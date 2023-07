Llega la 4ta. Semana de Cine Latinoamericano al Cultural San Martín

La cuarta Semana de Cine Latinoamericano será en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551, CABA), del martes 11 al domingo 16 de julio, con entrada libre y gratuita.

Este proyecto concibe al cine como un refugio que reconforta, en el que compartimos historias, visiones de la cultura latinoamericana y de su proyección. Este año la programación buscó reunir esas películas que hablan de las pequeñas historias, de personajes que no destacan por grandes odiseas sino porque su mirada trasciende la pantalla y nos conmueve, porque escuchamos en sus voces inquietudes, deseos y sueños que vienen del corazón.

La cuarta edición del Encuentro de Críticos continúa profundizando el camino de establecer lazos entre referentes de distintos países para enriquecernos, debatir y discutir nuestro cine desde una mirada crítica. Tendrá lugar el jueves 13 de julio, a las 16hs. y se transmitirá por YouTube.

ACTIVIDAD ESPECIAL: Foro Internacional de Crítica de Cine.

Modera: Esmeralda Reynoth

Participan: Victor Guimarães, Nina Satt Castillo, Marianela Lebeque Hay, Pablo Gamba, Gisella Ferraro, Carlos Rgo, La Rabia Cine.

Como si no lo hubiéramos pensado ya, el cine de nuestra región ha crecido sobremanera en el último tiempo; y aunque las narrativas son cada vez más divergentes, al mismo tiempo, la mirada europea parece no parar de homogeneizar las producciones. No se trata de demonizar la cuestión, pero sí de sospechar en cierto modo, de la incidencia en la constitución del campo de producción, exhibición y circulación. Se trata de preguntarse y debatir acerca de la percepción estética latinoamericana; de sus narrativas complacientes, y también radicales, teniendo como eje la representación y representatividad que hoy vemos sujeta la construcción de nuestro(s) imaginario(s). No se trata del cliché acerca del eurocentrismo, sino de encontrar mejores preguntas para las películas, y para la crítica de cine.

PROGRAMACIÓN

Martes 11 de julio, 20hs: APERTURA y COCKTAIL. Artista invitada: Aili

Proyección de Fuego en el mar, de Sebastián Zanzottera; El Trueno, de Isabel Titiro; y 50 Kg, de Sofía Bensadón. Con presencia de lxs directores.

Fuego en el mar, de Sebastián Zanzottera, Argentina, 15´

Sinopsis: Unas imágenes del mar prendido fuego disparan un sueño recreado en 3D con unas fotos de mi papá en una planta petrolera en la Patagonia. Allí se cruza un recorrido en relación a las ausencias, las marcas en el cuerpo y la construcción de masculinidad de los trabajadores del gas y petróleo.

El Trueno, de Isabel Titiro, Argentina, 3´

Sinopsis: Una figura descalza camina sobre las estrellas. Una voz guaraní que suena lejana se pregunta ¿a dónde lleva este río?. La poesía nos transporta a través de imágenes que aparecen como flashes de un sueño oscuro, con yaguaretés que nos observan, machetes que nos amenazan y paisajes selváticos que no existen. Una reflexión sonora sobre la selva y la muerte.

50 Kg, de Sofía Bensadón, Argentina, 4´

Sinopsis: El peso de la bolsa de cemento de 50 kilos, crea un problema, un desafío, una pregunta a la hora de indagar en la fuerza de mujeres que participan activamente en un rubro dominado por hombres: la construcción. El cortometraje pone en diálogo el relato oral de una mujer constructora y una serie de fotografías con la intención de generar un retrato que capte la experiencia sensible de los procesos de auto-construcción de las ciudades de La Paz y El Alto, Bolivia.

Miércoles 12 de julio, 18hs: La noche y las tormentas, de Nicolás Deluca y Luján Agusti; y Atlántico, de Tobías Cédola.

La noche y las tormentas, de Nicolás Deluca y Luján Agusti, Argentina, 8´

Sinopsis: Alvino Velázquez vive sólo en el centro de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Trabaja como vaquero en un campo. Su compañía son sus perros, sus caballos, el lago y el bosque. Con ellxs ha aprendido a comunicarse. Donde Alvino vive, no son necesarias las palabras. La poesía está en el monte. El desafío es aprender a escucharla.

Atlántico, de Tobías Cédola, Argentina, 62´

Sinopsis: En medio del Atlántico, un estudiante de cine nijunto a la tripulación de un velero, afrontan la tentación de amotinarse al capitán frente a sus maltratos intolerables, y trimar así las velas, según el viento errante del océano Atlántico, y dando inicio a relatos interconectados por las corrientes oceánicas.

