuentar de forma masiva las playas, hecho que hizo posible el desarrollo e impulso que tomó el ferrocarril. Pero era necesario crear una prenda específica para este tipo de actividad, entre terapéutica y lúdica: el bañador , ahora en circunstancias permitían gozar de la playa no solo a los ricos sino también al público general.

Los trajes de baño siguieron al principio el mismo diseño que los de calle, en lo que se refiere al bañador de señoras. Era un atuendo complicado. Se trataba de un vestido de baño de franela, de corpiño ajustado y cuello alto; Las mangas hasta el codo, y la faldilla hasta las rodillas.

Bajo tan severo equipo se vestían los pantalones bombachos, medias negras e incluso zapatillas de lona. Era claro que aquel traje nada tenia de atractivo ni práctico, y no difería mucho de la antigua costumbre, de meterse en el agua, hombres y mujeres, completamente vestidos. Mediado del siglo XIX, hacia 1855, el periódico londinense The Times dedicaba varias columnas a mediar en la controversia suscitada en torno al escándalo que suponía el traje de baño.

Torció en la polémica un tal doctor J. Henry Bennet, quien al regresar de unas vacaciones en Biarritz se mostraba entusiasmado con lo que había visto en aquellas playas, la novedad del traje de baño francés. Escribió: “Damas y caballeros visten trajes de baños con la misma naturalidad que se visten los vestidos de noche para ir a una soirée. El de las señoras consiste en una especie de calzón de lana, y una blusa de color negro que les baja hasta mas abajo de la rodilla, y se sujeta con un cinturón de cuero. Los caballeros llevan una especie de traje de marinero listado.”.

A partir de 1880 comenzó a utilizarse la llamada “maquina de baño”, artefacto que se deslizaba, con la bañista dentro, provista del llamado capuchón de modestia, hacia el interior del mar mediante una rampa. Dentro de aquel cajón rodante se vestían y desvestían los bañistas.

En vísperas de la primera guerra mundial empezó a ponerse de moda el bañador ceñido, de una sola pieza. Tenía mangas, estaba previsto de falda y llegaba hasta las rodillas. La prenda fue posible gracias a los experimentos textiles del danés Jantzen, apellido que luego se convirtió en sinónimo del bañador elástico por él diseñado y creado.

Este bañador daría lugar, ya en 1930, al famoso dos piezas, bañador sin espalda, con tirantes muy delgados. Pero en el terreno de los bañadores, el gran salto se dio pasada la segunda guerra mundial, en 1946.

Aquel año, el diseñador francés Louis Réard preparaba en su taller parisino un particular pase de modelos. Se iba a presentar una novedad absoluta en el mundo del bañador femenino: el bikini.

Por aquel tiempo, la prensa bombardeaba permanentemente con noticias relativas a las pruebas y explosiones nucleares que se realizaban en el atolón del archipiélago de las islas Bikini, en el Pacífico.

Réard convocó a su modelo, una bailarina profesional de casino de París, Micheline Bernardini, ya que las modelos profesionales no habían querido presentar prenda tan descocada, y como le preguntara, previo al pase, como podrían llamar a la nueva prenda, la Bernardini contestó sin titubear: “Señor Réard, su bañador va a ser más explosivo que la bomba de Bikini”. Réard quedó con aquella ingeniosa salida de su improvisada modelo, y decidió presentar su bañador con aquel nombre que tan popular iba a hacerse poco después.

Ahora eres un experto en poder mirar esos culitos marcianos nacionales for export. Como se le dice en la calle “Carne Argentina”.

Ernesto Para Palermonline Noticias