Miércoles 12 de julio, 20hs: La Era Olvidada, de César Miranda.

La Era Olvidada, de César Miranda, Perú, 81´

Sinopsis: Siglos atrás, en un territorio hermoso y salvaje, El Heredero, es traicionado por la gente a la que ayudó. Sobrevive y empieza un periplo de venganza.

Jueves 13 de julio, 18hs: Chaco, de Diego Mondaca.

Chaco, de Diego Mondaca, Bolivia, 77´

Sinopsis: 1934, Bolivia está en guerra con el Paraguay. Liborio y Ticona junto a otros soldados bolivianos están bajo el mando de un general alemán retirado que lleva las riendas del Ejército Boliviano. El grupo se encuentra perdido, deambulando, en medio de la sequedad y el silencio del Chaco, buscando a un enemigo que jamás encontrarán.

Jueves 13 de julio, 20hs: Husek, de Daniela Seggiaro.

Husek, de Daniela Seggiaro, Argentina, 89´

Sinopsis: Habitar el territorio para las culturas indígenas del Gran Chaco genera movimientos comunitarios junto al monte y al río, fuentes de vida. El gobierno local planea un nuevo orden territorial que incluye un barrio de casas populares y el desplazamiento de las familias indígenas hacia la periferia urbana. Ana es la arquitecta a cargo del proyecto. Valentino es el cacique de su comunidad y junto a su nieto Leonel intentarán ser mediadores ante lo que consideran un nuevo atropello cultural.

Viernes 14 de julio, 18hs: Me mataste el alma, de Roberto Vara; y Otras Personas, de Augusto Chiminelli.

Me mataste el alma, de Roberto Vara, Chile, 14´

Sinopsis: Mientras me encontraba trabajando en un liceo en el centro-sur de chile el profesor de música me enseñó una canción titulada «Me mataste el Alma». La canción la había sido escrita por un vecino, Francisco Gatica. Un obrero jubilado que pasaba sus días entre la pesca, recolección de leña y la caza. Esa tarde, en la biblioteca del liceo, escuchamos su canción a capela, una voz desgarradora, falsos sollozos y el desamor de una melodía que parecía agarrar más fuerza con la precariedad del registro. La canción se llama Me mataste el alma.

Otras Personas, de Augusto Chiminelli, Uruguay, 61´

Sinopsis: Si toda ficción es un documental sobre un rodaje y todo documental es una ficción en tanto secuencia de eventos ordenados, esta película experimenta con las posibilidades de ambos géneros y se convierte en una reflexión sobre las condiciones de producción del cine independiente. Una ensayo sobre la experiencia de la creación y las expectativas, encarnada en las peripecias de un personaje que intenta inventarse a sí mismo.

Viernes 14 de julio, 20hs: PROGRAMA DE CORTOS 1

Fantasmagoría, de Juan Francisco González, Chile, 14

Sinopsis: En el medio del Desierto de Atacama, se encuentran los vestigios de la última industria de salitre, mientras los residentes son testigos de la debacle de una industria ubicada en el lugar más seco del mundo.

Kaikō, de e Florencia Eri Usuki, Argentina, 4´

Sinopsis: En un mar de recuerdos, una mujer se sumerge en un viaje hacia un tiempo perdido. Ella salta de un encuentro a otro, intentando en su búsqueda reencontrarse en lo desconocido.

Twakana Yagan, de Rodrigo Tenuta, Ignacio Leonidas, Argentina, 15´

Sinopsis: En Ushuaia, Tierra del Fuego, vive la comunidad Yagán Paiakoala, referentes de un pueblo ancestral que habita hace más de 8.000 años. Catalina Yagan, de 89 años, recuerda el canto de su abuelo Asenewensis. Sus hijos Victor y Roberto Vargas emprenden un viaje a caballo, desde la reserva indígena que actualmente ocupan, atravesando las costas del canal Onashaga en busca de su reflejo ancestral. Twakana significa enseñanza, y a través de este relato se propone una conexión con el canto ritual de Asenewensis. El idioma yagán recorre la naturaleza cruda y el sentir de un pueblo vivo.

La Tejeé, dee Eji Val, México, 21´

Sinopsis: Una serie de relaciones, encuentros con amigos, migrantes y almas paralelas, que se sanan mediante sonidos y espacios. Un portal auditivo y sonoro para calibrar la máquina del tiempo interna y transitar la ciudad mediante la práctica de nuestra imperfecta memoria. Un homenaje a La Jetée de Chris Marker. Cortometraje sonoro sobre la práctica artística de Haydee Jiménez y su espacio comunitario nettnett en Tijuana por Static Discos (ejival), Tesoro Audiovisual y Casa del Lago.

Mensaje urgente desde el sur acerca de una invasión inminente, de Facundo Rodriguez Alonso, Argentina, 5´

Sinopsis: En un presente impreciso, el mensaje de una enigmática mujer anticipa un futuro inminente. Mientras el imperio se extiende, la resistencia se va formando. Un cortometraje distópico acerca de los procesos de gentrificación en una ciudad que podría ser Buenos Aires.

Sábado 15 de julio, 15hs: Muestra Video Experimental

Varios Directores, 60´

Programa de cortometrajes de La Corporación chilena de Video, organización que desde 1993 desarrolla el Concurso internacional Juan Downey, especializado en videoarte e investigaciones experimentales del lenguaje audiovisual.

Sábado 15 de julio, 17hs: PROGRAMA DE CORTOS 2

Alba, de María Victoria Glanzmann, Argentina, 14´

Sinopsis:Alba acaba de enviudar. Con una vida que gira en torno a su hogar en un pequeño pueblo, con una hija y un nieto pequeño viviendo lejos, Alba debe salir en busca de trabajo fuera de su hogar. Envuelta en esta búsqueda, Alba descubre la sororidad de sus vecinas y la satisfacción de valerse por sí misma.

Rimana Wasi: Hogar De Historias, de Ximena Málaga Sabogal, Piotr Turlej, Perú, 20´

Sinopsis: Chaska es locutora radial quechua y su voz acompaña a miles de hogares de las alturas andinas en su día a día. Pero Chaska también es madre de tres niños inquietos e hija obediente de un pastor de alpacas y una tejedora. Calibrar el frágil equilibrio entre su vida familiar y sus aspiraciones personales no siempre es sencillo, especialmente cuando implica viajes constantes entre el campo y la ciudad. Rimana Wasi no solo es un retrato íntimo de la vida de Chaska y su familia, sino también un homenaje a la radio en quechua, un medio que ha marcado a generaciones y que sigue vivo en los Andes peruanos.

Solastalgia, de Violeta Mora, Cuba/Honduras, 16´

Sinopsis: Una vieja pintura es el último rastro de la laguna que se secó, sus contornos se desdibujaron. Las memorias de las personas que le habitaron son evocadas y se entrelazan en la búsqueda de un lugar ahora ausente. Cuando el paisaje se ha desvanecido, ¿dónde buscar?

Ilumina-me o elimina-me, de Raquel Páez Guzmán, Colombia, 10´

Sinopsis: Luz, tú que todo lo sabes, nos unes. «Ilumina-me o elimina-me» es un encuentro y desencuentro con la luz, desde la feminidad se da una búsqueda y juego entre el interior y exterior con ella como guía. Los caminos se revelan, se cruzan y se tornan entre monólogos y diálogos que fluyen en un ritual-oráculo.

Sábado 15 de julio, 19hs: Mato seco en chama, de Joana Pimenta y Adirley Queirós.

Mato seco en chama, de Joana Pimenta y Adirley Queirós, Brasil, 160´

Léa cuenta la historia de las Gasolineiras de Kebradas, mientras resuena a través de las paredes de Colmeia, la prisión de mujeres de Brasilia, Distrito Federal, Brasil».

Sábado 15 de julio, 21hs: Cocktail de cierre

Domingo 16 de julio, 15hs: Meteorango Kid: Buscado, vivo o muerto, de Marcel Gonnet y Daniel Fróes

Buscado, vivo o muerto, de Marcel Gonnet y Daniel Fróes

«Meteorango Kid: Herói Intergalático», film de 1969 prohibido por la dictadura, se convirtió en un símbolo de la contracultura en Brasil. Tropicalismo, resistencia y drogas en Salvador de Bahia. El director André Luiz Oliveira nos guía a través de los mitos de esta obra del cine “marginal”. Meterango aún es joven, 50 años después.

Domingo 16 de julio, 17hs: Invasión, de Hugo Santiago

Invasión, de Hugo Santiago, Argentina, 1969, 123´

Sinopsis: La leyenda de Aquilea, una ciudad sitiada por fuertes enemigos y defendida por unos pocos hombres, quienes luchan hasta el fin, sin sospechar que su batalla es infinita.